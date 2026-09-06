Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Все изменится кардинально: сентябрь станет переломным для пяти знаков зодиака

Сергей Кущ
6 сентября 2026, 15:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
До конца сентября наиболее значительные изменения астрологический прогноз обещает пяти знакам.
Все изменится кардинально: сентябрь станет переломным для пяти знаков зодиака
Сентябрь станет переломным для пяти знаков зодиака / Колаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие пять знаков ждут большие перемены в сентябре
  • Кому звезды обещают карьерный и финансовый рост
  • Какие даты месяца могут стать переломными

Сентябрь 2026 года может стать переломным периодом для представителей пяти знаков зодиака. Согласно астрологическому прогнозу, до конца месяца их ждут события, способные серьезно повлиять на карьеру, финансовое положение, личные цели и уверенность в собственных силах.

Особенно благоприятные перемены астролог Неда прогнозирует Львам, Девам, Стрельцам, Весам и Овнам, пишет YourTango. Важными датами месяца станут 10, 22, 26 и 27 сентября. Именно на эти дни приходятся астрологические события, которые могут запустить новые жизненные процессы.

видео дня

Лев

Для Львов сентябрь может оказаться прежде всего месяцем финансовых возможностей. По прогнозу астролога, новолуние в Деве 10 сентября способно открыть перед представителями знака новый источник дохода или перспективное направление для заработка.

Это может быть предложение о работе, дополнительный проект, собственная идея или другая возможность улучшить материальное положение. Львам важно внимательно следить за происходящим и не отказываться от интересных вариантов только потому, что они требуют выхода из привычной зоны комфорта.

Еще один важный момент наступит 27 сентября, когда Марс войдет в знак Льва. Его влияние связывают с мощным приливом энергии, решительностью и желанием действовать.

К концу месяца Львы могут почувствовать себя значительно увереннее и амбициознее. Представители знака и без того редко остаются в тени, однако теперь стремление заявить о себе способно выйти на совершенно новый уровень.

Если Львы перестанут сдерживать собственные амбиции, сентябрь может стать отправной точкой для масштабного роста.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Дева

Одно из наиболее значительных преображений месяца астролог прогнозирует Девам. Главным событием станет новолуние в их знаке 10 сентября.

Этот период можно воспринимать как своеобразную перезагрузку. Перемены способны затронуть представление Дев о самих себе, внешность, планы и долгосрочные цели.

То, что еще недавно казалось важным, может потерять прежнее значение. Одновременно появятся совершенно новые желания и ориентиры.

Особенно перспективной станет профессиональная сфера. В сентябре Меркурий и Солнце переходят в Весы, активируя финансовую тему для Дев. Это может подтолкнуть представителей знака к поиску новых способов заработка, обсуждению зарплаты или принятию важного карьерного решения.

Главное - не ждать, что обстоятельства изменятся самостоятельно. Девам придется внимательно проанализировать ситуацию и понять, какие конкретные действия способны приблизить их к желаемому результату.

К концу сентября многие представители знака могут заметить, что смотрят на свое будущее совершенно иначе.

Стрелец

Стрельцам сентябрь обещает долгожданное движение в профессиональной сфере. Если в последнее время казалось, что карьера остановилась на одном месте, ситуация может начать быстро меняться.

По словам астролога Неды, представителей знака ожидает мощный всплеск карьерной удачи и появление новых возможностей.

Особенно важным станет новолуние 10 сентября. Этот период подходит для активных действий: можно претендовать на повышение, искать новую работу или демонстрировать руководству свои профессиональные способности.

Астролог также прогнозирует вероятность того, что достижения Стрельца наконец заметит влиятельный человек. Это может открыть дверь к возможностям, которые раньше оставались недоступными.

После 27 сентября, когда Марс войдет во Льва, перед Стрельцами могут дополнительно открыться перспективы, связанные с путешествиями, обучением или расширением профессиональных горизонтов.

Конец месяца способен принести ощущение, что период застоя наконец завершился.

Весы

Весам сентябрь готовит сразу несколько важных астрологических событий. Одной из ключевых дат станет 10 сентября, когда Венера активизирует финансовую сферу представителей знака.

Поскольку Венеру в астрологии связывают одновременно с деньгами, отношениями и ценностями, ее влияние может создать благоприятные условия для улучшения материального положения.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

В тот же период Меркурий входит в знак Весов, усиливая коммуникативные способности. Представителям знака станет проще договариваться, убеждать окружающих, проводить переговоры и продвигать собственные идеи.

Это особенно перспективное сочетание для тех, чьи доходы напрямую зависят от общения с людьми, продаж, бизнеса или партнерства.

Еще более заметные перемены ожидаются 22 сентября, когда Солнце перейдет в Весы и начнется сезон этого знака.

Весы окажутся в центре внимания и почувствуют прилив уверенности. Поэтому вторая половина сентября может стать подходящим временем для важных инициатив, знакомств и решений, которые долго откладывались.

Овен

Овнам сентябрь способен принести серию настоящих прорывов. Уже начало месяца задает позитивное направление благодаря гармоничному взаимодействию Юпитера и Сатурна, которое астролог связывает с возможностями для значительного роста.

Однако кульминация наступит ближе к концу сентября.

26 сентября полнолуние в Овне может стать моментом глубокого переосмысления. Представители знака способны понять, какие обстоятельства больше не соответствуют их желаниям и что необходимо изменить.

Некоторым придется отказаться от старых целей, чтобы освободить место для новых. Другие, напротив, окончательно убедятся в правильности выбранного направления.

Уже 27 сентября Марс, управляющая планета Овна, переходит во Льва. Это сочетание обещает мощный прилив энергии и уверенности.

Представители знака могут почувствовать желание действовать немедленно, рисковать и браться за задачи, которые раньше казались слишком сложными.

Именно поэтому последние дни сентября способны стать началом совершенно новой главы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин выдвинул новые условия для завершения войны: Bloomberg раскрыл позицию Кремля

Путин выдвинул новые условия для завершения войны: Bloomberg раскрыл позицию Кремля

15:16Мир
Россия готовит новое оружие для атак на Украину: "Флеш" раскрыл планы врага

Россия готовит новое оружие для атак на Украину: "Флеш" раскрыл планы врага

15:16Война
Уиткофф и Кушнер уже в Киеве: Зеленский заявил о начале переговоров

Уиткофф и Кушнер уже в Киеве: Зеленский заявил о начале переговоров

14:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Запрещенные деревья в Украине — за посадку каких пород грозит штраф

Запрещенные деревья в Украине — за посадку каких пород грозит штраф

Бананы будут свежими неделями: простой трюк изменит привычное хранение

Бананы будут свежими неделями: простой трюк изменит привычное хранение

Не ради аромата: зачем в сентябре кладут лавровый лист в кошелек

Не ради аромата: зачем в сентябре кладут лавровый лист в кошелек

Таро-гороскоп на 7–13 сентября: Ракам — чудеса, а Козерогам — прорыв

Таро-гороскоп на 7–13 сентября: Ракам — чудеса, а Козерогам — прорыв

Финансовый гороскоп на 7–13 сентября: Львам — шанс, Девам — направление

Финансовый гороскоп на 7–13 сентября: Львам — шанс, Девам — направление

Последние новости

16:13

Хит 1974 года назвали одной из величайших рок-песен всех времен

16:10

Чтобы печь сохраняла тепло несколько часов: что добавить к дровам для обогрева

16:06

Джамала показалась с родной сестрой и ошарашила сходством

15:36

Гороскоп Таро на завтра 7 сентября: Тельцам - наслаждаться, Весам - освободиться

15:26

Все изменится кардинально: сентябрь станет переломным для пяти знаков зодиака

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
15:16

Путин выдвинул новые условия для завершения войны: Bloomberg раскрыл позицию Кремля

15:16

Россия готовит новое оружие для атак на Украину: "Флеш" раскрыл планы врага

14:45

Мира не будет: Меган Маркл приняла серьезное решение в отношении Кейт

14:27

Уиткофф и Кушнер уже в Киеве: Зеленский заявил о начале переговоровВидео

Реклама
14:11

Белые грибы будут расти прямо в саду: простой трюк поможет вырастить их под деревом

