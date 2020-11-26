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Астролог предупредил, чей гнев до ужаса разрушителен

26 ноября 2020, 17:21

Земной знак Зодиака в гневе может использовать нож, отметил эксперт.

Астролог сказал, что у Козерогов до ужаса разрушительный гнев – Гороскоп Козерог 2020
У Козерогов до ужаса разрушительный гнев, сказал астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс предупредил, что знак Зодиака Козерог наделен до ужаса разрушительным гневом, взрыв его гнева всегда очень шокирует окружающих.

Козероги стараются не выражать гнев до того момента, пока их не переполнит злость, сказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что представители этого знака Зодиака своим гневом лупят в одну точку.

Эксперт отметил, что в гневе Козерог способен пустить в ход нож, если он окажется под рукой.

"Козерога трудно разгневать, …но, если вы это все же сделали, то будьте готовы, что Козерог вынесет вас ногами вперед. Он в состоянии разрушить все, что попадется ему на пути…", – заявил астролог.

Знак Зодиака Козерог

Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.

Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.

Влад Росс гороскоп Козерог знак Зодиака Козерог
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