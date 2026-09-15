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Гороскоп Таро на завтра 16 сентября: Близнецам - говорить, Овнам - решение

Алена Кюпели
15 сентября 2026, 13:20
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 декабря
Гороскоп Таро на 16 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на среду: Король Мечей

Овен, твоя карта дня - Король Мечей, олицетворяющий интеллектуальную силу. Сегодня у тебя достаточно ментальной энергии для решения сложных задач, ведь твой ум остер, как бритва!

Когда Луна войдет в знак Стрельца, в тебе проснется тяга к анализу и новым знаниям. Это отличный день для обсуждения того, что тебя по-настоящему увлекает, или для глубокого погружения в интересующую тему. Если нужно разрешить сложную ситуацию, удели время тому, чтобы все обдумать. Решение может прийти само собой!

Телец

Карта Таро для Тельца на среду: Восьмерка Мечей (перевернутая)

Какой замечательный день тебя ждет, Телец! Твоя карта - перевернутая Восьмерка Мечей - предвещает освобождение из ловушек, расставленных людьми, которые сами не осознают, что творят.

Иными словами, по поступкам окружающих ты сможешь безошибочно определить, кому можно доверять, а кому - нет. В среду обращай больше внимания на действия людей, а не на их слова.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на среду: Отшельник (перевернутый)

Ты готов вырваться на свободу и поделиться тем, что у тебя на душе. В среду чувство одиночества, которое тебя тяготило, подходит к концу.

Перевернутый Отшельник призывает тебя вернуться к людям и начать общаться. Если ты сдерживал себя из страха ошибиться, постарайся не слишком зацикливаться на раздумьях. Ты имеешь полное право сказать то, что считаешь нужным.

Рак

Карта Таро для Рака на среду: Повешенный (перевернутый)

Хватит просто ждать, пока жизнь сама собой наладится, Рак. Перевернутый Повешенный указывает на то, что перемены уже близко. Это положение карты говорит о том, что ты дал человеку из своего окружения достаточно времени на раздумья о его дальнейших действиях.

Дальнейшее ожидание после среды может поставить под угрозу твои собственные желания. Сегодня день принятия решений; не упускай свой шанс, даже если кому-то другому безразличны его собственные возможности.

Лев

Карта Таро для Льва на среду: Рыцарь Мечей

Сейчас вы настроены решительно и готовы сделать всё возможное для достижения цели. Рыцарь Мечей олицетворяет решимость и активные действия.

Если у вас еще нет четкого плана действий для достижения желаемого, сегодня вы сможете довольно быстро во всем разобраться. В среду уделите особое внимание личной жизни. Если вам с партнером нужно вместе поработать над каким-то проектом, этот день отлично подходит для того, чтобы продвинуться в делах.

Дева

Карта Таро для Девы на среду: Влюбленные

Сделайте свой дом местом, где вам и вашему партнеру будет уютно и безопасно. Ваша карта дня на среду, 16 сентября - Влюбленные; она символизирует прекрасный союз душ.

Жизнь гармонична, и вы счастливы там, где находитесь, даже если внешние обстоятельства пытаются отвлечь вас от партнера. Главное - жить настоящим моментом и осознавать, что вы находитесь именно там, где должны быть.

Весы

Карта Таро для Весов на среду: Шут (перевернутый)

Начинать что-то новое всегда непросто. В среду карта Шут призывает вас пересмотреть свой подход к началу нового дела. Свойственно ли вам бросаться в омут с головой или игнорировать советы, когда вы увлечены процессом и хотите добиться успеха?

В любом случае, сейчас не время делать вид, что вы не слышали чужого мнения, или полагать, что нужно действовать стремительно, не имея плана. Проявите мудрость, чтобы ваши усилия принесли желаемый результат.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на среду: Семерка Мечей

Люди бывают хитрыми, особенно когда не хотят нажить себе неприятностей. В среду Семерка Мечей напоминает вам о необходимости проявлять больше бдительности.

Доверять людям - это одно, но если в среду интуиция подсказывает вам, что что-то не так, возможно, стоит разобраться в ситуации и выяснить причину этих сомнений.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Девятка мечей (перевернутая)

Перевернутая Девятка мечей призывает вас выйти из зоны финансового комфорта. Трудно что-то менять, когда привыкаешь к определенному укладу. Возможно, вы привыкли регулярно покупать одни и те же вещи, и мысль о сокращении расходов кажется болезненной.

В среду ваши финансы потребуют более внимательного управления. Начните с того, что вызывает у вас наибольшее беспокойство.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Девятка кубков (перевернутая)

Не всё является тем, чем кажется, Козерог. Иногда отношения вашего бывшего партнера могут выглядеть идеальными, вызывая у вас легкую ревность.

Перевернутая Девятка кубков напоминает: внешняя картинка не всегда отражает истину. Люди умело создают определенный образ в социальных сетях. Помните, что за каждой фотографией скрывается более глубокая история.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Иерофант

Полезно задуматься о том, во что вы искренне верите и что именно подходит для вашей жизни на данном этапе. В среду Иерофант советует пересмотреть свои жизненные устои и привычки.

Возможно, некоторые традиции не вяжутся с тем образом, к которому вы стремитесь. Решение о своем будущем остается за вами, и начать стоит с честного самоанализа.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Двойка мечей

Иногда решения даются очень легко: вы точно знаете, чего хотите, и выбор делается мгновенно. Однако в эту среду с одним конкретным вопросом всё может обстоять иначе.

Возможно, вам предстоит обдумать некую ситуацию, не торопясь с выводами. Это состояние нерешительности отражает карта Двойка мечей, символизирующая замешательство и долгие раздумья при отсутствии четкого понимания желаемого. Позвольте себе взять паузу на размышления и не будьте к себе слишком строги.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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