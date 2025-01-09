Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

5 знаков зодиака, известных своей честностью

Сергей Кущ
9 января 2025, 09:33
175
Согласно астрологии, они выделяются своей прямолинейностью и неприятием лжи.
Самые честные знаки зодиака
Самые честные знаки зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Девы – истинные аналитики и проницательные натуры
  • Козероги известны своим чувством долга и ответственности

Честность – фундамент любых успешных отношений. Если вы цените правду и ищете людей, которые всегда готовы быть искренними, обратите внимание на эти пять знаков зодиака.

Согласно астрологии, они выделяются своей прямолинейностью и неприятием лжи, пишет Главред.

видео дня

Стрелец

Стрельцы – мастера прямой речи. Их честность иногда может быть настолько откровенной, что воспринимается как жестокая. Но за их словами всегда стоят искренние намерения. Если вы хотите услышать правду без прикрас, обратитесь к Стрельцу – он всегда скажет, как есть.

Дева

Девы – истинные аналитики и проницательные натуры. Они видят детали, которые ускользают от других, и не боятся указывать на несоответствия. Их честность иногда может показаться придирчивостью, но она продиктована стремлением к ясности и точности. Дева – ваш выбор, если вы хотите услышать конструктивную правду.

знаки зодиака инфографика
знаки зодиака инфографика / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионы обладают невероятной интуицией и способностью проникать в самую суть вещей. Они легко распознают ложь и раскрывают скрытую правду. Хотя Скорпионы сами по себе загадочны, их честность в отношениях непоколебима. Если вам нужно докопаться до истины, обратитесь к Скорпиону.

Водолей

Водолеи – это смелые новаторы, которые ценят подлинность превыше всего. Они не боятся идти против общественных норм и всегда говорят то, что думают. Честность Водолея иногда кажется непривычной, но она всегда искренна. Если вы готовы к необычной, но освежающей правде, Водолей вас не разочарует.

Козерог

Козероги известны своим чувством долга и ответственности. Их честность основывается на высоких этических стандартах. Они всегда дают объективные и обоснованные советы, на которые можно положиться. Если вы ищете здравомыслия и мудрой правды, Козерог станет вашим лучшим союзником.

Источник.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Продвинулись на 40 км за год: майор сказал, зайдут ли россияне на Днепропетровщину

Продвинулись на 40 км за год: майор сказал, зайдут ли россияне на Днепропетровщину

11:38Украина
Конец войны до 30 апреля: удастся ли Трампу такой сценарий - эксперт

Конец войны до 30 апреля: удастся ли Трампу такой сценарий - эксперт

11:21Украина
Часть забронированных украинцев могут мобилизовать после 28 февраля: детали

Часть забронированных украинцев могут мобилизовать после 28 февраля: детали

10:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт

Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в Дубае

Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в Дубае

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Собакам - стрессы, Кроликам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Собакам - стрессы, Кроликам - перемены

Последние новости

11:38

Продвинулись на 40 км за год: майор сказал, зайдут ли россияне на Днепропетровщину

11:37

ХореографТатьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

11:34

Цена на некоторые продукты резко "подскочит": украинцам сказали, что подорожает

11:21

Конец войны до 30 апреля: удастся ли Трампу такой сценарий - эксперт

11:03

Почему именно красный, жёлтый и зелёный: что означают три цвета светофора

Бои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – ГетьманБои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – Гетьман
10:53

"Разрывает сердце": голливудские звезды показали свои дома после пожаров

10:51

В Украину пришла весна в январе: как долго продлится потепление

10:51

Часть забронированных украинцев могут мобилизовать после 28 февраля: детали

10:18

Поставки газа РФ в Словакию: Фицо похвастался договоренностью с Путиным

Реклама
10:11

"У РФ нет всех преимуществ в Украине, как кажется": Остин сделал громкое заявление

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Почему не работают санкции против российской нефтимнение

09:39

Новый опасный плацдарм: оккупантам дали "фас" перейти Оскол - есть ли шансы

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 января (обновляется)

09:33

5 знаков зодиака, известных своей честностью

09:32

Покровск без света, воды и газа, обстрелы усилились: что происходит в городе

09:22

Большинство ошибается: как правильно заворачивать картофель в фольгу для запекания

08:36

400 оккупантов полегло в одном бою: армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине

08:26

"Пришлось возвращаться в Украину": жену Решетника с детьми не пустили в Польшу

08:20

Не умею рыдать: Симоньян вспомнила Бога и призывает молиться за умирающего мужа

Реклама
07:55

Армия РФ продвинулась возле 9 населенных пунктов на Донбассе - DeepState

07:10

Запутанная загадка для гениев: где 3 различия между изображениями девушек

06:59

У Байдена не успеют потратить "несколько миллиардов" долларов на помощь Украине

06:10

Украинцев огорошили заявлением о поражении в войнемнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 4 секунды найти панду

05:35

Гороскоп на завтра 10 января: Весам - удивительный сюрприз, Львам - прибыль

04:30

Трамп может нарваться на ответку: прогноз торговой войны США с Канадой и ЕС

04:07

Лучшие дни для рекордного урожая: когда сеять помидоры на рассаду в январеВидео

03:31

Как избавиться от пятен и налета на зеркале: лайфхак с зубной пастой

02:30

Зимних шин недостаточно: как безопасно ездить в гололед - важные советы

02:15

Оккупанты готовятся штурмовать важный населенный пункт: СМИ узнали детали

02:00

Тратиться на химчистку не придется: как легко почистить мех дома

01:41

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

01:30

38-летний "Эдвард Каллен" женился на матери своей единственной дочери - СМИ

01:19

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

01:12

Чего ждать от армии Путина в 2025 году: в ГУР сделали прогноз

00:21

Словакия отправляет делегацию в Москву: посольство Украины резко отреагировало

08 января, среда
23:51

Вирастюк окончательно развелся со второй женой и высказался про третий брак

23:29

Муж пропагандистки Симоньян пережил клиническую смерть и находится в коме

23:16

Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в ДубаеВидео

Реклама
23:14

РФ сознательно ударила по людям: в Запорожье возросло количество пострадавшихФото

22:11

Завершить войну за 100 дней: у Трампа раскрыли планы по Украине

22:00

Зеленский ответил Трампу и трагедия в Запорожье: главные новости Украины (дайджест)

21:52

"Считал себя супер-самцом": подруга Седоковой рассказала про измены Тиммы

21:43

Сорвут джекпот удачи в первые шесть месяцев 2025: названы ТОП-3 знаков зодиака

21:38

Конец войны в Украине: Блинкен рассказал, каким будет мирное соглашение Трампа

21:35

На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все"Видео

21:20

Можно ли дважды кипятить воду в чайнике: эксперты дали окончательный ответ

21:09

Энергетический кризис в Молдове: Зеленский заявил о готовности Украины помочь

21:08

Заявление Трампа об Украине и НАТО: в МИД выступили с важной инициативой

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять