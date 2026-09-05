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Таро-гороскоп на 7–13 сентября: Ракам - чудеса, а Козерогам - прорыв

Марина Иваненко
5 сентября 2026, 17:46
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Таро-гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября расскажет, что ждет все знаки зодиака. Какие карты выпали каждому знаку и какие изменения они предвещают.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Неделя пройдет под влиянием новолуния и портала 9/9
  • Пятерка Кубков призывает отпустить прошлые разочарования
  • Таро укажет знакам зодиака путь к новым возможностям

Период с 7 по 13 сентября 2026 года будет проходить под влиянием фазы убывающей Луны, новолуния в Деве и астрологического портала 9/9. Главной картой недели стала Пятерка Кубков, которая призывает оставить в прошлом разочарования, простить старые обиды и освободить место для нового жизненного этапа. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, карты Таро подскажут каждому знаку зодиака, как правильно завершить старые дела, отпустить прошлое и воспользоваться новыми возможностями.

видео дня

Таро-гороскоп на неделю для Овна - Перевернутая Трезвость

Вы пытаетесь двигаться вперёд, продолжая цепляться за прошлое. В конце недели, когда Луна войдёт в знак Весов, вы почувствуете уверенность в собственных силах и сможете окончательно отпустить то, что уже изжило себя.

Таро-гороскоп на неделю для Тельца - Правосудие

Вас ждёт период справедливого вознаграждения за приложенные усилия. Особенно благоприятным может стать 9 сентября, связанное с порталом 9/9. Этот период, согласно астрологическому прогнозу, может открыть перед вами гораздо более широкие перспективы, чем вы планировали.

Таро-гороскоп на неделю для Близнецов - Перевернутый Дьявол

Вы находитесь на пороге важного прорыва и освобождения от старых ограничений. Мощная энергия середины недели поможет выйти на передний план, избавиться от того, что сдерживало ваше развитие, и взять ситуацию под собственный контроль.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Таро-гороскоп на неделю для Рака - Девятка Пентаклей

Ваша вера в собственные силы и упорный труд принесут долгожданные результаты. Переход Венеры в знак Скорпиона, согласно астрологическому прогнозу, может ускорить исполнение желаний и принести неожиданные положительные изменения в жизнь.

Таро-гороскоп на неделю для Льва - Перевернутая Четвёрка Кубков

Неделя благоприятна для переосмысления собственных решений и анализа пройденного пути. К середине недели вы сможете окончательно убедиться, верное ли направление выбрали, и при необходимости скорректировать дальнейшие планы.

Таро-гороскоп на неделю для Девы - Рыцарь Жезлов

Вы почувствуете прилив энергии и высокую мотивацию для достижения конкретной цели. Портал 9/9 может принести ясность в отношении дальнейших шагов, а Новолуние в вашем знаке станет символической отправной точкой для новых дел и планов.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю для Весов - Перевернутая Пятерка Мечей

Не стоит тратить собственные ресурсы на чужие проблемы и тревоги. Этот астрологический период может помочь избавиться от токсичных связей и сосредоточиться на общении с людьми, которые вас поддерживают и вдохновляют.

Таро-гороскоп на неделю для Скорпиона - Перевернутая Четвёрка Кубков

Новолуние в Деве может стать для вас периодом внутренней перезагрузки и переосмысления планов. Сейчас лучше не спешить рассказывать всем о своих намерениях. Сосредоточьтесь на подготовке к предстоящему рывку и позвольте результатам говорить за вас.

Таро-гороскоп на неделю для Стрельца - Двойка Жезлов

Период размышлений и планирования постепенно переходит в фазу активных действий. Астрологические изменения, связанные с Венерой и Меркурием, могут открыть перед вами новые перспективы. Главное - не бояться выходить за пределы привычного и использовать появляющиеся возможности.

Таро-гороскоп на неделю для Козерога - Девятка Пентаклей

Вы приближаетесь к достижению желаемого результата. Каждый шаг, сделанный на этой неделе, будет приближать вас к успеху. Новолуние в Деве может принести приятный сюрприз или подсказать новый путь к реализации задуманного.

Таро-гороскоп на неделю для Водолея - Маг

Вы окажетесь в сильной позиции и будете располагать необходимыми ресурсами для реализации своих замыслов. Поддержка сообщества, друзей и социального окружения может помочь открыть новые возможности. Действуйте уверенно, но не забывайте мудро использовать свои связи.

Таро-гороскоп на неделю для Рыб - Колесо Фортуны и Перевернутый Мир

Две Старшие Арканы указывают на завершение сложного жизненного цикла и переход к новому этапу. Новолуние в противоположном знаке Девы может символизировать награду за выдержку и смелость, которые вы проявляли ранее. Сейчас важно не возвращаться к тому, что уже осталось в прошлом.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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