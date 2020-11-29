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Астролог назвал взрывоопасный знак Зодиака

29 ноября 2020, 12:39

Огненный знак Зодиака в гневе способен бить посуду, сказал эксперт.

Росс поделился, что Овен – взрывоопасный знак Зодиака – Гороскоп Овен
Овен – взрывоопасный знак Зодиака, поделился Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс предупредил, что знак Зодиака Овен может неожиданно взрываться, их пламя ярости мгновенно вспыхивает.

Овны в гневе способны бросаться тарелками и бить посуду, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что представители этого знака Зодиака после употребления алкоголя меняются до неузнаваемости и становятся очень взрывоопасными.

"…хотя пламя ярости Овна вспыхивает мгновенно, его легко потушить – просто нужно знать к нему подходы. Среди прочего Овна можно просто полить водой в прямом смысле – и он остынет, быстро успокоиться", – сказал астролог.

Росс добавил, что Овны, как правило, очень жалеют о своих вспышках гнева.

  • Ранее Влад Росс сообщил, что Овен – отпетый эгоист и может раздражать спешкой.
  • Астролог говорил, что представители этого знака Зодиака прямолинейны, слишком нетерпеливы и сильно торопятся.

Знак Зодиака Овен

Всего есть 12 знаков Зодиака. Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.

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