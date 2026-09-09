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Встреча с прошлым - сентябрь 2026 года изменит жизнь 5 знаков зодиака

Марина Иваненко
9 сентября 2026, 18:56
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Гороскоп на сентябрь 2026 года рассказывает, каким знакам зодиака предстоит столкнуться с прошлым и переосмыслить старые обиды, отношения и жизненные сценарии.
Каким пяти знакам придется переосмыслить прошлое
Каким пяти знакам придется переосмыслить прошлое / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что принесет знакам зодиака сентябрь 2026 года
  • Почему могут напомнить о себе старые обиды и отношения
  • Какие знаки получат шанс освободиться от прошлого

Сентябрь 2026 года станет месяцем глубокой эмоциональной ревизии и переоценки пройденного пути. Возвращение давних воспоминаний, внезапные звонки, незаконченные разговоры или знакомые жизненные сценарии - это не наказание, а возможность окончательно закрыть гештальты. Астрологический фон месяца, в частности ретроградный Плутон в Водолее, Уран в Близнецах, новолуние в Деве и полнолуние в Овне 26 сентября, согласно астрологическим трактовкам, может подтолкнуть к переосмыслению прошлого. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Zodiachelps, пять знаков Зодиака могут ощутить это влияние сильнее всего и получить возможность избавиться от старых психологических грузов.

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Об источнике: ZodiacHelps

ZodiacHelps - это специализированный информационно-развлекательный веб-ресурс, посвящённый астрологии, тарологии и психологии отношений. Платформа публикует ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, анализы совместимости знаков зодиака и расклады карт Таро, ориентируясь на аудиторию, которая ищет советы для личностного развития, улучшения взаимоотношений и самопознания.

Астрологические причины возвращения прошлого в сентябре 2026 года

  • 10 сентября Меркурий переходит в Весы, что в астрологии связывают с поиском компромиссов. Венера вступает в Скорпион, акцентируя внимание на глубоких чувствах и страстях, а Уран начинает ретроградное движение в Близнецах. Согласно астрологическим представлениям, это может перенаправить внимание человека с внешних изменений на внутреннее переосмысление.
  • 11 сентября наступит новолуние в Деве. Этот период астрологи связывают с наведением порядка в мыслях, избавлением от деструктивных привычек и формированием четкого ежедневного распорядка.
  • 26 сентября наступит полнолуние в Овне - астрологический пик месяца, который связывают с решимостью и необходимостью делать смелые шаги. Согласно этим трактовкам, этот период может помочь понять, какие конфликты стоит продолжать, а какие лучше оставить в прошлом.

Телец

Венера в Скорпионе, согласно астрологическим трактовкам, может заострить внимание на старых обидах и разочарованиях. Это благоприятный момент для переосмысления привязанности к людям или ситуациям, которые больше не дают ощущения поддержки.

Рак

Марс в этом знаке может символически вернуть внимание к семейным конфликтам и давним моделям поведения. Астрологи советуют отличать нынешние проблемы от эмоций, сформировавшихся в прошлом, и не брать на себя чужую ответственность.

Лев

На поверхность может выйти давнее желание доказать свою ценность людям, которые когда-то сомневались в вас. Полнолуние в Овне, согласно астрологическим трактовкам, поможет осознать, что настоящий успех заключается не в мести бывшим обидчикам, а во внутренней свободе.

Весы

Возвращение бывших партнеров или знакомых жизненных сценариев может стать своеобразной проверкой. Главный урок сентября - сохранять собственные границы и не жертвовать своими потребностями ради мнимой гармонии в отношениях.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Сатурн в Овне и полнолуние 26 сентября могут подтолкнуть к пересмотру обязательств, взятых на себя в прошлом. Согласно астрологическим трактовкам, пришло время отказаться от чрезмерной опеки и вернуть другим людям ответственность за их собственные решения.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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