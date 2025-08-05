Удача — понятие переменчивое. И даже если ваш знак оказался в этом списке, это не приговор.

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5 знаков зодиака, которые, кажется, всегда преследует неудача / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Сильные эмоции и склонность к подозрениям нередко ставят Скорпиона

Авантюрист по натуре, Стрелец порой слишком легкомысленный

Бывает, что в жизни всё идёт наперекосяк — и кажется, будто сама Вселенная против тебя. В астрологии считается, что некоторые знаки зодиака чаще других оказываются в эпицентре неудач, словно притягивая к себе черные полосы.

От провалов в любви до неожиданных срывов в карьере — для этих людей невезение может стать почти нормой.

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Овен

Энергичный и вспыльчивый Овен часто попадает в неприятности из-за своей импульсивности. Его тяга к действию наобум делает его магнитом для рискованных ситуаций, в которых удача чаще отворачивается, чем помогает.

Скорпион

Сильные эмоции и склонность к подозрениям нередко ставят Скорпиона в уязвимое положение. Постоянное ожидание подвоха не только изматывает, но и словно программирует его жизнь на череду разочарований и неудач.

Козерог

Целеустремлённый, но пессимистичный Козерог зачастую сам загоняет себя в угол. Его склонность ожидать худшего может вызывать эффект самосбывающегося пророчества, когда одно разочарование цепляется за другое.

Рыбы

Мягкие и доверчивые Рыбы нередко становятся жертвами обстоятельств. Их стремление видеть в людях только хорошее иногда оборачивается горьким разочарованием — особенно когда доверие используется против них.

Стрелец

Авантюрист по натуре, Стрелец порой слишком легкомысленно относится к жизни. Его спонтанные решения и любовь к риску часто приводят к нежелательным последствиям, от которых потом долго приходится оправляться.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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