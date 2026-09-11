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Четыре знака зодиака сорвут джекпот: кого ждет особенный день

Мария Николишин
11 сентября 2026, 04:30
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Китайским знакам зодиака наконец-то удастся ощутить сладкий вкус успеха.
Четыре знака зодиака сорвут джекпот: кого ждет особенный день
Каким знакам зодиака скоро повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому удастся решить давние проблемы
  • Кто получит деньги и наладит отношения

Уже с 11 сентября дела четырех китайских знаков зодиака наконец начнут налаживаться. В китайском гороскопе пятница - это День равновесия, которым управляет энергия Земляной Крысы.

Астрологи YourTango говорят, что энергия Крысы приносит интуитивную устойчивость, позволяющую сосредоточиться на цели и довести дело до конца, пишет Главред.

видео дня

Каким знакам зодиака удастся покорить вершины

Дракон

Проблема, которую вы долго пытались решить, наконец-то подходит к логическому завершению. Решение появится само собой, что сделает ваши дальнейшие действия очевидными. Вселенная фактически ведет вас к нужному результату, и дела движутся вперед без необходимости выполнять всю работу собственноручно.

Обезьяна

Есть долг, который вас беспокоит, но 11 сентября вы получите деньги от того, кто вам должен. Вы не сразу получите крупную сумму, но то, что поступит, вполне вас устроит. После этого все будет происходить так, как вы хотите.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Бык

Есть определенные отношения, которые вы хотели бы улучшить. Уже в пятницу наступит переломный момент, и вы обсудите все свои проблемы. Собеседник может сказать вам именно то, что вам нужно услышать. Уже после этого вы увидите, что отношения значительно улучшились.

Крыса

Как только вы поймете, чего именно хотите, все станет гораздо проще. В пятницу Вселенная сама придет в соответствие с вашими внутренними желаниями, поэтому муки выбора исчезнут сами собой. Вам не придется ничего выбирать. Вы осознаете, что проблема заключалась в вашем собственном взгляде на ситуацию.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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