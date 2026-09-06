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Гороскоп Таро на завтра 7 сентября: Тельцам - наслаждаться, Весам - освободиться

Алена Кюпели
6 сентября 2026, 15:36
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на завтра 18 января
Гороскоп Таро на завтра 7 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Дьявол

Ваши чувства могут сбить вас с пути, Овен. Ваша ежедневная карта Таро в этот понедельник - Дьявол. Главная тема - первобытные инстинкты и действия, продиктованные страстью. Хотя ваши инстинкты могут помочь вам выжить, иногда они мешают вам процветать.

Эта карта призывает вас оценить любые нездоровые модели поведения или циклы в вашей жизни. Возможно, вы научились делать что-то или вести себя определенным образом, потому что это когда-то обеспечивало вам безопасность, но теперь это вам больше не служит.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Солнце

Прекрасная особенность солнца в том, что оно восходит каждое утро, Телец, без исключения. Сегодня ваша ежедневная карта Таро - Солнце, и оно служит для вас маяком надежды.

Возможно, вы какое-то время находились в темном периоде. Вы не знали, когда все наладится, и это могло быть очень страшно. Но солнце всегда восходит. Вы живете, или скоро будете жить, в истине, что все наладится. Сегодня насладитесь хорошим, что вас окружает. Позвольте себе по-настоящему почувствовать тепло.

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Пятерка Жезлов

Выбирайте, за что бороться, Близнецы. Ваша ежедневная карта Таро - Пятерка Жезлов, и она говорит о том, что конфликты могут возникать чаще, чем это необходимо. Она говорит о том, что некоторые люди могут испытывать к вам конкуренцию и из-за этого вести себя мелочно.

Эта карта напоминает вам, что вам не нужно вступать в конфликт. Это может казаться необходимым, но на самом деле это может просто истощить вашу энергию и отвлечь ваше внимание. В любом случае, вы не конкурируете с ними; сосредоточьтесь на своем собственном пути. Ваша жизнь принадлежит вам, а не кому-либо еще.

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Двойка Кубков, перевернутая

Часть красоты любви заключается в том, что она требует от вас открыть свое сердце, Рак. Это может пугать, потому что вы не всегда знаете, кому можно доверить свое сердце.

Перевёрнутая Двойка Кубков символизирует трудности, с которыми вы можете столкнуться в отношениях. Однако не стоит сразу же убегать. Эти конфликты могут сблизить вас как никогда, если отношениям суждено быть долгими. Не бойтесь бороться за любовь.

Лев

Карта Таро на понедельник для Льва: Десятка Мечей

Лев, это ужасно, но иногда нужно, чтобы всё развалилось, прежде чем всё встанет на свои места. Эта карта указывает на то, что вы переживаете очень трудный период.

Однако эта карта даёт своевременное ободрение, что это может происходить по божественному замыслу. Всё не останется таким мрачным. Эта карта имеет двойственный характер, рисуя картину боли, но также и контраст с ярким, новым небом на горизонте.

Дева

Карта Таро на понедельник для Девы: Восьмерка Мечей

Страх не исчезнет, ​​пока вы не начнёте действовать, Дева. Ваша ежедневная карта Таро - Восьмерка Мечей. Это может означать, что вы одновременно испытываете страх, разочарование или чувство безысходности.

Совет карты - следуйте за своим сердцем. Если вы чувствуете, что хотите что-то сделать, но боитесь, сделайте это. Эти чувства утихнут только с действием. Не ждите, пока страх пройдет, прежде чем действовать. Страх может быть хорошим знаком; знаком того, что вы делаете что-то стоящее.

Весы

Карта Таро на понедельник для Весов: Пятерка Кубков, перевернутая

Есть разница между переживанием боли и жизнью, отмеченной ею. Перевернутая Пятерка Кубков признает, что боль может присутствовать в вашем сердце. Однако она символизирует ваш выбор двигаться дальше.

В вашей жизни также есть надежда и свет, и вы больше не можете жить только во тьме. Эта карта призывает вас двигаться через принятие и освобождение. Это легче сказать, чем сделать, но это также легче, чем жить в постоянном состоянии сожаления и агонии.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Туз Жезлов

Туз Жезлов символизирует быстрое, внезапное зажигание пламени. Это может быть новая страсть, хобби или даже просто энергия. В каком бы виде она ни проявилась, эта карта - хорошая новость для вас, Скорпион.

Двигайтесь вместе с энергией. Если вы чувствуете сильную сосредоточенность на какой-то новой теме, позвольте интересу развиваться своим чередом. Воспользуйтесь этим внезапным приливом энергии или вдохновения.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Шестерка Жезлов

Козерог, вы имеете право гордиться своими достижениями. Ваша ежедневная карта Таро - Шестерка Жезлов, и она символизирует достижения, успех и праздник.

У вас есть вещи, которыми вы заслуживаете гордиться. Эта карта напоминает вам об этом и призывает вас с гордостью провести свой день. Это не значит хвастаться, а позволить себе почувствовать радость от того, что вы создали.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Король Мечей, перевернутый

Ваша карта Таро в этот понедельник - Король Мечей, перевернутый. Эта карта напоминает вам, что доверие нужно заслужить. Не все поступают ответственно или так же, как вы.

Король Мечей, перевернутый, указывает на потенциальную манипуляцию или обман. Он предостерегает вас от неправды, чтобы вы сами избегали ее и были внимательны к другим. Избегайте разглашения информации, которую другие не должны знать. Убедитесь, что ваши слова имеют цель.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: Шестерка Пентаклей

Рыбы, вам приятно делиться с другими. Вы знаете, каково это - получать благословение от других, и вам нравится дарить это чувство. Именно об этом и говорит ваша ежедневная карта Таро.

Шестерка Пентаклей - это карта милосердия и щедрости. Когда у вас есть возможность, эта карта призывает вас щедро отдавать. В разные периоды вашей жизни это может означать разные вещи. В один период это может означать пожертвование на благотворительность. В другой - наставничество или совет кому-то.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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