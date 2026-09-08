Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Китайских знаков зодиака ждут три особенных дня, которые помогут улучшить будущее.

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Каким знакам зодиака скоро повезет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто вступит в период особой удачи

Кого ждут важные перемены и новые возможности

Трем китайским знакам зодиака невероятно повезет до 13 сентября. В частности, их ждут три конкретных дня, которые увеличат удачу – это 8, 11 и 12 сентября.

Астрологи YourTango отмечают, что вторник - это День установления, под знаком Петуха, который помогает улучшить интуицию, пишет Главред.

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Какие знаки зодиака поймают волну удачи

Бык

Ваши самые счастливые дни для привлечения удачи и везения - вторник, пятница и суббота. Удача приходит к вам, когда вы строите новые планы и укрепляете дружеские отношения. Вы можете оказаться в нужном месте в нужное время и принять одно действительно хорошее решение.

Вам также стоит обратить внимание на небольшие возможности, которые могут появиться 9 сентября. Вам нужно отпустить что-то, чтобы заменить это чем-то гораздо лучшим. В то же время 13 сентября - хороший день, чтобы начать что-то новое.

Крыса

Уже 9 сентября все начнет меняться. Препятствие, которое мешало вам добиться успеха, будет устранено, и вы сразу почувствуете прилив энергии. Вы переходите от неудачи к настоящей удаче, но только тогда, когда готовы сделать шаг в новом направлении.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Финансовая удача может улыбнуться вам 11 сентября. Вы переживете счастливое событие во время путешествия или разговора о будущем с партнером. Чем больше вы открыты для перемен, тем лучше будут ваши дела в будущем.

Дракон

Ваши большие надежды на будущее сбудутся на этой неделе. План, который пришлось отложить из-за нехватки денег или ресурсов, вновь возобновится. Вы получите ответ, который поможет решить проблему, и наконец сможете двигаться вперед.

Вы останетесь преданными своему делу и не будете бояться будущего. Даже если осталось несколько нерешенных моментов, вы сможете увидеть, как различные ситуации развиваются, чтобы помочь вам добраться туда, куда нужно. Вы наконец поймете, что нужно делать дальше.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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