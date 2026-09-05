Деньги, удача и хорошие новости: трех знаков зодиака ждут особые перемены

В течение недели китайским знакам зодиака предстоит многое сделать, чтобы улучшить свою жизнь.

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Чья жизнь начнет меняться к лучшему / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого ждут хорошие новости и приятные перемены

Какие дни недели принесут особую удачу

В течение следующей недели, с 7 по 13 сентября, жизнь трех китайских знаков зодиака станет лучше. Их ждут три особенных дня, которые принесут хорошие новости.

Астрологи YourTango говорят, что эта неделя не для ленивых, ведь придется сделать много дел, чтобы улучшить жизнь. В частности, уже во вторник может начаться новое путешествие, пишет Главред.

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Кому предсказывают счастливую неделю

Собака

С понедельника у вас возникнет желание тщательно прибрать все. После этого вы почувствуете, что жизнь становится намного лучше. Вы вновь обретете контроль над своей повседневной жизнью. Наибольшее облегчение наступит 11 сентября. Вы наконец найдете баланс между работой и домом и сможете наслаждаться собой.

Обезьяна

Это именно та неделя, когда вы будете принимать правильные решения, и все станет менее напряженным. Ваша главная цель - решить те аспекты, которые вызывают проблемы. К пятнице вы осознаете, на каком этапе находитесь и как двигаться дальше, чтобы жизнь становилась только лучше.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Бык

Эта неделя покажется длиннее, чем обычно, но вы будете чувствовать себя комфортно, ведь стремитесь к переменам. Уже в середине недели вы сделаете шаг вперед. Вы будете твердо настроены на достижение своих целей. 10 сентября станет по-настоящему успешным днем, если вы не будете медлить и не будете заставлять себя преодолевать трудности.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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