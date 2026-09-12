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Китайский гороскоп на 14–20 сентября: Обезьянам - успех, Быкам - терпение

Марина Иваненко
12 сентября 2026, 11:19
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Китайский гороскоп на неделю расскажет, что ждет Крысу, Быка, Тигра и другие знаки, кому стоит проявить осторожность и кому улыбнется удача.
Китайский гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что ждёт знаки китайского зодиака на этой неделе
  • Кому стоит быть осторожным с деньгами и обещаниями
  • Какие знаки могут рассчитывать на удачу

Энергия новой недели в китайском зодиаке осуществляет плавный переход от чувствительных вибраций Кролика к смелой и решительной энергии Петуха. В начале недели будет преобладать стихия Воды, что сделает людей более эмоциональными и вдумчивыми, в середине недели стихия Дерева будет способствовать планированию и обучению, а в конце недели Огонь придаст уверенности и поможет стать более заметными. Астрологи советуют действовать терпеливо и делать небольшие, но уверенные шаги. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Times of India, этот период потребует от многих знаков отказа от спешки, четкости в финансовых обязательствах и умения устанавливать личные границы.

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Знаки, которым стоит проявить осторожность

Китайский гороскоп на неделю: Кролик

Вы можете почувствовать эмоциональную уязвимость и поддаться влиянию чужого мнения. Не спешите отвечать на критику, чётко формулируйте личные обещания и условия рабочих контрактов, а также воздержитесь от разглашения секретов.

Китайский гороскоп на неделю: Крыса

Возможна смена ожиданий в денежных или семейных делах - реализация планов может затянуться или потребует больших затрат. Избегайте эмоциональных финансовых решений и не тратьте средства на решение временных проблем.

Китайский гороскоп на неделю: Бык

Ваша потребность в стабильности может столкнуться с быстрой сменой обстоятельств. Не спешите критиковать новые методы, ищите компромиссы в семье и четко разделяйте необходимые расходы и обычные прихоти.

Китайский гороскоп на неделю: Собака

Существует риск взять на себя слишком много чужих обязанностей. Установите чёткие границы в начале недели, не вмешивайтесь в чужие споры и придерживайтесь графика, чтобы сохранить баланс между работой и отдыхом.

Об источнике: Times of India

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Знаки, которым улыбнётся удача

Китайский гороскоп на неделю: Змея

Этот период прекрасно подходит для стратегического планирования, исследований и важных переговоров. Ваша интуиция позволит понять сложную ситуацию раньше других, но действуйте разумно - не раскрывайте все карты сразу.

Китайский гороскоп на неделю: Коза

Вас ждет стабильная поддержка в семейных и творческих делах. Откровенно говорите о своих желаниях вместо того, чтобы пытаться угодить всем - близкие люди готовы оказать вам практическую помощь.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю: Обезьяна

Ближе к концу недели вы наберете мощный темп. Удачное время для презентаций, нетворкинга и решения сложных задач. Главное - сохранять концентрацию и не менять направление при появлении каждой новой возможности.

Китайский гороскоп на неделю: Дракон

Появится желанная ясность в работе и финансах. Если ваше предложение будет хорошо подготовлено и практично, вы сможете получить положительный ответ и поддержку от влиятельного человека.

Нейтральная и сбалансированная неделя

Китайский гороскоп на неделю: Тигр

Развивайтесь через обучение и приобретение новых знаний, однако избегайте излишней и изнурительной конкуренции.

Китайский гороскоп на неделю: Лошадь

Проявите гибкость во второй половине недели и направьте накопленную энергию на реализацию одной четкой цели.

Китайский гороскоп на неделю: Петух

Внимание к деталям станет вашим преимуществом, но следите за речью - резкие высказывания могут вызвать ненужное напряжение в отношениях с окружающими.

Китайский гороскоп на неделю: Свинья

Вы будете прекрасно чувствовать эмоциональное состояние других, но старайтесь не воспринимать каждое чужое чувство или настроение как неопровержимый факт.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как инструкцию к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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