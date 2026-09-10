Гороскоп удачи на сентябрь: назван самый счастливый день для каждого знака

Астрологический прогноз на сентябрь поможет узнать, как Хирон, Юнона и Луна повлияют на карьеру, отношения, финансы и личные решения.

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Самый счастливый день для каждого знака зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какой день недели будет самым благоприятным для Овна

Что ждет знаки зодиака 14–20 сентября

Какие астрологические события повлияют на планы

Астрологические события недели с 14 по 20 сентября 2026 года показывают, что настоящая удача заключается не только в исполнении желаемого, но и в умении Вселенной оберегать нас от ошибочных шагов. Возвращение ретроградного Хирона в знак Овна 17 сентября, переход астероида Юноны к прямому движению в Козероге 16 сентября и первая четверть Луны в Стрельце 18 сентября открывают новый этап для всех знаков зодиака. Главред расскажет подробнее.

По данным популярного астрологического издания YourTango, специалисты определили самый благоприятный день и главные ориентиры недели для каждого представителя зодиакального круга.

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Овен - четверг, 17 сентября

Возвращение ретроградного Хирона в ваш знак запускает финальный этап исцеления давних внутренних ран. Это время, чтобы осознать собственную силу и воспользоваться возможностями для построения жизни своей мечты.

Телец - пятница, 18 сентября

Первая четверть Луны в Стрельце призывает к решительным действиям. Не стоит ждать благоприятных обстоятельств - пора делать первые шаги навстречу новым впечатлениям и мечтам, даже при отсутствии четкого плана.

Близнецы - среда, 16 сентября

Переход Юноны к прямому движению в Козероге поможет переосмыслить свое окружение. Эксперты советуют выбирать партнеров и друзей не по их потенциалу, а по тому, насколько они действительно полезны и безопасны для эмоционального состояния.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Рак - четверг, 17 сентября

Начинается период долгосрочного успеха в карьере. Все усилия и преобразования, которые продолжались с 2018 года, складываются в единую картину - не стоит останавливаться в шаге от признания.

Лев - четверг, 17 сентября

Не бойтесь начинать всё с чистого листа. Астрологические транзиты подталкивают к преодолению страха неизвестности и призывают смело брать на себя ответственность за собственный успех.

Дева - среда, 16 сентября

Прямое движение Юноны укрепляет вашу интуицию. Вы научитесь лучше выбирать людей для личных и деловых отношений, ориентируясь на собственные ощущения и истинные источники радости.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы - пятница, 18 сентября

Лунная энергия в Стрельце даёт смелость заявить о своих желаниях. Отложенные "в долгий ящик" мечты вновь становятся актуальными - время действовать и выходить за пределы зоны комфорта.

Скорпион - пятница, 18 сентября

Настал момент отпустить прошлые обиды и чувство собственной неполноценности. Изменение мышления откроет новые пути для финансового роста и гармоничных отношений.

Стрелец - четверг, 17 сентября

Ретроградный Хирон напоминает, что жизнь заключается не только в погоне за деньгами и успехом. Стоит сделать приоритетом искреннюю радость, собственное душевное здоровье и общение с близкими.

Козерог - среда, 16 сентября

Юнона в вашем знаке способствует принятию важных обязательств. Это благоприятное время для укрепления делового партнерства, брака и внутреннего доверия к себе.

Водолей - понедельник, 14 сентября

Соединение Луны с Венерой в Скорпионе принесет новые перспективы в карьере. Возможные изменения на работе стоит воспринимать как возможность для профессионального роста.

Рыбы - пятница, 18 сентября

Первая четверть Луны подскажет правильное направление в профессиональной сфере. Стоит остановиться и обратить внимание на подсказки Вселенной - следующий шаг может привести к существенным достижениям.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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