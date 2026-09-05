Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Деньги, удача и хорошие новости: трех знаков зодиака ждут особые перемены

Мария Николишин
5 сентября 2026, 05:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
В течение недели китайским знакам зодиака предстоит многое сделать, чтобы улучшить свою жизнь.
Деньги, удача и хорошие новости: трех знаков зодиака ждут особые перемены
Чья жизнь начнет меняться к лучшему / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждут хорошие новости и приятные перемены
  • Какие дни недели принесут особую удачу

В течение следующей недели, с 7 по 13 сентября, жизнь трех китайских знаков зодиака станет лучше. Их ждут три особенных дня, которые принесут хорошие новости.

Астрологи YourTango говорят, что эта неделя не для ленивых, ведь придется сделать много дел, чтобы улучшить жизнь. В частности, уже во вторник может начаться новое путешествие, пишет Главред.

видео дня

Кому предсказывают счастливую неделю

Собака

С понедельника у вас возникнет желание тщательно прибрать все. После этого вы почувствуете, что жизнь становится намного лучше. Вы вновь обретете контроль над своей повседневной жизнью. Наибольшее облегчение наступит 11 сентября. Вы наконец найдете баланс между работой и домом и сможете наслаждаться собой.

Обезьяна

Это именно та неделя, когда вы будете принимать правильные решения, и все станет менее напряженным. Ваша главная цель - решить те аспекты, которые вызывают проблемы. К пятнице вы осознаете, на каком этапе находитесь и как двигаться дальше, чтобы жизнь становилась только лучше.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Бык

Эта неделя покажется длиннее, чем обычно, но вы будете чувствовать себя комфортно, ведь стремитесь к переменам. Уже в середине недели вы сделаете шаг вперед. Вы будете твердо настроены на достижение своих целей. 10 сентября станет по-настоящему успешным днем, если вы не будете медлить и не будете заставлять себя преодолевать трудности.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп обезьяна гороскоп собака гороскоп бык
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

01:47Регионы
Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:45Украина
Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

22:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

Китайский гороскоп на завтра, 5 сентября: Козлам - занятость, Тиграм - чуткость

Китайский гороскоп на завтра, 5 сентября: Козлам - занятость, Тиграм - чуткость

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

Последние новости

05:31

Высотка СССР, которую окрестили самой уродливой в мире: как выглядит и где находится

05:00

Деньги, удача и хорошие новости: трех знаков зодиака ждут особые перемены

04:32

В сентябре город оживает: 9 овощей, которые дадут обильный урожай осенью, что посадитьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке белки за 38 с

03:30

Розовая соль из лепестков роз: простой рецепт ароматной приправы

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
02:35

Предсказание даты собственной смерти: ученые поразили неожиданным открытием

01:47

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

00:45

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:00

Мыши больше не вернутся: один простой трюк поможет прогнать грызуновВидео

Реклама
04 сентября, пятница
22:58

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

22:50

Пустые консервные банки еще послужат: как с пользой использовать их в быту

22:04

Лук пролежит свежим до полугода: раскрыт главный секрет идеального храненияВидео

21:51

"Точка соприкосновения" не переводится на украинский дословно: как сказать правильно

21:45

Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

21:40

Они лишают полноценного сна и энергии: какие вещи стоит убрать из спальни

21:13

РФ резко усилила штурмы на нескольких направлениях: где враг идет на прорыв

21:04

Стиральная машина скачет во время стирки: почему и когда нужно бить тревогуВидео

20:54

Правила пересечения границы ЕС станут более жесткими: что изменится с 6 сентября

20:38

Украинские корни, европейский стиль: 5 стильных редких имен для девочек

20:07

Украина не будет наносить удары по России — Зеленский назвал причину

Реклама
20:00

Против беспокойства и кошмаров: какие 3 растения стоит положить под подушку

19:58

О коре и щепках можно забыть: 8 растений для идеальной живой мульчиВидео

19:41

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

19:40

Перец начнёт краснеть на глазах: что нужно срочно сделать с кустами в сентябреВидео

19:21

Жизнь изменится к лучшему: 3 знака, которым предстоит успех с 7 сентября

19:10

Войну дронов нужно перенести в Россию: Коваленко рассказал, как остановить террормнение

18:59

РФ готовит 4 массированные атаки в сентябре: СМИ узнали, куда и чем ударит враг

18:56

Как защитить запасы круп от моли: специи и хитрости для длительного хранения

18:39

"Шахед" навели с земли: "Флеш" раскрыл новые детали удара по зданию СБУ в Киеве

18:39

Рекордный урожай ежегодно: самые простые для выращивания фруктовые деревьяВидео

18:29

Налет и грязь в унитазе исчезнут через 15 минут: две ложки чего следует засыпать

18:23

Когда Уиткофф и Кушнер прибудут на переговоры с Путиным и Зеленским — новые детали

18:10

Зачем смачивать бумагу для выпечки: секреты опытных поваров

18:01

Пономарев впервые появился на публике с молодой избранницей - как она выглядит

17:42

Только не на помойку: зачем хитрые хозяйки кладут винные пробки в вазоныВидео

17:36

Главный оберег осени: какое растение нужно занести в дом в сентябре

17:33

Украинскую делегацию звали в Москву на переговоры с Путиным: NYT раскрыл детали

17:26

Три знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков недели - кто они

17:23

"Путь длиной в три года": сын Виктора Павлика заговорил несмотря на диагнозВидео

16:55

Второй в 27 лет: известная украинская блогерша сообщила о разводе

Реклама
16:31

"Вышла замуж": тайную свадьбу Lida Lee и Даниэля Салема рассекретили в сети

16:28

Когда начнётся режим прекращения огня в войне с Россией — Буданов сделал заявление

16:23

Новый вызов для Украины: "Флеш" рассказал, как РФ научилась противодействовать Starlink

16:20

Россия ударила дроном по зданию СБУ в центре Киева, есть раненые: что известно

16:10

Минус один: умер пропагандист "России 24", близкий друг Соловьева

16:02

Почему 5 сентября нельзя ходить в старом наряде: какой церковный праздник

16:01

Доллар и евро резко обвалились: новый курс валют на 7 сентября

15:40

"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор Киева дронами, названы сроки

15:40

Как правильно носить широкие джинсы: стилистка назвала 4 важных условияВидео

15:05

Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаКомнатные растенияАвтоВсе о салеСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять