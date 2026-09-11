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Гороскоп Таро на завтра 12 сентября: Ракам - доверять, Тельцам - не тратить время

Алена Кюпели
11 сентября 2026, 15:02
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 марта
Гороскоп Таро на 12 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Луна

Овен, карта дня для тебя - Луна; она указывает на то, что ситуация не совсем такова, какой кажется на первый взгляд. Поскольку Луна в Весах значительно обостряет твою интуицию - особенно в сфере отношений, - ты безошибочно почувствуешь, если в чьих-то словах или общей атмосфере что-то не так.

Хотя Солнце в Деве стимулирует продуктивность, сегодня не стоит пытаться немедленно решать проблемы, как только они возникают. Вместо этого позволь себе глубоко прочувствовать свои эмоции, чтобы понять, что скрывается за внешними обстоятельствами.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Двойка Пентаклей

В субботу тебя ждет двойной заряд энергии, располагающей к усердной работе. Солнце в Деве пробуждает желание трудиться, а Луна, находящаяся в шестом доме (отвечающем за повседневные дела и рутину), усиливает этот настрой.

Двойка Пентаклей гармонично сочетается с текущим положением светил, призывая тебя сохранять равновесие во всех делах. Тебе хочется не просто действовать, а сосредоточиться на задачах, которые действительно приносят значимый результат. Не трать сегодня время на пустяки.

Близнецы

Карта Таро на субботу для Близнецов: Повешенный (перевернутый)

Карта Повешенный - особенно в перевернутом положении - может вызывать у тебя, Близнецы, сильное раздражение. Она указывает на состояние неопределенности и "зависания", причем ты сам создал эту паузу в своей жизни.

Возможно, у тебя есть веские причины пока ничего не предпринимать. Может быть, тебе нужен отдых или ты чувствуешь, что кому-то из друзей требуется больше времени на принятие решения. Проблема в том, что это может иметь долгосрочные последствия, поэтому тебе предстоит решить, устраивает ли тебя такое положение дел на данный момент.

Рак

Карта Таро на субботу для Рака: Королева Кубков

Сегодня ты находишься в более глубокой эмоциональной гармонии с самим собой, чем обычно. Отчасти это объясняется тем, что Луна проходит через твой сектор дома и семьи (сферу, которой ты управляешь), а влияние Весов раскрывает твою нежную натуру, ценящую гармонию и душевный покой.

Королева Кубков олицетворяет силу женской энергии и способность интуитивно чувствовать происходящее вокруг. Послание для тебя, Рак, таково: доверяй своей интуиции и не позволяй сомнениям заставить тебя отказаться от того, во что ты веришь.

Лев

Карта Таро для Льва на субботу: Девятка мечей

Вас что-то тревожит? Девятка мечей часто выпадает, когда какая-то проблема не выходит у вас из головы, становясь навязчивой мыслью.

Эта карта указывает на склонность слишком много размышлять; возможно, вы обсуждаете проблемы или выслушиваете жалобы кого-то из близких, и это вызывает у вас беспокойство. Поскольку Луна находится в знаке Весов, сейчас самое благоприятное время для терапевтических практик. Если чувствуете необходимость, не бойтесь обратиться за помощью к специалисту.

Дева

Карта Таро для Девы на субботу: Семерка пентаклей (перевернутая)

Луна находится в секторе ваших финансов, а Солнце - в вашем знаке; их совместное влияние помогает вам заняться чем-то очень важным для вашего будущего - самоанализом. Однако, судя по выпавшей карте Таро, особое внимание стоит уделить именно финансовым вопросам.

Семерка пентаклей в перевернутом положении указывает на то, что в какой-то сфере жизни нарушен баланс. В субботу вы сможете понять, в чем именно проблема, и начать менять ситуацию к лучшему.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Императрица

Сегодня для вас, Весы, особенный день: вам выпала карта, которой вы управляете, к тому же Луна находится в вашем знаке. Луна открывает ваше сердце, позволяя исследовать эмоции, с которыми порой бывает трудно установить связь.

Этот расклад напоминает о необходимости развивать свою интуицию. Энергия дня благоприятствует заботе о том, что вы любите больше всего. Суббота может принести исцеление и гармонию в ваши отношения.

Скорпион

Карта Таро на субботу для Скорпиона: Суд (перевернутая)

Не всё в жизни однозначно. Можно всё делать правильно и всё же совершить ошибку. Вы не всегда будете безупречны, и именно это символизирует перевернутый аркан Суд в эту субботу.

Ошибки случаются, и очень важно проявить к себе снисходительность, если вас гложет сожаление о прошлом.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Колесница (перевернутая)

Колесница олицетворяет решимость и готовность идти до конца. Однако в перевернутом положении карта несет иной посыл: нет ничего плохого в том, чтобы отступить или остановиться, если ситуация кажется вам неправильной.

Луна в знаке Весов указывает на давление со стороны друзей, которые настаивают на своем, в то время как вы хотите поступить иначе. Главный совет дня - выбрать тот вариант, который принесет вам наибольшее душевное спокойствие.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Маг

Вы - человек, умеющий находить выход из любой ситуации, а карта Маг символизирует наличие выбора.

Перед вами открыто множество возможностей, и порой бывает непросто понять, какая из них лучше всего подходит для вашей ситуации. Не бойтесь использовать те ресурсы, которые доступны вам в эту субботу.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Отшельник

Тихая медитация и готовность прислушаться к происходящему помогают вашему духу общаться со Вселенной в течение всего дня.

Карта Отшельник часто ассоциируется с духовным поиском, когда человек перестает искать ответы во внешнем мире. В эту субботу пришло время заглянуть в собственное сердце и попросить Вселенную о наставлении.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Звезда

Жизнь удивительным образом учит нас сохранять правильный взгляд на вещи. В субботу вы гораздо глубже осознаете свою роль в жизни окружающих.

Вы невероятно мудры и проницательны, Рыбы. Карта Таро "Звезда" напоминает вам о том, как важно делиться своим опытом с другими и воспринимать каждый момент как возможность чему-то научить. Вы поймете, как сохранять надежду, не теряя при этом твердой почвы под ногами.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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