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Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Ракам - общение, а Весам - лидерство

Марина Иваненко
5 сентября 2026, 17:18
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Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября расскажет, что ждёт все знаки зодиака. Кому звёзды сулят новые возможности, перемены в отношениях, карьере и личной жизни.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • 10 сентября состоятся четыре важных астрологических события
  • Новолуние в Деве откроет период новых планов и перемен
  • Что готовит гороскоп на неделю всем знакам зодиака

Неделя с 7 по 13 сентября 2026 года может стать переломным периодом для многих сфер жизни. Ключевые астрологические изменения произойдут 10 сентября, когда сразу четыре события - новолуние в Деве, вхождение Венеры в Скорпион, переход Меркурия в Весы и ретроградное движение Урана в Близнецах - сформируют новую атмосферу в отношениях, карьере и личностном развитии.

Как сообщает издание YourTango, астрологическая ситуация середины сентября потребует более глубокого анализа партнерских отношений, дипломатичности в общении и прагматичного подхода к будущим планам.

видео дня

Гороскоп на неделю: Овен

Начало недели подарит Овнам оптимистичный настрой в сфере любви. Новолуние в Деве будет способствовать командной работе и поможет лучше контролировать эмоции. В конце недели особое значение приобретут честность, открытость и готовность говорить о своих истинных чувствах.

Гороскоп на неделю: Телец

Тельцам стоит перестать зацикливаться на прошлом и использовать предыдущий опыт как полезный урок. Этот период может открыть возможность вернуться к старым проектам и вдохнуть в них новую жизнь. Также не стоит отказываться от новых знакомств - некоторые из них могут оказаться очень полезными.

Гороскоп на неделю: Близнецы

Близнецов ждет активное общение с близкими, друзьями и знакомыми. Новолуние поможет снизить уровень напряжения и привести мысли в порядок. Выходные могут принести интересные события, встречи или новые впечатления недалеко от дома.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю: Рак

Ракам может показаться, что они вкладывают в отношения больше, чем получают в ответ. Однако астрологические изменения 10 сентября будут способствовать урегулированию споров и помогут найти компромисс. В конце недели стоит уделить больше внимания семье и домашним делам.

Гороскоп на неделю: Лев

Львам звёзды обещают новые перспективы и возможность взглянуть на привычные ситуации под другим углом. В то же время в течение недели стоит более внимательно относиться к деньгам. Пересмотр собственных финансовых стратегий и сбережений поможет избежать необдуманных трат.

Гороскоп на неделю: Дева

Неделя для Дев начнётся в спокойном темпе. Новолуние в вашем знаке станет символической точкой отсчёта нового этапа. Особенно важны будут чёткое планирование, организованность и понимание того, каких результатов вы хотите достичь в ближайшее время.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю: Весы

У Весов появится благоприятная возможность проявить лидерские качества на работе или в учебе. Не стоит бояться брать на себя ответственность и демонстрировать собственную инициативу. В конце недели основное внимание сместится на глубокие и искренние отношения.

Гороскоп на неделю: Скорпион

Скорпионам важно сохранять дипломатичность и не провоцировать лишние конфликты. Спокойный подход к спорным ситуациям поможет избежать ненужного напряжения. Выходные могут стать временем восстановления уверенности в собственных силах и поиска внутреннего равновесия.

Гороскоп на неделю: Стрелец

Стрельцам эта неделя хорошо подходит для обучения, саморазвития и формирования полезных привычек. Дисциплина поможет быстрее достигать поставленных целей. В то же время в конце недели важно не забывать об отдыхе и найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы избежать переутомления.

Гороскоп на неделю: Козерог

Козероги вступают в период более глубокого самопознания. Это время поможет лучше понять собственные цели и определить направление на будущий год. В то же время стоит обратить внимание на дружеские связи и проверить, насколько крепки отношения с людьми из вашего ближайшего окружения.

Гороскоп на неделю: Водолей

У Водолеев усилится эмпатия, благодаря чему станет проще понимать чувства других людей и сглаживать напряжение в личных отношениях. В конце недели на первый план могут выйти карьерные и личные амбиции. Главное - не позволять стремлению к успеху вытеснить важные для вас отношения.

Гороскоп на неделю: Рыбы

У Рыб будет больше шансов встретить любовь или завести перспективные деловые знакомства. Вторая половина недели будет благоприятной для расширения круга общения, новых контактов и интересных предложений. Не стоит отказываться от приглашений, которые могут открыть новые возможности.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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