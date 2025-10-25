Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Здесь и сейчас: пять знаков зодиака, которые любят, чтобы их обожали

Сергей Кущ
25 октября 2025, 21:05
32
Эти пять знаков зодиака не просто любят внимание — они искренне нуждаются в нем, чтобы чувствовать себя вдохновленными и любимыми.
Пять знаков зодиака, которые любят, чтобы их обожали
Пять знаков зодиака, которые любят, чтобы их обожали / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Лев не скрывает своей любви к вниманию
  • Весы живут ради гармонии и красоты

Некоторые знаки зодиака словно созданы для того, чтобы купаться во внимании и восхищении. Они расцветают, когда их хвалят, и чувствуют себя по-настоящему живыми, когда видят, что окружающие ими вдохновляются. Астрологи выделяют пять знаков, которые особенно нуждаются в обожании.

Овен

Овны — прирожденные лидеры, управляемые энергичным Марсом. Им важно чувствовать признание своей смелости и решительности. Эти люди буквально заряжаются, когда кто-то восхищается их отвагой и уверенностью. Для Овна комплимент — не просто приятность, а топливо для новых побед.

видео дня

Лев

Лев, управляемый Солнцем, не скрывает своей любви к вниманию. Он стремится быть звездой в любой компании, а обожание — его жизненная энергия. Львы гордятся своим харизматичным присутствием и чувствуют себя по-настоящему счастливыми, когда окружающие видят в них источник вдохновения и силы.

Весы

Весы живут ради гармонии и красоты, ведь ими управляет Венера — планета любви. Их обаяние и дипломатичность заставляют людей тянуться к ним. Но и сами Весы нуждаются в признании: восхищение их тактом, стилем и умением поддерживать баланс помогает им чувствовать себя уверенно и спокойно.

Стрелец

Свободолюбивые и оптимистичные Стрельцы обожают, когда их вдохновляющий дух замечают. Восхищение их смелостью, открытостью и любовью к приключениям наполняет их энергией. Чем больше признания, тем сильнее желание Стрельца двигаться вперед, исследовать мир и делиться радостью с другими.

Рыбы

Мечтательные Рыбы живут в мире эмоций и творчества. Их ранимая душа нуждается в нежности и признании. Когда окружающие замечают их чувствительность, эмпатию и талант, Рыбы буквально расцветают. Для них обожание — это не гордость, а подтверждение душевной связи и понимания.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

21:20Украина
"Шахеды" в небе, авиация активна: существует угроза массированного удара

"Шахеды" в небе, авиация активна: существует угроза массированного удара

20:48Война
Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

20:16Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

Последние новости

21:45

Может навсегда испортить ноутбук: что нельзя подключать к разъему

21:20

Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

21:05

Здесь и сейчас: пять знаков зодиака, которые любят, чтобы их обожали

20:48

"Шахеды" в небе, авиация активна: существует угроза массированного удара

20:35

Зима перепишет цены на популярные продукты - что может подорожать сразу на 30%

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
20:16

Благоприятные дни ноября: когда и что сажать, чтобы получить ранний урожайВидео

20:16

Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

19:32

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

19:14

РФ накапливает бронетехнику: эксперт раскрыл два возможных сценария развития событий

Реклама
19:12

Мировые премьеры и звездное жюри: в Киеве стартовал кинофестиваль "Молодость"

19:10

Путин назвал цель РФ на ближайшие 2 года: что задумал Кремльмнение

18:56

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войныВидео

18:55

Россияне запустили ракеты прямо по месту прилета: на Днепропетровщине погиб спасательФото

18:13

ВСУ зачистили стратегическую точку: почему результат может изменить баланс сил

18:12

"Божественное откровение": в эти три даты рождаются люди с мудростью прошлых жизней

17:41

Как по-украински сказать "веснушки" - назван единственный правильный ответВидео

17:17

США готовят новые санкции против России – Reuters

17:15

Кто возглавит Динамо в случае новых неудач: неожиданный кандидат на кресло тренера

16:48

Топ-3 причины "нечего надеть": как совмещать вещи в осеннем гардеробеВидео

16:35

Когда в домах украинцев появится тепло - в Минэнерго ответили

Реклама
16:32

Приклеил и забыл: как просто и дешево утеплить дверьВидео

16:28

Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны

16:20

Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

16:15

В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и камнями – деталиВидео

16:09

Разгромлено и взято в плен массу россиян: ВСУ освободили важный населенный пунктВидео

15:38

Россия не может защитить себя: Буданов заявил о новой стратегии Украины

15:23

"Слава Богу не пришлось": участница "Холостяка" опозорила Цимбалюка

14:56

Чем нельзя чистить пластиковые трубы: сантехники назвали худшие средства

14:48

Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топливаВидео

14:45

ХАМАС передаст Сектор Газы под контроль "правительства технократов" - СМИ

14:43

В ближайшее время будет обстрел: мониторы дают повышенный уровень угрозыФото

14:24

Россия выпустила около 770 баллистических ракет: Зеленский резко высказался об обстрелахФото

14:14

Бюро экономической безопасности и Совет бизнес-омбудсмена объединяют усилия для противодействия теневым схемам

14:10

"Доця подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры

14:01

Нужен мораторий на удары: в Киеве состоялась конференция по продовольственной безопасности

14:00

Цветет и плодоносит круглый год: как вырастить лайм из косточек домаВидео

13:54

Джоли и Питт могут вскоре оказаться снова вместе

13:36

РФ придумала новую методичку для "промывки мозгов" детей в оккупации – ГУР

13:31

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

13:23

"Открыли другое направление": известно, где оккупанты применяют новую тактику

Реклама
13:15

Собчак с сыном собралась бежать из террористической России

12:59

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

12:55

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

12:31

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:15

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

12:10

Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

12:10

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

11:57

Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницуВидео

11:50

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

11:25

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять