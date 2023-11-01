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Астролог Влад Росс рассказал, когда в ноябре можно путешествовать

Дмитрий Видоменко
1 ноября 2023, 12:57
Как говорит астролог Влад Росс, ноябрь-2023 будет в любом случае не особо благоприятен для рискованных и экстремальных путешествий.
Росс, путешествия
По мнению астролога Росса, в ноябре будет мало пригодных для путешествий дат / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В ноябре 2023 года будет не так много дат, которые станут благоприятными для путешествий. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Он говорит, что Меркурий, планета, которая отвечает за поездки и транспорт, солидную часть месяца проведет под знаком Стрельца.

"А этот знак не особо комфортен для Меркурия. Если в такой период вы ставите серьёзные цели, строите грандиозные планы, даете обещания, то в итоге мало что удастся реализовать. Поэтому при планировании поездок в ноябре 2023 года немного умерьте свои ожидания, иначе поездки могут сорваться, особенно вблизи новолуния 13 ноября. Неудачные даты для начала путешествий: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 27 ноября, когда Меркурий и Марс будут делать напряжённые аспекты. В это время возможны ДТП и несчастные случаи. В названные даты лучше вообще не выезжать на трассу или далеко за город", ‒ сказал Росс.

Как говорит астролог, ноябрь будет в любом случае не особо благоприятен для рискованных и экстремальных путешествий, потому лучше воздержаться от поездок в горы, особенно 9-12 и 23-25 ноября. Это худшее время для альпинистов, серфингистов, парашютистов и всех, кто связан с экстримом. А с 9 по 11 и с 19 по 20 ноября важно соблюдать технику безопасности во всём, чем бы вы ни занимались, и быть крайне осторожными.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

По информации Росса благоприятными датами для поездок будут такие даты:

  • на курорты, в санаторий – 2, 21, 22, 25, 30 ноября;
  • поездки с целью получения новой информации, обучения, участия в конференциях – 19, 27, 28 ноября;
  • деловые поездки и командировки – 7, 8, 16, 17 ноября;
  • в горы – 16, 17 ноября.

Смотрите на видео интервью Влада Росса Главреду:

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс называл опасные и напряженные периоды 2023 года.

А немногим позднее он рассказал о четырех знаках зодиака, которым стоит ждать перемен.

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