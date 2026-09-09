Месяц рождения способен определенным образом отражаться на жизненных циклах человека.

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Три месяца рождения, для которых осень 2026 года станет судьбоносной / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

О рожденных в апреле

О рожденных в мае

О рожденных в ноябре

Осень 2026 года может оказаться особенно важным периодом для людей, родившихся в апреле, мае и ноябре. Согласно астрологическим и нумерологическим представлениям, месяц рождения способен определенным образом отражаться на жизненных циклах человека, а осенний период может принести этим людям решения и события, способные повлиять на их дальнейший путь. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

Смена сезона нередко становится временем переосмысления. Сокращение светового дня, изменение привычного ритма жизни и приближение конца года располагают к тому, чтобы остановиться, пересмотреть приоритеты и понять, чего хочется на самом деле. Для представителей трех месяцев рождения эта внутренняя работа может оказаться особенно значимой.

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Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Апрель

Для рожденных в апреле осень может стать временем важных осознаний и внутренней ясности. Главным вопросом окажется способность отделить собственные желания от ожиданий окружающих и понять, каким человеком вы действительно хотите быть.

Особое значение может иметь полнолуние 26 сентября, известное как Урожайная Луна. Этот период способен подтолкнуть к решению, которое давно назревало, особенно если перед вами встанет выбор между двумя жизненными направлениями.

Апрельские Овны и Тельцы обычно привыкли действовать решительно и добиваться желаемого. Однако этой осенью им может понадобиться не столько напор, сколько умение прислушаться к собственным ощущениям.

Не исключено, что придется честно ответить себе на непростой вопрос: вы действительно идете своим путем или стараетесь соответствовать представлениям других людей о том, как должна выглядеть ваша жизнь?

Символика Урожайной Луны связана с плодами, которые уже созрели и готовы к сбору. Для рожденных в апреле таким "урожаем" могут стать собственные потребности, желания и личные границы, которым раньше уделялось недостаточно внимания.

Сентябрьское полнолуние способно заставить посмотреть на свою жизнь со стороны и оценить, насколько она соответствует внутренним стремлениям. Такие размышления могут стать отправной точкой для перемен, последствия которых будут ощущаться еще долго после наступления октября и ноября.

Май

Для людей, родившихся в мае, одним из главных моментов осени может стать полнолуние 26 октября, которое называют Луной Охотника.

Этот период способен заставить внимательнее взглянуть на то, что долго откладывалось ради целей, которые казались правильными и привлекательными. Например, речь может идти о хорошо оплачиваемой работе, которая не приносит удовлетворения, отношениях, выглядящих идеальными со стороны, или привычном образе жизни, в котором приходится играть несвойственную себе роль.

Луна Охотника может помочь Тельцам и Близнецам, рожденным в мае, увидеть то, что они предпочитали не замечать. Внутреннее недовольство, которое постепенно накапливалось, станет сложнее игнорировать.

При этом желание что-то изменить не обязательно означает кризис. Напротив, оно может стать важным сигналом того, что прежние привычки, цели и модели поведения больше не соответствуют вашему нынешнему этапу жизни.

Осень даст возможность пересмотреть собственные приоритеты и поставить на первое место то, что действительно приносит удовлетворение, а не просто хорошо выглядит в глазах окружающих.

Вместо стремления соответствовать чужим представлениям об успехе может появиться желание попробовать что-то новое. Возможно, именно в этот период вы решитесь выйти за пределы привычного и наконец сделать то, на что раньше не хватало смелости.

Ноябрь

Для рожденных в ноябре осень может оказаться наиболее непростым, но одновременно самым трансформирующим периодом.

В ноябре на ситуацию будут влиять ретроградные Меркурий и Венера, поэтому месяц вряд ли окажется идеальным временем для беззаботного старта новых проектов или ожидания полностью предсказуемого развития событий.

Напротив, ноябрь может принести внутреннее напряжение, сомнения и ощущение так называемого полезного трения. Накопившееся беспокойство способно сделать вас более эмоциональными и заставить острее реагировать на происходящее.

Однако подобные чувства не обязательно являются плохим знаком. Иногда раздражение и усталость указывают на то, что человек слишком долго терпел обстоятельства, от которых уже хочет избавиться.

Именно поэтому ноябрь может стать временем своеобразной внутренней очистки. Вы получите возможность отпустить то, что давно тяготит, мешает двигаться вперед или удерживает в ситуации, которая больше не приносит удовлетворения.

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