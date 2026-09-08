Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Мария Николишин
8 сентября 2026, 04:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайских знаков зодиака ждут три особенных дня, которые помогут улучшить будущее.
Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна
Каким знакам зодиака скоро повезет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто вступит в период особой удачи
  • Кого ждут важные перемены и новые возможности

Трем китайским знакам зодиака невероятно повезет до 13 сентября. В частности, их ждут три конкретных дня, которые увеличат удачу – это 8, 11 и 12 сентября.

Астрологи YourTango отмечают, что вторник - это День установления, под знаком Петуха, который помогает улучшить интуицию, пишет Главред.

видео дня

Какие знаки зодиака поймают волну удачи

Бык

Ваши самые счастливые дни для привлечения удачи и везения - вторник, пятница и суббота. Удача приходит к вам, когда вы строите новые планы и укрепляете дружеские отношения. Вы можете оказаться в нужном месте в нужное время и принять одно действительно хорошее решение.

Вам также стоит обратить внимание на небольшие возможности, которые могут появиться 9 сентября. Вам нужно отпустить что-то, чтобы заменить это чем-то гораздо лучшим. В то же время 13 сентября - хороший день, чтобы начать что-то новое.

Крыса

Уже 9 сентября все начнет меняться. Препятствие, которое мешало вам добиться успеха, будет устранено, и вы сразу почувствуете прилив энергии. Вы переходите от неудачи к настоящей удаче, но только тогда, когда готовы сделать шаг в новом направлении.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Финансовая удача может улыбнуться вам 11 сентября. Вы переживете счастливое событие во время путешествия или разговора о будущем с партнером. Чем больше вы открыты для перемен, тем лучше будут ваши дела в будущем.

Дракон

Ваши большие надежды на будущее сбудутся на этой неделе. План, который пришлось отложить из-за нехватки денег или ресурсов, вновь возобновится. Вы получите ответ, который поможет решить проблему, и наконец сможете двигаться вперед.

Вы останетесь преданными своему делу и не будете бояться будущего. Даже если осталось несколько нерешенных моментов, вы сможете увидеть, как различные ситуации развиваются, чтобы помочь вам добраться туда, куда нужно. Вы наконец поймете, что нужно делать дальше.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп дракон гороскоп бык
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Зеленского узнали планы Путина: РФ установила новый срок оккупации Донбасса

У Зеленского узнали планы Путина: РФ установила новый срок оккупации Донбасса

01:50Украина
Мощные пожары в местах "прилетов": детали удара РФ по Киевщине

Мощные пожары в местах "прилетов": детали удара РФ по Киевщине

00:45Регионы
Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора и назвал причину

Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора и назвал причину

23:34Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его дома

Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его дома

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Последние новости

05:37

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

04:41

Привычки, которые сразу выдают человека из СССР: от чего уже давно следует отказаться

04:30

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

03:12

О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
02:26

Жизнь кардинально изменится: четыре знака китайского зодиака скоро сорвут куш

01:50

У Зеленского узнали планы Путина: РФ установила новый срок оккупации Донбасса

00:45

Мощные пожары в местах "прилетов": детали удара РФ по Киевщине

07 сентября, понедельник
23:34

Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора и назвал причину

Реклама
23:00

Ту-160 снарядили ракетами: Жданов назвал сроки и цели нового удара РФ

22:51

Им не нужна обрезка: какие растения ни в коем случае нельзя трогать осенью

22:23

"Холодный душ": Король нарушил молчание в отношении Гарри и Меган

22:08

Засор канализации исчезнет без химии: сантехник раскрыл хитрый фокус

22:02

Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

21:54

Зачем опытные хозяйки солят носки перед стиркой: полезный домашний трюк

21:37

Без потерь: Пугачева с сигарой показала редкую встречу со своим другом

21:17

Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

21:08

Как сказать "сдача" на украинском: на самом деле есть три разных эквивалента

21:00

РФ будет готова к мирным переговорам с Украиной: в Le Figaro узнали сроки

20:49

Парфюм для стирки или кондиционер: что лучше для одежды и почемуВидео

Реклама
20:03

Прополка больше не нужна: простой трюк поможет быстро избавиться от сорняковВидео

19:35

Победа ультраправых на выборах в Германии таит риски для Украины: предупреждение Мерца

19:33

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:12

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

19:10

Переговоры пошли не по плану Кремля: Коваленко раскрыл детали визита американцевмнение

18:57

В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

18:51

Представителей фонда "Восточная Европа", где Федоров оформил бронь за один день, принудительно доставят на заседание парламентской ВСК

18:44

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

18:39

Хрустящие снаружи, сочные внутри: как приготовить идеальные деруны без муки и яиц

18:36

"Обычную фасоль больше не сажаю": огородница назвала лучшую альтернативуВидео

18:35

Как навсегда отпугнуть пауков от дома: простой способ работает мгновенноВидео

18:27

Может ли стиральная машина сломаться из-за частого использования: ответ удивит многих

18:25

Индукционная плита в обычной розетке: как не сожечь проводку в домеВидео

18:13

Говорить "местный кулибин" не стоит: как на украинском назвать мастера на все руки

18:01

Бывшая Тома Круза показалась в объятиях бойфренда в Италии

17:55

Путин передал через посланников Трампа сигнал о войне: пойдет ли Кремль на компромисс

17:42

Рыбак хотел поймать маленького сома для сына, но подцепил речного "монстра"

17:22

Не сгниет и не прорастёт до весны: куда нужно положить картофель

17:20

"Откладывать рискованно": Витвицкая перед родами показала животикВидео

17:14

"Крым уже оценил": бойцы ГУР поразили российский бомбардировщик Су-24Видео

Реклама
17:08

Громкость обвинений не соответствует качеству доказательной базы — политолог Постернак

17:05

Крысы больше не вернутся: 5 шагов, которые защитят от грызунов без ядаВидео

17:00

Невидимая угроза в доме: как быстро удалить плесень со старых обоев

16:49

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

16:26

Не узнать: дочь Кошевого показала редкое фото из-за границы

16:26

РФ разместила в Беларуси подразделения с "Орешником": в ГУР оценили угрозу для Украины

16:18

Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 8 сентября

16:10

Путин выдвинул ещё более жёсткие условия для мира: что включает план Трампа для Украины

15:54

Ирисы отблагодарят пышным цветением: что нужно сделать с кустами в сентябре

15:50

Дожить до 100 лет может каждый: женщина поделилась своими секретами

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять