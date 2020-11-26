Астролог предупредил, чей гнев до ужаса разрушителен

У Козерогов до ужаса разрушительный гнев, сказал астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс предупредил, что знак Зодиака Козерог наделен до ужаса разрушительным гневом, взрыв его гнева всегда очень шокирует окружающих.

Козероги стараются не выражать гнев до того момента, пока их не переполнит злость, сказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что представители этого знака Зодиака своим гневом лупят в одну точку.

Эксперт отметил, что в гневе Козерог способен пустить в ход нож, если он окажется под рукой.

"Козерога трудно разгневать, …но, если вы это все же сделали, то будьте готовы, что Козерог вынесет вас ногами вперед. Он в состоянии разрушить все, что попадется ему на пути…", – заявил астролог.

Ранее Влад Росс сообщил, что самое уязвимое место Козерогов – колени.

Астролог также сказал, что у людей, рожденных под этим знаком Зодиака, часто плохая кожа и зубы.