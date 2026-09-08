Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам - сюрприз, Козерогам - трудности

Руслана Заклинская
8 сентября 2026, 09:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 9 сентября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам — сюрприз, Козерогам — трудности
Гороскоп на 9 сентября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 сентября
  • Что предвещают звёзды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 9 сентября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Отдых и развлечения помогут вам расслабиться после психологического напряжения. Финансовое положение улучшится благодаря возврату просроченных платежей. В этот день вы будете в центре внимания на светской встрече. Постарайтесь понять чувства любимого человека. Будьте открыты для новых возможностей. В этот день избегайте ссор с родными, чтобы не тратить время и энергию. Ваш супруг/супруга напомнит вам о подростковых годах.

Гороскоп на завтра - Телец

Друзья познакомят вас с кем-то особенным, кто повлияет на ваши мысли. Если вы вовлечены в денежное дело, суд примет решение в вашу пользу, что принесет финансовую выгоду. Человек, которому вы доверяете, может скрыть часть правды, но ваша способность убеждать поможет решить проблемы. На работе дела будут складываться в вашу пользу. Кто-то из прошлого может связаться с вами и сделать этот день незабываемым. Напряжение из-за проблем со здоровьем ребёнка или пожилого члена семьи может повлиять на супружескую жизнь.

Об источнике: AstroSage

AstroSage - индийская онлайн-платформа, посвященная астрологии, гороскопам и нумерологии. На сайте публикуются ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, материалы о знаках Зодиака и ведической астрологии, а также предлагаются астрологические расчеты и консультационные услуги.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Стресс может вызвать небольшое недомогание, поэтому отдых в кругу друзей и семьи поможет расслабиться. В этот день есть риск потратить деньги на ненужные вещи. Если хотите накопить средства, обсудите это с партнером или родителями. Не будьте слишком щедрыми, ведь близкие могут воспользоваться вашей добротой. Возможно, кто-то сделает вам предложение. Общение с выдающимися людьми принесет интересные идеи. Дети могут весь день заниматься спортом, поэтому родителям стоит быть внимательными, чтобы избежать травм. В этот день вы убедитесь, что ваш партнер - настоящий ангел.

Гороскоп на завтра - Рак

Пожилым людям стоит направить энергию на позитивные цели. Торговцам и бизнесменам, работающим с зарубежными странами, в этот день стоит быть осторожными с деньгами и решениями. Поделитесь радостью с родителями, чтобы они чувствовали вашу поддержку. В любовных отношениях не прислушивайтесь к мнениям посторонних людей. Это благоприятное время для развития профессиональных контактов за рубежом. Не проводите слишком много времени с друзьями, ведь это может создать проблемы в будущем. В этот день уделите время любимому человеку, но не забывайте о здоровье.

Гороскоп на завтра - Лев

Этот день требует особой заботы. Финансовое положение улучшится, а друзья придут на помощь в нужный момент. Возможно, вы влюбитесь. В этот день вы будете очень активными и общительными, а люди будут обращаться к вам за советом. Спорт станет важной частью жизни, но не стоит уделять ему слишком много времени в ущерб учебе. Партнер будет в хорошем настроении и может преподнести вам сюрприз.

Гороскоп на завтра - Дева

Ваша уверенность и энергия в этот день будут на высоком уровне. Финансовое положение улучшится, что позволит погасить давние счета. Если планируете вечеринку, пригласите близких друзей - они помогут поднять настроение. Одинокие могут встретить кого-то особенного, но стоит сначала узнать о семейном положении этого человека. Не позволяйте другим отнимать слишком много вашего времени и пользоваться вашей добротой. Поздно вечером могут поступить хорошие новости издалека. В этот день вы забудете неприятные воспоминания и сможете насладиться приятным моментом с партнером.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Для счастливой жизни укрепляйте психологическую устойчивость. В этот день кредитор может попросить вернуть ссуду, что создаст дополнительные финансовые трудности, поэтому новых долгов лучше избегать. Помогите детям с домашним заданием. Контролируйте свои эмоции, чтобы не навредить отношениям. Это благоприятный день для переговоров с новыми клиентами. Не проводите слишком много времени с друзьями, ведь это может создать проблемы в будущем. Неожиданный гость может изменить ваши планы, но сделает этот день более приятным.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Благоприятный день, когда вы можете почувствовать облегчение после длительной болезни. Вы можете заработать деньги благодаря консервативным инвестициям. Хорошие новости порадуют вас и вашу семью, но важно контролировать волнение. Любимый человек может удивить вас приятным подарком. В этот день творческие работники могут столкнуться с трудностями, но осознают важность работы над своими способностями. Любимые хобби помогут расслабиться после работы. Партнер может приобрести для вас что-то особенное.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день вы будете чувствовать себя расслабленно и будете в хорошем настроении. Не одалживайте деньги без обдумывания, ведь это может создать проблемы в будущем. Вечер с друзьями доставит удовольствие и поможет спланировать отпуск. Почувствуйте силу искренней любви. Новые предложения могут быть заманчивыми, но не стоит торопиться с решениями. Свободное время посвятите общению и любимым занятиям. Партнер будет полон энергии и любви.