14:05

Ту-95МС уже вылетели: РФ готовит массированный ракетный удар по Украине

13:52

Зачем класть ключ под подушку перед сном: тайна старинного ритуала

13:52

Меган Маркл отвергла Гарри: что произошло между принцем и его женой

13:44

Наступление РФ провалилось сразу на нескольких направлениях: ISW раскрыл ситуацию на фронте

13:23

Не только от пыли: как отмыть жалюзи от жира и желтизныВидео

13:22

Почему в банку с гречкой кладут лавровый лист: старинная хитрость хозяев

12:53

Лишь ложка, растворенная в воде: какое кухонное средство подпитает спатифиллум азотом

12:44

Отнюдь не обычное украшение: что на самом деле означает слово "дармовис"

12:43

Китайский гороскоп на завтра, 7 сентября: Тиграм - защита, Обезьянам - прощение

12:37

Египетскую телеведущую и блогера приговорили к смертной казни: что она сделала

Реклама
12:20

Не масло и не молоко: что добавить в картофельное пюре для идеальной консистенции

12:09

Натали Портман стала мамой в третий раз

11:46

Заплатила дважды, а деньги не вернули: люди жалуются на работу ПриватБанка

11:29

У стиральной машины есть скрытая функция: что нужно заливать в третий отсек

11:16

От "баняка" до "ватаги": 10 неожиданных украинских слов, прижившихся в языках мира

10:44

Финансовый гороскоп на 7–13 сентября: Львам — шанс, Девам — направление

10:33

РФ устроила ночной террор в нескольких областях: есть погибший и раненыеФото

10:18

Любовный гороскоп на 7–13 сентября: Скорпионам — доверие, Овнам — выбор

10:18

Путин три часа говорил с посланниками Трампа: Reuters раскрыл, есть ли прорыв

09:44

Китайский гороскоп на 7–13 сентября: Драконам — триумф, Лошадям — успех

09:31

Клубника отблагодарит щедрым урожаем в следующем году: что нужно сделать в сентябре

09:30

Обыски в ОГП могли устроить, чтобы НАБУ добралась до материалов дел на своих сотрудников, - эксперт

09:05

Новая попытка договориться с Путиным: Денисенко рассказал, в чем заключается опасность для Украинымнение

08:47

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: Рязань и Ростов атаковали дроны, есть прилеты и пожарыФото

08:44

РФ ударила по приграничью с Румынией: остановлена ​​работа пункта пропуска "Орловка"

07:50

На переговорах с Путиным были не только Виткофф и Кушнер: Axios раскрыло детали

05:00

Все проблемы отступят: четыре знака зодиака избавятся от главного бремени

04:36

Гороскоп на завтра, 7 сентября: Овнам — препятствия, Близнецам — перемены

03:30

Как сделать томатную пасту без помидоров: лайфхак из отходов после консервации

03:03

Не только из-за отсутствия войн: за что Ярослава называли Мудрым

Реклама
02:53

Как правильно мыть деревянную кухонную доску: лайфхак от профессионального повара

01:23

Сокровища лежали прямо под ногами: найден рекордный клад серебра викингов

05 сентября, суббота
23:43

Погибла почти вся семья: РФ ударила по дому на Харьковщине – ребенок среди жертв

22:49

Европа не выдержит долгой войны с РФ: в The Guardian раскрыли тревожный сценарий

22:08

Не ради аромата: зачем в сентябре кладут лавровый лист в кошелек

21:38

Зачем сбрызгивать одежду водкой: секретный лайфхак от костюмеров

21:37

Путин заговорил о перемирии, а Уиткофф рассыпался в комплиментах: детали встречи

21:31

Хлеб не будет черстветь неделями: удивительно простой секрет свежей буханкиВидео

21:14

Рост до Kp 4: будет ли магнитная буря 6–7 сентября 2026 года

20:49

Как сказать на украинском "мне везет": правильные варианты и фразеологизмы

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять