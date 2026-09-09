Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

День 9/9 принесет перемены пяти знакам зодиака: пора отпустить прошлое

Виталий Кирсанов
9 сентября 2026, 13:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Число 9 традиционно ассоциируется с окончанием определенного этапа.
День 9/9 принесет перемены пяти знакам зодиака
День 9/9 принесет перемены пяти знакам зодиака / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Львов, Весов и Скорпионов
  • Гороскоп для Козерогов и Рыб

Для пяти знаков зодиака 9 сентября 2026 года может стать переломной датой. В нумерологии сочетание 9/9 связывают с завершением жизненных циклов, освобождением от прошлого и переходом к новому этапу. Этот период может помочь отказаться от устаревших установок, привычных сценариев и всего, что больше не приносит пользы. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Число 9 традиционно ассоциируется с окончанием определенного этапа. Когда оно повторяется дважды, как в дате 9/9, символический акцент на завершении становится еще сильнее. Это подходящий момент для того, чтобы поставить точку в затянувшихся историях и освободить место для новых возможностей.

видео дня

В 2026 году эту энергетику, согласно астрологическим представлениям, дополняет убывающая Луна, которую связывают с избавлением от ненужного и завершением процессов. Поэтому некоторые знаки смогут особенно ясно понять, какой жизненный урок они уже прошли и почему определенные перемены или потери в итоге могут оказаться началом чего-то нового.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лев

Для Львов 9 сентября может стать днем внутреннего освобождения. Вы наконец почувствуете, что длительная работа над собой начинает приносить ощутимые результаты, а прежние сомнения постепенно теряют власть над вами.

В последнее время вы могли стремиться стать более сильной и уверенной версией себя. Однако желание соответствовать чужим ожиданиям иногда заставляло слишком сильно зависеть от мнения окружающих. Отсюда могли появляться неуверенность и постоянные вопросы о том, правильный ли путь вы выбрали.

Энергия 9/9 поможет оставить эти переживания в прошлом. Вам будет проще перестать искать подтверждение собственной ценности со стороны и начать больше полагаться на собственные решения.

Такое внутреннее освобождение позволит Львам почувствовать себя увереннее и наконец увидеть, насколько далеко они уже продвинулись.

Весы

Для Весов дата 9/9 может принести долгожданную ясность. Вопрос, который долго не позволял вам сделать окончательный выбор, начнет выглядеть гораздо проще, а правильное решение станет более очевидным.

Вы словно оказались на перепутье. С одной стороны, хочется закрыть прошлую главу и начать новый этап, а с другой - остается важный вопрос: кто действительно должен отправиться с вами дальше?

Убывающая Луна, проходящая через Льва и Деву, символически подтолкнет Весов внимательнее присмотреться к своему окружению. Вы сможете понять, кто искренне поддерживает вас, радуется вашим успехам и помогает двигаться вперед, а кто лишь создает напряжение и забирает силы.

После такого переосмысления станет гораздо легче отказаться от ненужных связей и сохранить рядом людей, с которыми действительно совпадают ваши цели и жизненные пути.

Скорпион

Скорпионам энергия 9/9 поможет поставить точку в ситуации, к которой они постоянно возвращались. Вы не любите тратить время впустую, однако обстоятельства могли заставлять вас снова и снова откладывать движение к цели.

Вы прекрасно знаете о собственной силе и понимаете, на что способны. Но неожиданные препятствия иногда выбивали вас из привычного ритма. Когда происходящее невозможно было контролировать, вы могли отступать и возвращаться к своим планам уже без прежней уверенности.

Теперь отношение к прошлым неудачам может измениться. Вы увидите, что поражение не всегда означает конец пути. Иногда оно становится необходимой частью опыта, после которой человек возвращается к своей цели более подготовленным и сильным.

Вместо того чтобы воспринимать прежние ошибки как доказательство собственной несостоятельности, Скорпионы смогут использовать их как источник опыта. Это поможет вновь поверить в себя, прислушаться к интуиции и выйти из сложной ситуации с новыми силами.

Козерог

Для Козерогов 9 сентября может стать символической границей между старым и новым этапами жизни. Энергия числа 9 поможет осознать, что определенный период уже завершен и пришло время двигаться дальше.

Вы умеете ценить собственные достижения, но также способны понять, когда дальнейшее пребывание на одном месте перестает приносить развитие. Сейчас это ощущение может стать особенно сильным: вы осознаете, что сделали все возможное и больше не хотите оставаться там, где перестали расти.

Окружающие могут не сразу понять ваше решение. Со стороны может показаться странным отказываться от того, что выглядит вполне стабильным и благополучным. Но для Козерогов речь будет не столько о внешних обстоятельствах, сколько о внутреннем ощущении необходимости перемен.

Дата 9/9 способна стать для вас своеобразной точкой перехода. Завершение старой истории принесет новое понимание ситуации и поможет заметить перспективу, которую раньше было трудно разглядеть.

Останется только закрыть одну дверь и набраться смелости, чтобы открыть следующую.

