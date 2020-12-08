Путину осталось жить год-полтора, на смену ему придет Екатерина III – астролог

Астролог рассказал, чем болен Путин / Reuters

Западные таблоиды сообщили о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин серьезно болен, а потому уже в начале 2021 года может уйти в отставку. И это действительно так: звезды говорят, что Путин действительно вскоре отойдет от власти и будет тяжело болеть.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Скажу больше: Владимир Путин, скорее всего, умрет в конце 2021-го – в начале 2022 года, когда у него включится последний годовой соляр 7 октября 2021-го. Путин болен серьезно: у него рак кишечника четвертой стадии", – отметил Росс.

По словам астролога, по этой причине в Кремле сейчас готовят проведение досрочных выборов и анализируют варианты, кто может возглавить государство после Путина. Астролог считает, что эти выборы состоятся в России в апреле 2021 года.

Читайте такжеУйдет из жизни в бункере: астролог рассказал, сколько еще править ПутинуВ любом случае, отход Путина от власти практически неизбежен, заверил Влад Росс.

При этом астролог добавил, что существует несколько вариантов того, кто станет преемником Путина.

"По некоторым данным, Путин собирается оставить вместо себя Екатерину III, то есть свою дочь Екатерину Тихонову. Все идет к этому. Хотя близкий друг Путина Патрушев хочет поставить на эту должность своего сына. Там – семейная клоака... Чемезов, соратник и друг Путина, убеждает, что лучше всего поставить во главу российского государства мэра Москвы Собянина. У Собянина, с астрологической точки зрения, очень хорошие шансы стать президентом РФ и преемником Путина", – рассказал Росс.

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