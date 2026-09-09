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Новая страница в жизни: четыре знака зодиака окажутся под счастливой звездой

Мария Николишин
9 сентября 2026, 05:00
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Китайским знакам зодиака нужно отпустить то, что делало жизнь чрезмерно сложной.
Новая страница в жизни: четыре знака зодиака окажутся под счастливой звездой
Каким знакам зодиака суждено изменить свою жизнь / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака избавятся от проблем и эмоционального багажа
  • Кто вернет себе уверенность и сможет установить собственные границы

Жизнь четырех китайских знаков зодиака наконец станет легче после 9 сентября. В китайском гороскопе среда - это День избавления, которым управляет энергия Огненной Собаки.

Астрологи YourTango подчеркивают, что энергия Собаки обычно объединяет с людьми, которые сглаживают сложные ситуации, пишет Главред.

видео дня

Какие знаки зодиака вздохнут с облегчением

Собака

Проблемы исчезнут из вашей жизни, что сделает действительно стрессовую ситуацию гораздо легче. Вы все время носили с собой проблемы, которые вам не нужны, но в среду все изменится. То, что скажут вам другие, может изменить вашу точку зрения. Вы наконец-то готовы избавиться от всего эмоционального багажа.

Тигр

В среду устранение одной постоянной проблемы освободит время, которое вам нужно для других дел. Вы зря платили за то, с чем мог справиться кто-то другой. Вы наконец сможете сосредоточиться и перестанете двигаться в нескольких разных направлениях.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

9 сентября вы вернете себе уверенность после длительного периода разочарований. Вы пошли на многие жертвы во имя любви, и вам казалось, что вы должны это сделать, но это не так. Вы созданы для того, чтобы быть свободными, поэтому, когда вы вернете себе здоровое пространство, ваш оптимизм вернется.

Кролик

В среду важный разговор может принять иное направление, чем вы ожидали. Изменение ситуации поможет вам осознать, как вы избегали конфликтов в ущерб себе. Вам нужно установить собственные границы, чтобы вся напряженность исчезла.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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