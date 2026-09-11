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Названы четыре месяца рождения, которые наделяют людей сильным магнетизмом

Виталий Кирсанов
11 сентября 2026, 23:14
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С определенным периодом года связывают особые энергетические качества.
Названы четыре месяца рождения, которые наделяют людей сильным магнетизмом
Названы четыре месяца рождения, которые наделяют людей сильным магнетизмом / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • О рожденных в мае и июле
  • О рожденных в октябре и ноябре

Месяц рождения способен влиять не только на характер человека, но и на его природную притягательность, считают астрологи. С определенным периодом года связывают особые энергетические качества, которые могут проявляться в харизме, уверенности и способности привлекать внимание окружающих. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

видео дня

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Май

Май объединяет влияние Тельца и Близнецов, которыми управляют Венера и Меркурий. Такое сочетание формирует особый тип притягательности, основанный не только на внешних данных, но и на интеллекте.

От Тельца и Венеры рожденным в мае приписывают привлекательность, спокойствие и естественное обаяние. Близнецы и Меркурий, в свою очередь, добавляют им остроумие, коммуникабельность и живость мышления.

Поэтому майские именинники способны заинтересовать окружающих не только своей внешностью, но и содержательным разговором. При этом они редко производят впечатление людей, которые изо всех сил стараются понравиться.

Напротив, их спокойствие и легкость в общении сами становятся частью привлекательного образа. Рожденные в мае умеют поддержать разговор практически с любым человеком, поэтому их общество быстро становится интересным для окружающих.

Июль

Рожденные в июле находятся под влиянием Рака и Льва, которыми управляют Луна и Солнце. Именно сочетание двух светил, по мнению астрологов, придает им особый тип магнетизма.

Такие люди способны одновременно демонстрировать эмоциональную глубину и уверенность в себе. Их привлекательность во многом связана с хорошим пониманием собственной личности: они знают свои сильные стороны и таланты и умеют правильно их использовать.

Еще одна особенность июльских именинников - развитый эмоциональный интеллект. Они способны тонко чувствовать настроение собеседника, замечать изменения в атмосфере общения и подбирать соответствующую реакцию.

Поэтому их уверенность обычно не выглядит попыткой привлечь к себе внимание. Она сочетается с эмоциональной глубиной и умением создавать вокруг себя комфортную атмосферу, благодаря чему люди легко проникаются к ним симпатией.

Октябрь

Октябрь считается одним из наиболее сильных месяцев с точки зрения магнетизма, поскольку объединяет энергетику Весов и Скорпиона. Весами управляет Венера - планета красоты, любви и чувственности, тогда как Скорпион связан с Марсом, символизирующим страсть, силу и желание.

В астрологии сочетание энергий Венеры и Марса ассоциируется с сильным притяжением, эмоциональной глубиной и соблазнительностью. Поэтому рожденные в октябре могут одновременно проявлять внешнюю привлекательность Весов и внутреннюю интенсивность Скорпиона.

Их присутствие нередко ощущается еще до начала разговора. При этом их притягательность не ограничивается внешностью или сексуальностью. Октябрьским именинникам также приписывают яркую индивидуальность, благодаря которой они способны выделяться среди окружающих и надолго запоминаться.

Ноябрь

Ноябрьские именинники обладают более загадочным типом магнетизма. Этот месяц объединяет Скорпиона и Стрельца, поэтому рожденным в этот период приписывают сочетание интенсивности одного знака и энергичности другого.

Скорпион добавляет чувственность, страстность и способность производить сильное впечатление, а Стрелец - открытость, теплоту и жизнерадостность. Именно этот контраст и формирует особую притягательность ноябрьских именинников.

Они могут одновременно казаться загадочными и очень живыми, поэтому их трудно не заметить в компании. Такие люди часто производят впечатление уверенных в себе личностей, которые комфортно чувствуют себя в самых разных ситуациях и искренне увлечены тем, чем занимаются.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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