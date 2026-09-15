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Судьба подарит второй шанс: три знака зодиака оставят одиночество позади

Мария Николишин
15 сентября 2026, 05:00
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Китайским знакам зодиака удастся избавиться от того, что долгое время причиняло им боль.
Судьба подарит второй шанс: три знака зодиака оставят одиночество позади
Какие знаки зодиака забудут об одиночестве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому удастся открыться новым людям
  • Кто сможет отпустить прошлые обиды и боль

К 20 сентября три китайских знака зодиака наконец забудут об одиночестве. Эта неделя завершится Днем установления, которым управляет энергия Огненного Петуха.

Астрологи YourTango добавляют, что события этой недели будут развиваться гармонично и вполне логично. Знакам зодиака удастся избавиться от того, что причиняет боль, пишет Главред.

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Для кого закончится период одиночества

Кролик

Одиночество наконец заканчивается, ведь вы готовы отпустить эмоциональное напряжение, которое накапливалось с тех пор, как кто-то причинил вам боль. Из-за того, что вы цеплялись за прошлое, вам казалось, будто вы больше никогда никому не сможете доверять. Сами того не осознавая, вы мешали людям по-настоящему сблизиться с вами.

На этой неделе вы осознаете необходимость перемен. Вы будете испытывать эмоции, которых не знали уже очень давно. К пятнице вы станете более открытыми по отношению к окружающим.

Дракон

Вы любите давать людям шанс, но иногда это приводило к тому, что вы доверяли тем, кто этого не заслуживал. Непоследовательность и пустые обещания причинили вам глубокую боль. В результате вы решили, что никому нельзя доверять, и это оставило вас с чувством грусти и одиночества.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

На этой неделе вы решите вернуть контроль над своей жизнью. Вы будете давать людям шанс доказать, что они отличаются от других. Вы поймете, что залог успеха - взаимные усилия, и если кто-то ведет себя непоследовательно или даже не пытается пойти вам навстречу, такой человек не стоит вашего времени.

Обезьяна

Вас всегда ценили за вашу силу, но это привело к одиночеству, ведь люди считают, что вы ни в чем не нуждаетесь. Раньше вы воспринимали как комплимент то, что вас считают сильной личностью, но со временем осознали: это лишь отдалило вас от других.

На этой неделе кто-то свяжется с вами, и между вами завяжется откровенный разговор. Вы решите позволить себе быть уязвимыми и раскрыть те стороны своей натуры, которые обычно скрываете. Самым неожиданным подарком для вас станет дружба. Вы увидите, что растопить лед совсем несложно: стоит лишь первыми показать, что вам нужно общение, и люди откликнутся взаимностью.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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