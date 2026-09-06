Все изменится кардинально: сентябрь станет переломным для пяти знаков зодиака

До конца сентября наиболее значительные изменения астрологический прогноз обещает пяти знакам.

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Сентябрь станет переломным для пяти знаков зодиака / Колаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Читайте в материале:

Какие пять знаков ждут большие перемены в сентябре

Кому звезды обещают карьерный и финансовый рост

Какие даты месяца могут стать переломными

Сентябрь 2026 года может стать переломным периодом для представителей пяти знаков зодиака. Согласно астрологическому прогнозу, до конца месяца их ждут события, способные серьезно повлиять на карьеру, финансовое положение, личные цели и уверенность в собственных силах.

Особенно благоприятные перемены астролог Неда прогнозирует Львам, Девам, Стрельцам, Весам и Овнам, пишет YourTango. Важными датами месяца станут 10, 22, 26 и 27 сентября. Именно на эти дни приходятся астрологические события, которые могут запустить новые жизненные процессы.

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Лев

Для Львов сентябрь может оказаться прежде всего месяцем финансовых возможностей. По прогнозу астролога, новолуние в Деве 10 сентября способно открыть перед представителями знака новый источник дохода или перспективное направление для заработка.

Это может быть предложение о работе, дополнительный проект, собственная идея или другая возможность улучшить материальное положение. Львам важно внимательно следить за происходящим и не отказываться от интересных вариантов только потому, что они требуют выхода из привычной зоны комфорта.

Еще один важный момент наступит 27 сентября, когда Марс войдет в знак Льва. Его влияние связывают с мощным приливом энергии, решительностью и желанием действовать.

К концу месяца Львы могут почувствовать себя значительно увереннее и амбициознее. Представители знака и без того редко остаются в тени, однако теперь стремление заявить о себе способно выйти на совершенно новый уровень.

Если Львы перестанут сдерживать собственные амбиции, сентябрь может стать отправной точкой для масштабного роста.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Дева

Одно из наиболее значительных преображений месяца астролог прогнозирует Девам. Главным событием станет новолуние в их знаке 10 сентября.

Этот период можно воспринимать как своеобразную перезагрузку. Перемены способны затронуть представление Дев о самих себе, внешность, планы и долгосрочные цели.

То, что еще недавно казалось важным, может потерять прежнее значение. Одновременно появятся совершенно новые желания и ориентиры.

Особенно перспективной станет профессиональная сфера. В сентябре Меркурий и Солнце переходят в Весы, активируя финансовую тему для Дев. Это может подтолкнуть представителей знака к поиску новых способов заработка, обсуждению зарплаты или принятию важного карьерного решения.

Главное - не ждать, что обстоятельства изменятся самостоятельно. Девам придется внимательно проанализировать ситуацию и понять, какие конкретные действия способны приблизить их к желаемому результату.

К концу сентября многие представители знака могут заметить, что смотрят на свое будущее совершенно иначе.

Стрелец

Стрельцам сентябрь обещает долгожданное движение в профессиональной сфере. Если в последнее время казалось, что карьера остановилась на одном месте, ситуация может начать быстро меняться.

По словам астролога Неды, представителей знака ожидает мощный всплеск карьерной удачи и появление новых возможностей.

Особенно важным станет новолуние 10 сентября. Этот период подходит для активных действий: можно претендовать на повышение, искать новую работу или демонстрировать руководству свои профессиональные способности.

Астролог также прогнозирует вероятность того, что достижения Стрельца наконец заметит влиятельный человек. Это может открыть дверь к возможностям, которые раньше оставались недоступными.

После 27 сентября, когда Марс войдет во Льва, перед Стрельцами могут дополнительно открыться перспективы, связанные с путешествиями, обучением или расширением профессиональных горизонтов.

Конец месяца способен принести ощущение, что период застоя наконец завершился.

Весы

Весам сентябрь готовит сразу несколько важных астрологических событий. Одной из ключевых дат станет 10 сентября, когда Венера активизирует финансовую сферу представителей знака.

Поскольку Венеру в астрологии связывают одновременно с деньгами, отношениями и ценностями, ее влияние может создать благоприятные условия для улучшения материального положения.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

В тот же период Меркурий входит в знак Весов, усиливая коммуникативные способности. Представителям знака станет проще договариваться, убеждать окружающих, проводить переговоры и продвигать собственные идеи.

Это особенно перспективное сочетание для тех, чьи доходы напрямую зависят от общения с людьми, продаж, бизнеса или партнерства.

Еще более заметные перемены ожидаются 22 сентября, когда Солнце перейдет в Весы и начнется сезон этого знака.

Весы окажутся в центре внимания и почувствуют прилив уверенности. Поэтому вторая половина сентября может стать подходящим временем для важных инициатив, знакомств и решений, которые долго откладывались.

Овен

Овнам сентябрь способен принести серию настоящих прорывов. Уже начало месяца задает позитивное направление благодаря гармоничному взаимодействию Юпитера и Сатурна, которое астролог связывает с возможностями для значительного роста.

Однако кульминация наступит ближе к концу сентября.

26 сентября полнолуние в Овне может стать моментом глубокого переосмысления. Представители знака способны понять, какие обстоятельства больше не соответствуют их желаниям и что необходимо изменить.

Некоторым придется отказаться от старых целей, чтобы освободить место для новых. Другие, напротив, окончательно убедятся в правильности выбранного направления.

Уже 27 сентября Марс, управляющая планета Овна, переходит во Льва. Это сочетание обещает мощный прилив энергии и уверенности.

Представители знака могут почувствовать желание действовать немедленно, рисковать и браться за задачи, которые раньше казались слишком сложными.

Именно поэтому последние дни сентября способны стать началом совершенно новой главы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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