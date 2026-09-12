Китайский гороскоп на 14–20 сентября: Обезьянам — успех, Быкам — терпение

О чём вы узнаете:
- Что ждёт знаки китайского зодиака на этой неделе
- Кому стоит быть осторожным с деньгами и обещаниями
- Какие знаки могут рассчитывать на удачу
Энергия новой недели в китайском зодиаке осуществляет плавный переход от чувствительных вибраций Кролика к смелой и решительной энергии Петуха. В начале недели будет преобладать стихия Воды, что сделает людей более эмоциональными и вдумчивыми, в середине недели стихия Дерева будет способствовать планированию и обучению, а в конце недели Огонь придаст уверенности и поможет стать более заметными. Астрологи советуют действовать терпеливо и делать небольшие, но уверенные шаги. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание Times of India, этот период потребует от многих знаков отказа от спешки, четкости в финансовых обязательствах и умения устанавливать личные границы.
Знаки, которым стоит проявить осторожность
Китайский гороскоп на неделю: Кролик
Вы можете почувствовать эмоциональную уязвимость и поддаться влиянию чужого мнения. Не спешите отвечать на критику, чётко формулируйте личные обещания и условия рабочих контрактов, а также воздержитесь от разглашения секретов.
Китайский гороскоп на неделю: Крыса
Возможна смена ожиданий в денежных или семейных делах - реализация планов может затянуться или потребует больших затрат. Избегайте эмоциональных финансовых решений и не тратьте средства на решение временных проблем.
Китайский гороскоп на неделю: Бык
Ваша потребность в стабильности может столкнуться с быстрой сменой обстоятельств. Не спешите критиковать новые методы, ищите компромиссы в семье и четко разделяйте необходимые расходы и обычные прихоти.
Китайский гороскоп на неделю: Собака
Существует риск взять на себя слишком много чужих обязанностей. Установите чёткие границы в начале недели, не вмешивайтесь в чужие споры и придерживайтесь графика, чтобы сохранить баланс между работой и отдыхом.
Об источнике: Times of India
Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.
Знаки, которым улыбнётся удача
Китайский гороскоп на неделю: Змея
Этот период прекрасно подходит для стратегического планирования, исследований и важных переговоров. Ваша интуиция позволит понять сложную ситуацию раньше других, но действуйте разумно - не раскрывайте все карты сразу.
Китайский гороскоп на неделю: Коза
Вас ждет стабильная поддержка в семейных и творческих делах. Откровенно говорите о своих желаниях вместо того, чтобы пытаться угодить всем - близкие люди готовы оказать вам практическую помощь.
Китайский гороскоп на неделю: Обезьяна
Ближе к концу недели вы наберете мощный темп. Удачное время для презентаций, нетворкинга и решения сложных задач. Главное - сохранять концентрацию и не менять направление при появлении каждой новой возможности.
Китайский гороскоп на неделю: Дракон
Появится желанная ясность в работе и финансах. Если ваше предложение будет хорошо подготовлено и практично, вы сможете получить положительный ответ и поддержку от влиятельного человека.
Нейтральная и сбалансированная неделя
Китайский гороскоп на неделю: Тигр
Развивайтесь через обучение и приобретение новых знаний, однако избегайте излишней и изнурительной конкуренции.
Китайский гороскоп на неделю: Лошадь
Проявите гибкость во второй половине недели и направьте накопленную энергию на реализацию одной четкой цели.
Китайский гороскоп на неделю: Петух
Внимание к деталям станет вашим преимуществом, но следите за речью - резкие высказывания могут вызвать ненужное напряжение в отношениях с окружающими.
Китайский гороскоп на неделю: Свинья
Вы будете прекрасно чувствовать эмоциональное состояние других, но старайтесь не воспринимать каждое чужое чувство или настроение как неопровержимый факт.
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