Рыбы

Рыбы особенно тонко чувствуют перемены и часто замечают то, что другие пока не способны увидеть. Поэтому для представителей этого знака энергия 9/9 может проявиться прежде всего через внутреннее ощущение: завершение прошлого на самом деле становится подготовкой к новому началу.

Вы умеете замечать возможности еще до того, как они становятся очевидными для окружающих. Интуиция нередко подсказывает вам направление раньше, чем появляются реальные подтверждения правильности выбранного пути.

Многим людям сложно отказаться от привычного только ради надежды на лучшее. Но Рыбы готовы сделать шаг в неизвестность, если внутренне чувствуют, что впереди их действительно ждет нечто важное.

В период 9/9 такое предчувствие может стать особенно сильным. То, что раньше казалось лишь смутной надеждой, начнет восприниматься как вполне реальная перспектива.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ терроризирует Киев, под ударом многоэтажки: есть много пострадавших

РФ терроризирует Киев, под ударом многоэтажки: есть много пострадавших

13:26Украина
В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

13:14Война
РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

12:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзя

Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзя

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

Последние новости

14:41

Ранний урожай без лишних усилий: как и когда правильно сеять морковь под зиму

14:40

Украинцам рекомендуют класть фольгу в крупы – крутой бабушкин лайфхак

14:40

Гороскоп Таро на завтра 10 сентября: Тельцам - надежда, Овнам - не боятся

14:18

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

14:10

Куда девать опавшие листья осенью: простые способы превратить их в пользу для участка

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
14:02

"На кого я похожа": Тоня Матвиенко неожиданно показала своего отцаВидео

13:58

День 9/9 принесет перемены пяти знакам зодиака: пора отпустить прошлое

13:58

Витвицкая рассказала, сколько кило набрала во время беременности

13:26

РФ терроризирует Киев, под ударом многоэтажки: есть много пострадавших

Реклама
13:19

Министерства во главе с Федоровым 7 лет были партнерами программ на $330 млн, а фонд, где его недавно забронировали, - исполнителем

13:14

В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

12:55

"Никого не осталось": популярный ведущий потерял всех членов семьи

12:55

10 сентября нужно навести порядок в доме: какой церковный праздник

12:42

РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

12:38

Чесночные стрелки на зиму: идеальный рецепт хрустящей закуски

12:34

Почти 5 млн грн получили после увольнения попавшие в скандал члены Высшего совета правосудия – ветеран

12:31

В Украину ворвалось "бабье лето": насколько повысится температура

12:27

Никакая не "фуражка": как правильно назвать головной убор военных и пилотов на украинском

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

11:56

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

Реклама
11:54

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

11:33

Как заготовить базилик на зиму: самый ленивый способ заморозки

11:21

Украина создает дешевую альтернативу Patriot: когда ожидаеться новая система ПВО Freyja

11:19

Как назвать сына, родившегося в сентябре: три имени с особым значением

11:03

"Появляется мужчина": Денисенко раскрыла причину разрыва с Цимбалюком

10:49

Славянск и Краматорск под угрозой: новое командование ВСУ готовится к тяжелой битве

10:46

Анапа и Новороссийск под ударом дронов: поражены ракетоносители, Су-33 и Ми-8 РФ

10:23

Surprise and Shine: когда будет презентация Apple в 2026 году и что покажут

10:16

Необычный салат "Бунито": рецепт очень вкусного блюда за 20 минут

10:04

"Украинцы меня поймут": экс-жена Кличко приняла важное решение

09:57

"Должны вернуться": Германия готова передать Украине данные о мужчинах призывного возраста

09:43

Когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году: дата уже известна

09:20

США готовят план: Рубио назвал сроки возобновления переговоров Украины и РФ

08:40

Россия атакует Киев, дрон попал в многоэтажку — первые подробности

08:32

Путин хочет капитуляции: как диктатор использовал разговор с Трампом

08:20

РФ атаковала КПП на границе с Молдовой: есть жертвы среди гражданскихФото

08:01

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

07:25

РФ ударила по Днепру, разрушены дома и загорелся склад: есть раненыеФото

07:04

Зачем Путину на самом деле нужны переговоры — объясняет Виталий Портниковмнение

06:54

Взрывы и пожар в Новороссийске: что известно об атаке на ключевой порт РФ

Реклама
05:55

Пономарев удивил признанием об исчезнувшей Марие Яремчук: "Она отказалась"

05:31

Их уже не купить: какие культовые продукты времен СССР навсегда исчезли с полок

05:00

Новая страница в жизни: четыре знака зодиака окажутся под счастливой звездой

04:42

Почему всё больше дачников делают отверстия в земле — результат будет виден веснойВидео

04:16

Запас на случай ЧС: как законсервировать воду в банках на десятилетияВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке улыбающейся девушки за 42 с

03:41

Даже наклоняться не нужно: европейский способ быстрого уничтожения сорняковВидео

02:49

Для чего в холодильнике оставляют миску с солью: трюк решает назойливую проблему

01:44

Германия и Польша помогут Украине с ПВО: детали пакета поддержки

01:12

Три месяца рождения, для которых осень 2026 года станет судьбоносной

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять