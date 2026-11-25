Последний месяц года может принести одним знакам зодиака новые возможности, а другим - изменения, профессиональные достижения или переосмысление прошлого.

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Таро-гороскоп на декабрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая карта Таро выпала каждому знаку зодиака на декабрь

Кого ждут перемены в карьере и личной жизни

Какие советы дают карты Таро на последний месяц года

Декабрь 2026 года станет для многих знаков зодиака периодом подведения итогов, принятия важных решений и подготовки к новому жизненному этапу. Кому-то придётся много работать, а кто-то получит возможность сменить профессию или наладить личную жизнь. Главред расскажет подробнее.

Ольга Назарук составила прогноз Таро на декабрь 2026 года для всех знаков зодиака и рассказала, каких событий стоит ожидать, чего следует избегать и на какие сферы жизни обратить особое внимание.

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Гороскоп Таро на декабрь - Овен - Отшельник

Декабрь станет благоприятным периодом для переосмысления прошлого опыта. Овнам стоит вспомнить события уходящего года, проанализировать свои достижения и ошибки, сделать выводы и определить дальнейшие цели.

Особое внимание необходимо уделить здоровью, правильному питанию, режиму дня и отказу от вредных привычек. Стоит избегать излишеств и импульсивных покупок. Это не означает, что нужно во всём себе отказывать, однако важно соблюдать умеренность.

В то же время это хороший месяц для обучения, усвоения новой информации, профессионального развития и обогащения собственного опыта.

Гороскоп Таро на декабрь - Телец - Справедливость

Тельцам в декабре важно придерживаться принципов честности, справедливости и равноценного обмена. Не стоит занижать стоимость собственной работы, но и необходимо справедливо оценивать труд других людей.

В личных отношениях нужно обратить внимание на баланс. Если один из партнеров прилагает значительно больше усилий, чем другой, пришло время обсудить эту ситуацию и найти компромисс.

Декабрь также считается благоприятным периодом для оформления документов, заключения договоров и решения юридических вопросов.

Гороскоп Таро на декабрь - Близнецы - Рыцарь Жезлов

Близнецам стоит проявлять максимальную активность, инициативность и настойчивость. Успех в профессиональной сфере во многом будет зависеть от готовности действовать и брать на себя ответственность за собственные решения.

В личной жизни возможны интересные знакомства, романтические свидания и развитие отношений. Одинокие женщины могут встретить яркого, харизматичного мужчину. Мужчинам же стоит самим проявлять инициативу, приглашать любимых на свидания и делать важные шаги в отношениях.

На работе придётся бороться с конкуренцией и собственной ленью. Также стоит больше двигаться, заниматься спортом и избегать пассивного образа жизни.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на декабрь - Рак - Пятерка Кубков

Главный совет для Раков - не терять надежду и не сосредотачиваться исключительно на негативных событиях прошлого.

Если недавно пришлось пережить расставание, потерю работы или другие трудности, стоит постепенно отпускать прошлое и обращать внимание на новые возможности. В личной жизни могут появиться перспективы для создания более крепких и счастливых отношений.

Тем, кто долгое время ищет работу, не нужно отказываться от своих целей. Впереди могут появиться интересные предложения и перспективы профессионального развития.

Карта напоминает, что чрезмерная сосредоточенность на неудачах может помешать заметить положительные изменения.

Гороскоп Таро на декабрь - Лев - Восьмерка Пентаклей

В декабре Львов может ждать много работы. Однако приложенные усилия способны принести финансовую награду и помочь приблизиться к осуществлению давних желаний.

Представителям этого знака стоит совершенствовать профессиональные навыки, уделять больше внимания деталям, работать над качеством товаров или услуг.

Карта советует рассчитывать прежде всего на собственные силы, ответственно относиться к обязанностям и не искать лёгких путей к успеху. Материальное положение Львов в декабре в значительной степени будет зависеть от их собственных усилий.

Гороскоп Таро на декабрь - Дева - Двойка Пентаклей

Девам в декабре придётся совмещать несколько важных дел одновременно. Это потребует выдержки, организованности и умения правильно распределять свои ресурсы.

Не стоит стремиться к идеальному результату во всех сферах жизни. Чрезмерный перфекционизм может привести к переутомлению и эмоциональному истощению.

Карта советует правильно расставлять приоритеты, равномерно распределять нагрузку и находить время не только для работы, но и для полноценного отдыха. В то же время не нужно полностью сосредотачиваться на одном деле, оставляя другие без внимания.

Гороскоп Таро на декабрь - Весы - Справедливость

Для Весов эта карта особенно символична, ведь в астрологических соответствиях Таро её связывают именно с этим знаком зодиака.

В декабре представителям этого знака стоит использовать свое умение находить компромиссы, разрешать споры и налаживать взаимоотношения между людьми. Однако не стоит забывать и о собственных интересах.

Важно открыто говорить о своих потребностях, отстаивать личные границы и стремиться к равноправным отношениям.

Месяц может быть благоприятным для достижения договоренностей, определения общих целей, официального оформления отношений и решения юридических вопросов.

Гороскоп Таро на декабрь - Скорпион - Семерка Пентаклей

Скорпионам может казаться, что приложенные усилия не приносят ожидаемых результатов, а вознаграждение за работу недостаточно.

Однако карта советует запастись терпением и не отказываться от поставленных целей. Именно сейчас представители этого знака могут закладывать основу для будущих достижений. Важно продолжать работать, даже если результаты пока не заметны.

Особое внимание стоит уделить здоровью, соблюдению режима дня, сбалансированному питанию и физической активности. При необходимости можно запланировать профилактический медицинский осмотр.

Гороскоп Таро на декабрь - Стрелец - Башня

Декабрь может стать для Стрельцов периодом кардинальных перемен. Представителям этого знака, возможно, придётся отказаться от определённых привычек, планов или обстоятельств, которые мешают двигаться вперёд.

Для кого-то изменения могут быть связаны с переездом, ремонтом, увольнением или поиском нового места работы.

Месяц может быть благоприятным для запуска новых проектов, профессионального развития и переговоров о повышении по службе.

В то же время чрезмерная сосредоточенность на карьере может вызвать недопонимание с партнером. Стрельцам стоит уделять достаточно времени близким людям.

Гороскоп Таро на декабрь - Козерог - Месяц

Козерогам в декабре может захотеться отдохнуть от информационного шума, активного общения и повседневной суеты.

Карта советует уделять больше времени себе, прислушиваться к собственным чувствам и интуиции, общаться с родными и близкими.

Полезны будут прогулки на свежем воздухе, полноценный сон и отдых. Стоит избегать иллюзий, необдуманных решений, злоупотребления алкоголем и других вредных привычек.

Особенно благоприятным этот период может стать для представителей творческих профессий. У них могут появиться новые идеи, вдохновение и интересные замыслы. Автор прогноза также советует обращать внимание на собственные сны.

Гороскоп Таро на декабрь - Водолей - Семерка Пентаклей

Водолеям в декабре необходимо проявить терпение. Результаты длительной работы могут пока не соответствовать ожиданиям, однако это не повод отказываться от своих планов.

Карта советует продолжать работать над поставленными целями, не торопиться с важными решениями и ответственно относиться к финансам.

Стоит избегать новых долговых обязательств, кредитов и одалживания денег другим людям.

Также в декабре особого внимания могут потребовать семья, домашние дела и близкие люди. Не нужно забывать о собственном здоровье и полноценном отдыхе.

Гороскоп Таро на декабрь - Рыбы - Девятка Жезлов

В декабре Рыбы могут почувствовать необходимость защищать собственные интересы и личные границы. Не исключено, что о себе напомнят люди из прошлого или возникнет желание переосмыслить давние события.

Карта советует не позволять другим нарушать личные границы, уверенно отстаивать свою позицию и справедливо оценивать собственный труд.

Тем, кто долгое время упорно трудится, можно поднять вопрос о повышении зарплаты или карьерном росте.

Декабрь также может принести новые профессиональные возможности представителям этого знака, которые давно ищут работу или стремятся сменить сферу деятельности.

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