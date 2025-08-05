5 знаков зодиака, которые, кажется, всегда преследует неудача

Вы узнаете:
- Сильные эмоции и склонность к подозрениям нередко ставят Скорпиона
- Авантюрист по натуре, Стрелец порой слишком легкомысленный
Бывает, что в жизни всё идёт наперекосяк — и кажется, будто сама Вселенная против тебя. В астрологии считается, что некоторые знаки зодиака чаще других оказываются в эпицентре неудач, словно притягивая к себе черные полосы.
От провалов в любви до неожиданных срывов в карьере — для этих людей невезение может стать почти нормой.
Овен
Энергичный и вспыльчивый Овен часто попадает в неприятности из-за своей импульсивности. Его тяга к действию наобум делает его магнитом для рискованных ситуаций, в которых удача чаще отворачивается, чем помогает.
Скорпион
Сильные эмоции и склонность к подозрениям нередко ставят Скорпиона в уязвимое положение. Постоянное ожидание подвоха не только изматывает, но и словно программирует его жизнь на череду разочарований и неудач.
Козерог
Целеустремлённый, но пессимистичный Козерог зачастую сам загоняет себя в угол. Его склонность ожидать худшего может вызывать эффект самосбывающегося пророчества, когда одно разочарование цепляется за другое.
Рыбы
Мягкие и доверчивые Рыбы нередко становятся жертвами обстоятельств. Их стремление видеть в людях только хорошее иногда оборачивается горьким разочарованием — особенно когда доверие используется против них.
Стрелец
Авантюрист по натуре, Стрелец порой слишком легкомысленно относится к жизни. Его спонтанные решения и любовь к риску часто приводят к нежелательным последствиям, от которых потом долго приходится оправляться.
Что стоит учитывать читателю
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