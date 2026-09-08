Гороскоп Таро на завтра 9 сентября: Овнам - не сдаваться, Ракам - давать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 9 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на среду для Овна: Восьмерка Кубков

Иногда лучшее, что вы можете сделать, - это двигаться дальше, Овен. У отказа от борьбы невероятно негативная репутация, но Восьмерка Кубков указывает на моменты, когда пора отвернуться.

Правда в том, что не всё предназначено для вас или соответствует вашему пути. Как только вы это поймете, нет смысла тратить время на размышления об этом. Всё дело в том, почему вы сдаетесь, Овен. И иногда это необходимо.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Четверка Жезлов, перевернутая

Мелочи могут в сумме дать большее, Телец. Перевернутая Четверка Жезлов говорит о том, что небольшие, раздражающие неудачи в конечном итоге могут заставить вас чувствовать себя отстающим или неспособным быть счастливым там, где вы находитесь.

Правда в том, что в жизни это может быть неизбежно. Но это было вне вашего контроля, Телец. Итак, хотя это может быть не идеально или не так, как вы себе представляли, карта говорит о том, чтобы отмахнуться от этих проблем. Это также может отражать накопившиеся конфликты в отношениях. Сделайте все возможное, чтобы отпустить мелкие неприятности и снять напряжение.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Башня

Иногда все идет наперекосяк, Близнецы. Ваша ежедневная карта Таро - Башня. Она говорит о том, что перемены могут происходить так быстро, что вы даже не поймете, что с вами случилось; может показаться, что у вас выдернули почву из-под ног.

Переживать это может быть невероятно тяжело, Близнецы. Однако Башня - это не только плохие новости. Обратная сторона этой карты часто символизирует разрушение, необходимое перед новым строительством. Другими словами, это может быть способом Вселенной очистить то, что и так не имело прочного фундамента. Доверьтесь тому, что все обернется к вашему благу.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Шестерка Пентаклей

Ваша ежедневная карта Таро во вторник - Шестерка Пентаклей, Рак. Как классический символ щедрости, эта карта призывает вас отдавать, даже когда вас об этом не просят. Отплатите добром за добро, купив кому-нибудь кофе, сделав щедрые комплименты или написав благодарственное письмо.

Это карта "отплати добром за добро", и она напоминает вам, что дарение - это часть получения. Не ожидайте просто получать от других; будьте готовы давать в любой момент.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Мир, перевернутая

Карта Таро "Мир" символизирует завершенность и завершение цикла. В перевернутом положении вы можете чувствовать себя так, будто застряли на краю пропасти. Другими словами, что-то не закончено, и вы можете даже столкнуться с нежелательной задержкой.

Но это послание приходит к вам как раз вовремя, когда вам нужно напоминание, чтобы сделать последний рывок. Не зацикливайтесь на этом; вместо этого, пройдите еще немного. По ту сторону вас ждет новая глава, которую вы так долго ждали.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Тройка Кубков, перевернутая

Тройка Кубков символизирует эмоциональную гармонию и дружбу. В перевернутом положении эта карта может по-прежнему нести в себе радостную эмоциональную составляющую, но она гораздо слабее. Это может означать, что мимолетные удовольствия больше не приносят того чувства удовлетворения, которое они когда-то давали.

Проявите послание, которое ваше сердце давно чувствовало. Это может быть знак того, что нужно отказаться от поверхностных взаимодействий, таких как сплетни. Она приглашает вас заняться делами, которые принесут больше удовлетворения в долгосрочной перспективе.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Девятка Кубков

Девятка Кубков – это карта восторга и радости, Весы. Она напоминает вам наслаждаться простыми радостями жизни. Речь идёт не только о роскошных моментах, таких как долгожданные отпуска, но и о вашем ежедневном утреннем кофе.

Девятка Кубков символизирует исполнение желаний и удовлетворение. Когда вы впервые представляете это, вы можете вообразить идеальный мир, где все ваши цели достигнуты, но вам не нужно ждать этого. Эта карта напоминает вам, что вы можете обрести покой там, где находитесь.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Королева Жезлов

Королева Жезлов символизирует огненную и смелую королеву. В качестве вашей ежедневной карты Таро во вторник она означает, что вас могут встретить страсть и уверенность.

Вы можете почувствовать всплеск жизненного энтузиазма и энергии в определённой области. Эта карта призывает вас выйти за рамки и принять это; вы готовы сиять, Скорпион. Итак, доверьтесь себе и позвольте себе быть увиденным.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Шестерка Кубков

Ваша ежедневная карта Таро, Шестерка Кубков, символизирует детскую радость и невинность. Получение её в раскладе напоминает вам о необходимости связи со своим внутренним ребёнком.

Это может быть так просто, как более мягкое общение с самим собой. Что бы вы ни говорили себе, вы также говорите той маленькой версии себя. Вы стали более развитыми, но всё ещё остаётесь тем же человеком. Другая инициатива этой карты - заняться чем-то, что вы когда-то любили, но забыли. Никогда не поздно вернуться к старому хобби.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Перевёрнутый Король Жезлов

Не спешите с выводами, Козерог. Перевёрнутый Король Жезлов представляет короля, который может говорить поспешно. В реальной жизни эта карта также может стать препятствием для вашей креативности или мотивации.

Сделайте шаг назад и перегруппируйтесь. Лучшим решением может быть временное отстранение от дел, а затем возвращение. Если что-то не работает, измените свой подход.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Король Пентаклей, перевернутая

В прямом положении Король Пентаклей символизирует изобилие, особенно в отношении финансов. В перевернутом положении, однако, он представляет скупость. Тем не менее, он представляет не богатство и бедность, а изобилие и скупость.

Возможно, вы чувствуете потребность быть чрезвычайно осторожным в отношении своего имущества, Водолей. Но эта карта предупреждает вас быть осторожным. Слишком сильная привязанность может принести больше вреда, чем пользы, заперев вас в менталитете нехватки.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Девятка Пентаклей

Девятка Пентаклей говорит о том, что нужно смотреть вперед и полагаться на себя, Рыбы. Вы обретаете уверенность, когда можете обеспечить себя сами.

Девятка Пентаклей символизирует безопасность и стабильность, которые вы можете создать для себя, если будете усердны и осмотрительны. Совет этой карты - начать действовать сейчас и всё обдумать заранее, чтобы потом пожинать плоды.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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