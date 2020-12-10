Астролог назвал возможное время смерти Путина

Смерть Владимира Путина возможна в конце 2021 – в начале 2022 года, спрогнозировал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что российский президент Владимир Путин серьезно болен, и ему грозит смерть.

У главы РФ рак кишечника четвертой стадии, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, скорее всего, Путин умрет в конце 2021 – в начале 2022-го.

"…Владимир Путин, скорее всего, умрет в конце 2021-го – в начале 2022 года… Путин болен серьезно: у него рак кишечника четвертой стадии", – поделился астролог.