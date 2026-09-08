Трудный период осенью 2026 года: четыре знака зодиака ждут испытания

Осень 2026 станет периодом переоценки и внутренних перемен. Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых сентябрь, октябрь и ноябрь будут непростыми.

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Что ждёт знаки зодиака осенью 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Осень 2026 года принесет четырем знакам важные изменения

Ретроградные планеты вернут нерешенные вопросы

Кому придется пересмотреть отношения и финансы

Период с сентября по ноябрь 2026 года станет этапом внутренних перемен и проверки характера. Астрологическая картина сезона заставит пересмотреть старые стратегии поведения: скорости будет недостаточно, а безопасность больше не удастся путать с застоем. Для четырёх знаков зодиака эта осень потребует особой точности, гибкости и умения устанавливать личные границы. Главред расскажет подробнее.

По информации астрологического ресурса ZodiacHelps, сложный транзитный период обусловлен ретроградностью Сатурна, Нептуна, Венеры и Меркурия, которые поочередно будут заставлять возвращаться к нерешенным вопросам прошлого.

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Главные астрологические события осени 2026 года

Сентябрь - начало под энергией Девы

Сентябрьский новолуние призовет к наведению порядка в жизни и реалистичной оценке собственных ресурсов. Переход Меркурия в Весы, а Венеры - в Скорпион потребует более глубокого баланса в отношениях. Полнолуние в Овне 26 сентября может обострить вопросы, которые тянутся ещё с весны.

Октябрь - период внутренней трансформации

Ретроградная Венера с 3 октября заставит пересмотреть личные ценности, финансовые планы и любовные связи. Возвращение Плутона к прямому движению в Водолее вместе с ретроградным Меркурием в Скорпионе с 24 октября может вновь вывести на поверхность невысказанные мысли и скрытые проблемы.

Ноябрь - прояснение и развязка

Возвращение Меркурия к прямому движению 13 ноября и завершение ретроградного периода Венеры создадут более благоприятные условия для урегулирования недоразумений, наведения порядка в финансовых вопросах и определения дальнейшего вектора развития.

Об источнике: ZodiacHelps ZodiacHelps - это специализированный информационно-развлекательный веб-ресурс, посвященный астрологии, тарологии и психологии отношений. Платформа публикует ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, анализы совместимости знаков зодиака и расклады карт Таро, ориентируясь на аудиторию, которая ищет советы для личностного развития, улучшения взаимоотношений и самопознания.

Овен - придется отказаться от спешки

Ретроградность Сатурна и Нептуна в вашем знаке потребует точности вместо привычной скорости. Придётся пересмотреть проекты, отказаться от растраты ресурсов и действовать по принципу "качество вместо спешки".

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Телец - финансы и отношения пройдут проверку

Испытания коснутся сферы комфорта и привычек. Ретроградная Венера заставит переоценить финансовые планы, рабочие договоренности и отношения, в которых проблемы долгое время оставались невысказанными.

Рак - время установить личные границы

Главная задача осени - перестать брать на себя ответственность за эмоциональное состояние окружающих. Необходимость установить четкие личные границы станет залогом сохранения собственных сил и внутреннего равновесия.

Козерог - не берите на себя чужое бремя

Дисциплины и усиленного контроля будет недостаточно для преодоления трудностей. Ретроградный Сатурн призывает сбросить чужое бремя, научиться делегировать и не путать выносливость с внутренней силой.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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