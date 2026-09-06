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Дата рождения раскроет энергетического вампира: что забирает внутреннюю силу

Виталий Кирсанов
6 сентября 2026, 22:33
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Человек может терять силы из-за привычек, эмоций и повторяющихся ситуаций.
Дата рождения раскроет энергетического вампира
Дата рождения раскроет энергетического вампира / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • О рожденных 1-15 числа
  • О рожденных 16-31 числа

Чувство усталости не всегда связано с физическими нагрузками, напряженной работой или нехваткой сна. Иногда человек теряет силы из-за привычных моделей поведения, эмоциональных реакций и ситуаций, которые постоянно повторяются в его жизни.

Нумерология предлагает посмотреть на эту проблему через дату рождения. Согласно этому учению, каждому числу соответствует определенная планета-покровитель, которая якобы влияет не только на особенности характера, но и на то, какие обстоятельства способны сильнее всего эмоционально истощать человека. Об этом пишет Главред со ссылкой на The Times of India.

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Об источнике: Times of India

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Число рождения 1, 10, 19, 28

Этим числам в нумерологии соответствует Солнце. Людей этой группы сильнее всего может утомлять стремление держать под контролем окружающих и происходящее вокруг.

Пока ситуация развивается по задуманному сценарию, они чувствуют себя уверенно. Однако потеря контроля способна вызвать сильное беспокойство, раздражение и разочарование, которые быстро лишают их эмоциональных сил.

Число рождения 2, 11, 20, 29

Покровителем этой группы считается Луна. Такие люди отличаются повышенной чувствительностью и могут особенно остро воспринимать настроение окружающих.

Именно поэтому серьезным источником усталости для них становится чужой негатив. Они легко погружаются в эмоциональные переживания других людей и могут буквально принимать их проблемы на себя, постепенно чувствуя себя опустошенными.

Число рождения 3, 12, 21, 30

Этой группе приписывают влияние Юпитера - планеты роста, изобилия и масштабных стремлений.

Главный источник эмоционального истощения здесь связан с несоответствием между ожиданиями и реальностью. Такие люди способны с большим энтузиазмом вкладываться в собственные идеи, проекты и отношения. Но если результат оказывается значительно скромнее ожидаемого, наступают разочарование и потеря мотивации.

Число рождения 4, 13, 22, 31

Покровителем этих чисел считается Раху. Согласно нумерологическим представлениям, люди этой группы склонны к независимости и бунтарству.

Они могут пытаться добиться влияния на окружающих и контролировать ситуацию. Когда такие попытки не приносят желаемого результата, человек испытывает раздражение и эмоционально выматывается.

Число рождения 5, 14, 23

Этим числам соответствует Меркурий. Для таких людей особенно важна свобода действий.

Ограничения и попытки контролировать их поведение могут становиться серьезным источником раздражения. Когда они чувствуют, что кто-то пытается лишить их самостоятельности, это способно быстро привести к злости, разочарованию и эмоциональному истощению.

Число рождения 6, 15, 24

Покровитель этой группы - Венера. Согласно нумерологическим трактовкам, такие люди склонны много заботиться о других и вкладывать значительные эмоциональные ресурсы в близких.

Проблемы начинаются тогда, когда их забота не получает ответной реакции. Отсутствие взаимности может восприниматься особенно болезненно, вызывая чувство уязвимости и эмоциональную усталость.

Число рождения 7, 16, 25

Этим числам приписывают влияние Кету. Для людей этой группы источником внутреннего напряжения может становиться чрезмерная замкнутость и длительное эмоциональное отстранение.

Они склонны глубоко анализировать происходящее и много размышлять. Столкновение с неприятной правдой о близких или разочарование в людях может стать для них тяжелым эмоциональным опытом.

Число рождения 8, 17, 26

Покровителем этих чисел считается Сатурн. Согласно нумерологии, представители этой группы могут особенно сильно уставать от длительной борьбы за поставленные цели.

Если желаемого результата долго не удается достичь, накопившееся напряжение превращается в разочарование. Постоянные неудачи способны постепенно лишать человека мотивации и заставлять сомневаться в собственных силах.

Число рождения 9, 18, 27

Эти даты связывают с Марсом - планетой энергии, активности и напора.

Согласно нумерологическим представлениям, одной из причин истощения для таких людей может становиться собственная вспыльчивость. Сильный гнев и конфликты требуют большого количества эмоциональных ресурсов, а после вспышки человек может почувствовать опустошение и внутреннюю боль.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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