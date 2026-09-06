Китайский гороскоп на 7–13 сентября: Драконам — триумф, Лошадям — успех

Китайский гороскоп на неделю расскажет, что ждёт Крысу, Быка, Тигра, Кролика, Дракона и других знаков в период с 7 по 13 сентября 2026 года.

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Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Кто сможет рассчитывать на финансовый успех

Кому предложат новый проект или должность

Какие знаки будут особенно удачливы в любви

Вторая неделя сентября 2026 года в восточном календаре станет периодом максимальной энергетической интенсивности. В год Огненной Лошади это время может стать настоящим магнитом для материальной удачи, открывая возможности для радикальных решений, способных изменить ход жизни. Изменения будут способствовать мужеству, деловой ясности и способности избавиться от токсичных связей ради быстрого карьерного и финансового роста. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает румынское издание LiveText.ro, ближайшие семь дней открывают благоприятные астральные влияния для укрепления материального положения и достижения гармонии в семье. Эксперты отмечают, что это оптимальное время для подписания важных соглашений, погашения долгов и смелых деловых шагов.

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Китайский гороскоп на неделю: Крыса

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Неделя будет отличаться высокой остротой ума, что позволит увидеть выгоду там, где другие замечают лишь риски. Способность предвидеть движения рынка поможет опередить конкурентов в бизнесе. Это удачное время для пересмотра контрактов и размещения сбережений. Избегайте мелких споров с коллегами, а в личной жизни отдавайте предпочтение откровенному диалогу.

Китайский гороскоп на неделю: Бык

Годы рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Ваше терпение и железная настойчивость наконец принесут долгожданное признание. Руководство или партнеры могут предложить новые должности или масштабные проекты с высокой оплатой. Методичный подход поможет избежать ошибок в документах. Деньги будут поступать из надежных источников, давая возможность инвестировать в жилье.

Об источнике: LiveText.ro LiveText.ro - это румынский новостной и информационно-развлекательный онлайн-портал, освещающий широкий спектр тем, включая астрологию, гороскопы, актуальные события, светские новости, советы по здоровью и лайфстайлу. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию и регулярно публикует ежедневные и еженедельные астрологические прогнозы от различных авторов и приглашённых экспертов.

Китайский гороскоп на неделю: Тигр

Годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Вас ждет мощный всплеск энергии и амбиций. Смелость в работе с новыми клиентами и нестандартные идеи принесут поддержку со стороны окружающих. Главное - избегать импульсивных трат на престижные вещи. Прибыль будет напрямую зависеть от вашей инициативности, а харизма поможет одиноким представителям знака завязать интересные знакомства.

Китайский гороскоп на неделю: Кролик

Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Этот период станет настоящим оазисом спокойствия и внутреннего баланса. Врождённая дипломатия поможет сгладить острые углы в коллективе. В финансах стоит сделать ставку на сбережения, анализ расходов и отказ от несрочных покупок. В отношениях воцарится нежность, а искренний разговор поможет восстановить гармонию с партнером.

Китайский гороскоп на неделю: Дракон

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Вы находитесь в своей стихии, излучая уверенность, креативность и привлекательность. Любые публичные выступления, собеседования или переговоры будут иметь высокие шансы на успех и помогут заручиться поддержкой влиятельных лиц. Ожидается возврат давних долгов или получение бонусов. Используйте это время для укрепления своего статуса, но не забывайте о близких.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю: Змея

Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Острый ум и интуиция позволят легко распознать подводные камни в договорах и скрытые намерения других людей. Стратегический анализ и продуманные решения окажутся чрезвычайно выгодными. Вы сможете обратить любую сложную ситуацию себе на пользу. В личной жизни не стесняйтесь побыть наедине с собой, чтобы восстановить силы.

Китайский гороскоп на неделю: Лошадь

Годы рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Неделя будет насыщенной и динамичной, а поездки могут оказаться особенно выгодными. Командировки, расширение деловых связей и экспортно-импортные операции будут увенчаны успехом. Рабочий импульс позволит выполнить сложные задачи в рекордные сроки, однако важно оставлять время для физического отдыха. Незапланированный выходной поможет восстановить страсть в отношениях.

Китайский гороскоп на неделю: Коза

Годы рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Ожидается период эмоционального тепла и творческого вдохновения. Оригинальные идеи в сферах дизайна, консалтинга или коммуникаций получат финансовую поддержку. Врождённая эмпатия убережёт от конфликтов и поможет найти надёжных друзей. Денежный поток останется стабильным, а атмосфера в доме доставит глубокое удовольствие.

Китайский гороскоп на неделю: Обезьяна

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Ловкость и чувство юмора позволят легко разрешить любую проблемную ситуацию. Период благоприятен для торговли, технологий и запуска новых проектов. Быстрота принятия решений поможет оперативно воспользоваться ошибками конкурентов. В отношениях ваша жизнерадостность поможет разрядить любую напряжённость.

Китайский гороскоп на неделю: Петух

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Дисциплина, порядок и строгие стандарты выведут вас в лидеры. Умение управлять бюджетами принесет материальные дивиденды и одобрение со стороны руководства. Юридические дела и официальные документы будут развиваться благоприятно благодаря вашему вниманию к деталям. В любви стоит проявить больше гибкости и сдержать критику.

Китайский гороскоп на неделю: Собака

Годы рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Этот период поможет восстановить справедливость в ситуациях, где вы ранее сталкивались с недопониманием. Ваша лояльность и честность получат должное признание. Ожидается конкретная помощь от проверенного друга или давнего партнера для запуска важного проекта. Доходы останутся стабильными, а искренность укрепит связь в паре.

Китайский гороскоп на неделю: Кабан

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Эти семь дней пройдут под знаком изобилия и благополучия. Вселенная открывает пути к финансовому росту через новые партнерства или инвестиции в недвижимость. Деловая хватка будет работать безупречно, повышая шансы на удачный выбор при крупных покупках. В отношениях будут царить гармония, взаимоуважение и взаимопонимание.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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