Сбудется пророчество о карлике: астролог сулит Путину смерть в бункере

Астролог спрогнозировал, что ждет Путина в новом году / Reuters

Владимиру Путину остается недолго править в Российской Федерации, его режим начнет рушиться уже в апреле-мае 2021 года. Человек во главе российского государства сменится в новом году. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог объяснил, что в гороскопе России на 2021 год Уран, который символизирует перевороты, масштабные трансформации, перестановки всего и вся, войдет в Дом власти, а это значит, что разрушатся режимы, которые создавались десятилетиями.

Влад Росс убежден, что Владимир Путин уйдет от власти в 2021 году, да и жить ему остается недолго.

"Вероятнее всего, это (кончина Путина, – Ред.) произойдет в 2022 году. Поскольку годовой соляр Путина, который включится в день его рождения, то есть 7 октября, в 2021 году, говорит о том, что он станет последним в жизни этого человека", – считает Росс.

Читайте такжеРусский бунт и "прощальная гастроль" Путина: астролог спрогнозировал судьбу России в 2021-омПри этом астролог напомнил, что существует древнее пророчество монаха Авеля, в котором говорится о том, что "карлик будет править на плечах у титана примерно 20 лет, а затем уйдет в лабиринт, где закончит свое правление".

"Теперь становится понятно, что имел в виду монах Авель, и о каком "лабиринте" шла речь. Говорилось о бункере! Путин будет находиться в бункере до конца своей жизни", – отметил Влад Росс.

Еще два-три года назад астролог предсказывал и сейчас подтверждает свои старые прогнозы о том, что Владимира Путина в 2021-2022 годах ждет смертельная опасность.

"Не исключено, что его убьют. Однако убить его может и тяжелая болезнь – рак. По последним данным, у него рак кишечника, который перетек в рак позвоночника, метастазы уже разошлись по всему телу. Четвертая степень рака", – заверил Росс.

В связи с такой перспективой астролог убежден, что Путину не грозит оказаться на скамье подсудимых в Гааге или где-либо еще.

"Судебные разбирательства – это слишком долгий процесс, а у Путина столько времени нет. Его ждет скорая смерть, и из жизни он уйдет в "лабиринте", т.е. в бункере, который, как известно, находится в Сочи", – резюмировал Влад Росс.

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