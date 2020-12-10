Астролог назвал возможное время смерти Путина

Путин болен, и болезнь очень серьезная, утверждает эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что российский президент Владимир Путин серьезно болен, и ему грозит смерть.
У главы РФ рак кишечника четвертой стадии, рассказал эксперт Главреду.
По его словам, скорее всего, Путин умрет в конце 2021 – в начале 2022-го.
"…Владимир Путин, скорее всего, умрет в конце 2021-го – в начале 2022 года… Путин болен серьезно: у него рак кишечника четвертой стадии", – поделился астролог.
- Ранее – летом текущего года, Влад Росс сказал, что дни Владимира Путина сочтены, и президенту России осталось жить максимум один или два года.
- Астролог прогнозировал, что российский президент может скончаться в своем бункере в 2022-м.
Автор: Екатерина Присяжнюк