Гороскоп Таро на 14–20 сентября: Рыбам — открытия, Водолеям — терпение

Гороскоп Таро на 14–20 сентября расскажет, что предсказывают карты Овнам, Львам, Рыбам и другим знакам зодиака на этой неделе.

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Таро-гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что карты Таро предсказывают знакам зодиака 14–20 сентября

Кому неделя принесет признание и новые возможности

Каким знакам стоит установить личные границы

Период с 14 по 20 сентября 2026 года станет временем установления четких границ и избавления от чужого эмоционального груза. Общая карта недели - перевернутая Пятерка Мечей - сигнализирует о том, что многие чужие проблемы больше не являются вашей заботой. Осеннее равноденствие и смена фаз Луны будут способствовать исцелению, восстановлению самозащиты и началу нового кармического цикла. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, астрологические события недели и карты Таро подскажут каждому знаку Зодиака, как правильно расставить приоритеты.

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Гороскоп Таро на неделю - Овен - Перевернутая Семерка Мечей

Овны могут игнорировать собственные внутренние тревожные сигналы, хотя ситуация кажется уже знакомой. Карта советует немного отступить и взглянуть на обстоятельства со стороны. В конце недели может появиться желание изменить курс, что способно удивить окружающих.

Гороскоп Таро на неделю - Телец - Пятерка Пентаклей

Пятерка Пентаклей указывает на чувство растерянности и необходимость полноценного отдыха. Такое отступление может стать необходимой паузой, которая поможет собраться с мыслями и восстановить внутренний ресурс.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы - Королева Кубков

Близнецам при принятии решений стоит руководствоваться не только разумом, но и чувствами. Королева Кубков советует сочетать логику с эмоциональной чувствительностью.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп Таро на неделю - Рак - Звезда и перевернутая Четвёрка Кубков

Ракам стоит жить настоящим моментом и довериться ходу событий. Не нужно постоянно переживать из-за будущего, ведь ситуация, которая складывается сейчас, заслуживает внимания и энергии.

Гороскоп Таро на неделю - Лев - Колесо Фортуны

Обстоятельства для Львов могут измениться к лучшему. Колесо Фортуны указывает на благоприятный поворот событий, признание и проявление лидерских качеств. Действия в выходные могут привлечь внимание окружающих и вдохновить других.

Гороскоп Таро на неделю - Дева - Перевернутая Девятка Палочек и Шестерка Палочек

Чрезмерные размышления могут заставить Дев упустить важную возможность. Карты советуют не позволять сомнениям блокировать действия. Стоит довериться себе и сделать шаг вперёд, даже если ситуация кажется неопределённой.

Гороскоп Таро на неделю - Весы - Отшельник

Весам стоит сделать паузу в активной социальной жизни и уделить больше времени себе. Этот период может быть связан с повышенной ответственностью, поэтому спешить не стоит. Лучше действовать медленно, но обдуманно.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион - Перевернутая Четвёрка Мечей

Скорпионы могут испытывать внутреннее беспокойство из-за решений, принятых в прошлом. Если результат не оправдал ожиданий, стоит откровенно выразить свои желания, чтобы исправить ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец - Перевернутая Страница Палочек

Если Стрельцы сомневаются в правильности решения, стоит довериться интуиции. Карта советует включить режим самосохранения и защищать собственные убеждения от чужого влияния.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог - Перевернутая Пятерка Мечей

Козерогам не стоит брать на себя чужие переживания и проблемы. Пришло время чётко установить личные границы. Не нужно оправдывать каждое своё решение перед другими.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей - Перевернутые Луна и Дурак

Перевернутые "Луна" и "Дурак" могут вызвать временные сомнения и страх перед риском. Однако пауза не означает полной остановки. Карты советуют не отказываться от запланированного только из-за кратковременной неуверенности.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы - Перевернутая карта Мир

У Рыб могут оставаться незавершённые дела, требующие дополнительного времени. Этот период стоит использовать для того, чтобы раскрыть скрытые таланты и продемонстрировать свои сильные стороны. Это также может помочь изменить мнение окружающих о себе в лучшую сторону.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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