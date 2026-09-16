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Астрологи назвали месяцы рождения людей с "королевским" прошлым

Виталий Кирсанов
16 сентября 2026, 01:49
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Считается, что особенно сильной "королевской" энергетикой обладают люди, родившиеся в апреле, июле, сентябре и декабре.
Астрологи назвали месяцы рождения людей с
Астрологи назвали месяцы рождения людей с "королевским" прошлым / коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • О рожденных в апреле и июле
  • О рожденных в сентябре и декабре

Астрология и нумерология приписывают месяцу рождения особое значение и утверждают, что он может раскрывать черты характера, связанные с прошлым воплощением человека. Астрологи считают, что некоторые люди сохраняют качества, которые могли сформироваться еще в предыдущей жизни. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

Считается, что особенно сильной "королевской" энергетикой обладают люди, родившиеся в апреле, июле, сентябре и декабре. По эзотерической версии, в прошлом воплощении они могли принадлежать к монаршим или знатным семьям.

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Таким людям приписывают уверенность, природную способность вести за собой и умение привлекать внимание окружающих. Они могут испытывать особую связь с семейными традициями и историческим наследием, а также стремиться помогать другим. Среди характерных качеств называют чувство собственного достоинства, выдержку, желание влиять на события и потребность в уважении.

Сторонники этой теории считают, что подобные особенности могут быть своеобразным отражением прошлого, когда человек занимал высокое общественное положение и обладал значительным авторитетом.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Апрель

Рожденные в апреле относятся к знакам Овна или Тельца. Овен ассоциируется с решительностью, смелостью и активностью, а Телец - с практичностью, основательностью и настойчивостью.

Поэтому апрельским именинникам приписывают способность уверенно двигаться к поставленным целям и рассчитывать прежде всего на собственные силы. Одни могут действовать быстро и напористо, другие предпочитают постепенное продвижение, но при этом редко отказываются от задуманного.

Еще одной характерной чертой называют развитое чувство ответственности и долга. Именно сочетание силы характера, настойчивости и стремления к порядку, согласно астрологическим трактовкам, может указывать на "королевское" прошлое.

В качестве примера можно привести Елизавету II, которая родилась в апреле и оставалась британским монархом дольше большинства правителей в истории.

Июль

Июльские именинники находятся под влиянием Рака или Льва. С этими знаками связывают эмоциональную теплоту, заботу о близких, уверенность в себе и склонность к лидерству.

Такие люди, согласно астрологическим представлениям, умеют одновременно учитывать интересы окружающих и принимать важные решения. Лидерская позиция для них может быть связана не только с влиянием, но и с ответственностью за других.

Им также приписывают щедрость, способность поддерживать близких и создавать вокруг себя ощущение надежности. Такое сочетание качеств напоминает образ правителя, который пользуется уважением и способен вдохновлять окружающих.

Поэтому эзотерики считают, что люди, родившиеся в июле, в одном из прошлых воплощений могли принадлежать к монаршему роду или даже занимать престол.

Сентябрь

Рожденные в сентябре относятся к Деве или Весам. Дева ассоциируется с внимательностью, рассудительностью и стремлением совершенствовать окружающий мир, тогда как Весам приписывают дипломатичность, общительность и умение находить общий язык с людьми.

Представители этих знаков часто стремятся улучшить отношения, рабочую обстановку или конкретные ситуации, в которых оказываются. Они способны учитывать мнение окружающих, но при этом сохранять собственную позицию.

Открытость, дипломатичность и умение располагать к себе людей эзотерики называют возможными признаками прошлого, связанного с властью. Согласно этой версии, в предыдущей жизни сентябрьские именинники могли быть правителями, которых уважали и которым доверяли окружающие.

Декабрь

Люди, родившиеся в декабре, относятся к Стрельцу или Козерогу. Стрельцу приписывают энергичность, стремление к новым знаниям, широкий кругозор и интерес к масштабным идеям. Козерог, в свою очередь, ассоциируется с дисциплиной, зрелостью, трудолюбием и уважением к традициям.

Представители обоих знаков, согласно астрологии, способны производить впечатление людей, уверенных в себе и умеющих добиваться авторитета. Одни могут привлекать окружающих харизмой, оптимизмом и стремлением к знаниям, другие - выдержкой, ответственностью и настойчивостью.

Им также может быть близка тема статуса и роскоши, традиционно связанная с образом монархов.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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