Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 27 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Шут

Пришло время вернуть себе уверенность, Овен. Вспомни, как в детстве ты не переживал о том, получится ли у тебя что-то хорошо, прежде чем просто попробовать.

В пятницу карта Таро "Шут" призывает тебя смело браться за новый опыт. Настройся на позицию: "Я могу это сделать!". Получай удовольствие от самого процесса, не требуя от себя идеального результата.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Королева Пентаклей

27 ноября ты будешь стремиться к домашнему уюту.

Тебе хочется, чтобы в доме царила по-настоящему родная атмосфера. Телец, карта "Королева Пентаклей" советует воссоздать простые радости, которые были знакомы тебе в детстве. Окружи себя мелочами - пусть они стоят недорого, но приносят максимум удовольствия.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Паж Мечей

Твоя карта на сегодня, Близнецы, - "Паж Мечей". Она пробуждает любопытство к прошлому и к тому, каким может быть твое будущее. Сегодня - идеальный день, чтобы позволить этому интересу стать частью твоих разговоров с окружающими.

Расспроси бабушек и дедушек об их детстве. Обрати внимание на черты характера, общие для всей вашей семьи. Подумай, чем ты отличаешься от остальных, и будь открыт к изучению своей семейной истории.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Четверка Пентаклей

Возможно, у тебя где-то припрятаны вещи, на которые ты давно не обращал внимания, Рак. В пятницу карта "Четверка Пентаклей" предлагает тебе вновь соприкоснуться с предметами, которые дороги твоему сердцу.

Перечитай старое письмо или надень украшение, доставшееся тебе от близких. Найди в своей жизни место для вещей, которые ты ценишь, - не стоит прятать их "до лучших времен".

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Солнце

Получай удовольствие, Лев! Карта "Солнце" призывает тебя наслаждаться жизнью по полной программе. Посмотри комедию, от которой хочется смеяться от души.

Устрой забавную игру с семьей или долго поговори по душам с хорошим другом, которого давно не видел. Вы тратите так много времени на выполнение своих обязанностей - эти выходные отлично подойдут для того, чтобы немного расслабиться.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Иерофант

Вы - настоящий приверженец традиций. Более того, Дева, вы из тех людей, кто не любит что-либо менять без крайней необходимости.

Возможно, вы даже следуете некоторым традициям просто по привычке. Порой истинный смысл семейных обычаев открывается лишь с возрастом. 27 ноября, под влиянием аркана "Иерофант", жизненные уроки, которые вы когда-то усвоили, наконец обретают для вас реальный смысл. Вы начинаете понимать, почему всё устроено именно так, а не иначе. В то же время вы осознаете, что некоторые вещи могут меняться, поскольку обстоятельства уже стали другими.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Двойка Кубков

Каждому в жизни нужен человек, который наполняет её особым смыслом. Вспомните того, с кем вы могли бы проговорить часами. В пятницу уделите внимание дружеским отношениям, в которых общение складывается легко и непринужденно.

Сегодняшний день может подтолкнуть вас к тому, чтобы связаться с кем-то, с кем вы давно потеряли связь. Жизнь бывает очень насыщенной, и все это прекрасно понимают. Вам вовсе не нужен какой-то особый повод для звонка - достаточно простого желания восстановить отношения и продолжить общение с того момента, на котором вы когда-то остановились.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Шестерка Мечей

Чтобы вернуться в места, где прошло ваше детство или юность, вовсе не обязательно отправляться туда физически. Старый фотоальбом поможет вам совершить путешествие в прошлое.

27 ноября карта "Шестерка Мечей" приглашает вас пройтись по дорожкам памяти. Возможно, вы вспомните о желаниях, которые загадывали когда-то, - и поймете, что они сбылись. Приятно осознать, какой долгий путь вы уже проделали.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Паж Жезлов

Ваша карта Таро на 27 ноября - "Паж Жезлов". Она побуждает вас задуматься о своем профессиональном пути. Возможно, пришло время вернуться к обучению и освоить новый навык.

Может быть, вы хотите сменить профессию, но вам кажется, что вы слишком перегружены другими делами. Однако, не попробовав, вы никогда не узнаете, получится ли это. Сегодня открываются двери для новых открытий.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Десятка Жезлов (перевернутая)

27 ноября перевернутая "Десятка Жезлов" советует вам взять выходной и просто позволить себе получить удовольствие от жизни. Оставьте часть домашних дел на завтра. Совсем не обязательно выполнять их сегодня - лучше выделите время для небольшого отдыха: останьтесь дома, никуда не ходите и позвольте себе не быть никому ничем обязанными.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Верховная Жрица

Никогда не теряйте любопытство, свойственное вашему внутреннему ребенку. 27 ноября карта Таро "Верховная Жрица" призывает вас прислушаться к своей интуиции.

Возможно, в детстве или юности вы чувствовали что-то важное в людях, но тогда не придали этому значения. Теперь, став старше, вы понимаете, что те догадки были верны. Прислушивайтесь внимательнее к своему внутреннему голосу, когда он подает вам знак.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Тройка Кубков

Дружба приносит столько радости - возможно, вы стали забывать об этом из-за повседневной суеты и бесконечных дел.

В пятницу карта "Тройка Кубков" советует вам восстановить связь со старыми друзьями - например, договориться о непринужденной встрече. Можно пригласить кого-то на чашку кофе или запланировать совместный досуг, который позволит вам пообщаться в приятной компании.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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