Гороскоп на завтра - Козерог

Как соль придаёт вкус еде, так и некоторые трудности помогают осознать ценность счастья. В этот день вы можете принять важные решения для укрепления бизнеса, а близкий человек может помочь финансово. Добрый совет от родных снизит психологическое напряжение. Вы будете в романтическом настроении, поэтому стоит запланировать что-то особенное для себя и любимого человека. На работе вы почувствуете поддержку коллег. День благоприятен для социальных и религиозных мероприятий. В супружеской жизни может произойти что-то действительно необычное.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день у вас будет много энергии, хотя рабочая нагрузка может раздражать. Инвестиции в недвижимость будут прибыльными. Человек, которому вы доверяете, может скрыть часть правды, но ваша убедительность поможет решить проблемы. Неожиданное сообщение подарит приятные эмоции. Из-за конкуренции рабочий график станет более напряженным. Кто-то из прошлого может связаться с вами и сделать этот день незабываемым. В этот день вы прекрасно проведете время с партнером.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Вы можете чувствовать себя психически и физически истощёнными, поэтому отдых и питательная еда помогут восстановить силы. Новые возможности заработка будут прибыльными. Напряжение могут вызвать члены семьи или партнер. Личная жизнь подарит надежду. В этот день вы будете лидером во всём, за что возьмётесь. Несмотря на насыщенный график, найдётся время для себя и творчества. Вы можете вновь влюбиться в своего партнёра, ведь он этого заслуживает.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как инструкцию к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:29Украина
РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:20Украина
Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

11:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Последние новости

11:49

"Я не могу иметь детей": Каменских ошарашила признанием

11:43

Опытные хозяйки натирают окна осенью средством для мытья посуды — зачем

11:29

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:20

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:12

Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:00

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

10:58

Анджелина Джоли привезла в Украину сына от Брэда Питта — чем они занимались

10:42

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуироватьВидео

10:35

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластикомВидео

Реклама
10:15

Фракции Рады рассмотрят проект "Христианского корпуса" о налоговых льготах за трудоустройство ветеранов

10:13

"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

09:57

Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам — сюрприз, Козерогам — трудности

09:47

Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

09:46

РФ атаковала Украину сотнями целей: Зеленский назвал главную проблемуФото

09:12

РФ атаковала "7-й километр" под Одессой: разрушены павильоны, есть раненыйФото

09:05

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

08:21

РФ готовит новую скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию

08:10

Почему экономика Украины стремительно падает: Денисенко предупредил о важной деталимнение

08:04

В Саратове - взрывы и пожар: дроны атаковали завод "Роснефти"

07:41

Ночной обстрел Киевщины: БпЛА и ракеты повредили заводы и склады, есть раненыйФото

Реклама
06:50

Баллистический удар РФ по Киеву: есть жертвы, раненые и разрушения в пяти районахФото

05:55

Судью "Топ-модель по-украински" разнесли за дефиле: "Мешок цемента несет"Видео

05:37

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажиВидео

04:41

Привычки, которые сразу выдают человека из СССР: от чего уже давно следует отказаться

04:30

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

03:12

О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом

02:26

Жизнь кардинально изменится: четыре знака китайского зодиака скоро сорвут куш

01:50

У Зеленского узнали планы Путина: РФ установила новый срок оккупации Донбасса

00:45

Мощные пожары в местах "прилетов": детали удара РФ по Киевщине

07 сентября, понедельник
23:34

Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора и назвал причину

23:00

Ту-160 снарядили ракетами: Жданов назвал сроки и цели нового удара РФ

22:51

Им не нужна обрезка: какие растения ни в коем случае нельзя трогать осенью

22:23

"Холодный душ": Король нарушил молчание в отношении Гарри и Меган

22:08

Засор канализации исчезнет без химии: сантехник раскрыл хитрый фокус

22:02

Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

21:54

Зачем опытные хозяйки солят носки перед стиркой: полезный домашний трюк

21:37

Без потерь: Пугачева с сигарой показала редкую встречу со своим другом

21:17

Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

21:08

Как сказать "сдача" на украинском: на самом деле есть три разных эквивалента

Реклама
21:00

РФ будет готова к мирным переговорам с Украиной: в Le Figaro узнали сроки

20:49

Парфюм для стирки или кондиционер: что лучше для одежды и почемуВидео

20:03

Прополка больше не нужна: простой трюк поможет быстро избавиться от сорняковВидео

19:35

Победа ультраправых на выборах в Германии таит риски для Украины: предупреждение Мерца

19:33

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:12

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

19:10

Переговоры пошли не по плану Кремля: Коваленко раскрыл детали визита американцевмнение

18:57

В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

18:51

Представителей фонда "Восточная Европа", где Федоров оформил бронь за один день, принудительно доставят на заседание парламентской ВСК

18:44

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять