Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

Сергей Кущ
12 апреля 2025, 01:38
34
Жизнь некоторых представителей зодиакального круга получит новый импульс.
4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля
4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Львам повезёт так, что они сами не сразу поверят своему счастью
  • Девы, готовьтесь к волшебным мелочам, которые согреют душу

Конец апреля 2025 года готовит по-настоящему волшебные сюрпризы для четырёх знаков зодиака. Неожиданные повороты судьбы, карьерные возможности, романтические вспышки и важные перемены — всё это может случиться буквально "из ниоткуда".

Лев

Львам повезёт так, что они сами не сразу поверят своему счастью. Долгожданное событие, которое казалось несбыточным, вдруг станет реальностью — будь то повышение, признание или личная победа. Кроме того, светская жизнь Льва получит новый импульс: появятся VIP-вечеринки, важные знакомства и атмосфера королевского внимания. Под конец месяца Львы будут буквально купаться в удаче.

видео дня

Дева

Девы, готовьтесь к волшебным мелочам, которые согреют душу. Ваша внимательность и забота не прошли мимо — теперь вас ждёт волна приятных сюрпризов и неожиданных знаков благодарности. Могут наладиться личные отношения, появится больше ясности в делах, и вы почувствуете, что стояли на правильном пути. Это будет заслуженное ощущение внутреннего равновесия и удовлетворения.

Скорпион

Скорпионы — любимцы апреля! Судьба устроит для вас мощный космический переворот: романтическая встреча, предложение мечты или событие, которое полностью поменяет ваш фокус. Кто-то из прошлого может вернуться с идеей или предложением, от которого невозможно отказаться. Эмоции будут зашкаливать, но это именно та встряска, которая вам сейчас нужна.

Водолей

Обычно это вы — источник сюрпризов, но до конца апреля ситуация поменяется. Водолеи могут неожиданно получить приглашение на важное событие, столкнуться с человеком из прошлого или найти себя в новой работе. Эти возможности появятся спонтанно, но станут началом нового жизненного этапа. Ваша задача — не испугаться, а прыгнуть в этот вихрь перемен с открытым сердцем.

Источник.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп на апрель
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

00:32Мир
"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

23:55Политика
Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

22:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах

Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Змеям - срыв, Собакам - злость

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Змеям - срыв, Собакам - злость

Гороскоп на сегодня 12 апреля: Львам - счастливые моменты, Скорпионам - радость

Гороскоп на сегодня 12 апреля: Львам - счастливые моменты, Скорпионам - радость

Самая сложная головоломка: найдите иголку в стоге сена за 5 секунд

Самая сложная головоломка: найдите иголку в стоге сена за 5 секунд

Последние новости

03:33

Гороскоп на завтра 13 апреля: Козерогам - прибыль, Рыбам - приятные новости

02:37

РФ нацелилась на три области Украины: тревожный прогноз генерала ВСУ

02:36

Лунный календарь на 12 апреля: что может добавить проблем в этот день

02:18

Что можно сделать из старого дивана: самые практичные советы

01:38

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
00:48

Садоводов призвали посыпать газоны сахаром: эффект впечатляет

00:32

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

11 апреля, пятница
23:55

"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

23:43

Даже почва не понадобится: как вырастить "бесконечный" лук из остатковВидео

Реклама
23:26

В 6 раз выше, чем в прошлом году: украинцам накрутили цены на популярный овощ

22:38

Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

21:58

Вкладка в бутылке масла имеет секретное назначение: Сеть взбудоражило открытиеВидео

21:51

Анна Кошмал показала дочку: как выглядит малышка

21:38

Вымогательство чистой воды: СМИ узнали детали новой сделки США и Украины

21:03

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

20:51

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

20:18

ВСУ перебрасывают силы, готовясь к наступлению РФ: какие регионы в опасности

20:17

Кролик грызет собственную клетку: опытная хозяйка объяснила, почему и что делатьВидео

19:45

Аномальные снегопады парализовали юг: спасатели поразили кадрамиФото

19:10

Удары дронами за первую неделю апреля 2025: неожиданная статистикамнение

Реклама
19:05

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

19:01

Евро взлетело до небес, а доллар катится вниз: каким будет курс с 14 апреля

18:48

Количество народных избранников может сократиться: Стефанчук дал комментарий

18:17

"Такая химия": Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой

18:09

Гросу вызверилась на режиссера, который сказал, что с ней тяжело работать

18:03

Известные в Украине люди и не только: Зеленский ввел новые санкции

17:50

Шансы на успех выше: инструктор назвал лучшее время для сдачи экзамена по вождению

17:40

Украинцы могут получить денежную помощь: названы главные условия и сроки

17:32

Москва в гневе: юный украинец отказался пожимать руку российскому спортсмену

16:52

Украинцы узнали цены на газ на лето-2025: сколько придется платить

16:45

Не просто краска: что означают цветные метки и цифры на деревьях

16:45

Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

16:39

Жена телеведущего Решетника попила кофе в луке за 525 тысяч гривен

16:23

Бьют КАБами и артиллерией: россияне активно давят на "горячем" направлении

16:23

Гонорары с шестью нулями: актер из РФ подписал контракт с агентством Голливуда

16:13

5 самых точных признаков: как кошка показывает присутствие негатива в доме

16:06

Состоится ли повышение минималки в 2025 году: подробности

15:55

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

15:50

На "Рамштайн" объявили о рекордной помощи Украине - известна сумма

15:47

Не Кировоград: как изначально назывался город Кропивницкий

Реклама
15:23

Доплата к пенсии в размере до 3250 гривен: кому рассчитывать на выплаты

15:03

Бывшая жена Петросяна сбежала из России, прихватив миллионы

15:01

Догадываются единицы: что означает кнопка с буквой "А" на панели в авто

15:01

Какие бы были зарплаты в Риме на современные деньги: ученые сделали исследование

15:00

Курс евро в Украине резко подскочил: как изменилась ситуация на рынке

14:59

Суперфрукт №1 для похудения: килограммы уйдут незаметно

14:56

Неожиданное "падение" цен: в Украине резко подешевел базовый продукт

14:35

Сложная загадка для самых умных: надо найти мышь за 5 секунд

14:32

Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления в Украине

14:31

Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять