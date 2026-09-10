Новолуние 11 сентября принесет 3 знакам зодиака невероятный финансовый успех: кому повезет

Астролог Анжелика Витренко рассказала, что принесет новолуние 11 сентября: какие знаки почувствуют изменения.

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Астролог о Новолунии 11 сентября / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

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Кому предстоит успех в Новолуние 11 сентября

Гороскоп для каждого знака зодиака на 11 сентября

Новолуние 11 сентября 2026 года станет важным периодом для переосмысления, обновления ресурсов и постановки новых целей для каждого знака зодиака. Как рассказала астролог Анжелика Витренко Главреду, Новолуние состоится в знаке Льва.

"Новолуние активизирует темы творчества, самореализации, внутреннего обновления и поиска собственного пути", - говорит астролог.

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Астролог рассказала, на какие сферы жизни стоит обратить внимание каждому знаку зодиака.

Гороскоп для каждого знака зодиака на Новолуние 11 сентября

Овен

Для представителей этого знака Новолуние активирует пятый дом - сферу творчества, интеллектуальных проектов и самовыражения.

Это благоприятное время для перезагрузки, поиска вдохновения и возвращения к идеям, которые ранее оставались без внимания.

Телец

У Тельцов внимание переходит на четвертый дом - дом, семью, внутренний комфорт и недвижимость.

Этот период может оказаться удачным для наведения порядка в окружающем пространстве и работы над эмоциональной стабильностью.

Близнецы

Новолуние активирует третий дом - информацию, общение, короткие поездки и контакты с близким окружением.

Время для новых знакомств, обучения и активной работы с информацией.

Рак

Для Раков главной темой становятся финансы.

Второй дом связан с доходами, расходами и материальной стабильностью. Астролог советует пересмотреть финансовый баланс и обратить внимание на собственные ресурсы.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Лев

У Львов Новолуние происходит в первом доме - сфере личности, тела и внутреннего развития.

Это период для постановки новых целей, работы над собой и формирования нового жизненного направления.

Дева

Для Дев активируется двенадцатый дом - сфера уединения, восстановления и духовных практик.

Астролог подчеркивает: в этот период важно больше отдыхать, уделять внимание сну и не перегружать себя излишней социальной активностью.

Весы

У Весов активируется одиннадцатый дом - доходы, большие планы, социальные связи и работа с аудиторией.

Могут появиться новые идеи для реализации замыслов и развития собственных проектов.

Скорпион

Для Скорпионов Новолуние влияет на десятый дом - карьеру, статус и профессиональные достижения.

Это момент для переосмысления целей в работе и взаимодействия с руководством.

Стрелец

У Стрельцов активируется девятый дом - путешествия, образование, наставники и расширение кругозора.

Этот период может быть благоприятным для получения новых знаний и изменения взглядов.

Козерог

Для Козерогов Новолуние затрагивает восьмой дом - трансформации, общие ресурсы и внутренние изменения.

Астролог советует отпускать старые привязанности и сосредоточиться на восстановлении энергии.

Водолей

У Водолеев активируется седьмой дом - партнерство, отношения и общественная деятельность.

Главной темой становится баланс между собственными потребностями и взаимодействием с другими людьми.

Рыбы

Для Рыб Новолуние влияет на шестой дом - повседневные дела, работу, здоровье и привычки.

Это хорошее время для упорядочивания графика, наведения порядка в повседневных делах и уделения большего внимания собственному самочувствию.

По словам Анжелики Витренко, Новолуние в Льве может стать точкой перезагрузки, когда важно не только ставить новые цели, но и восстанавливать внутренний ресурс для их достижения.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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