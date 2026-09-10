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Новолуние 11 сентября принесет 3 знакам зодиака невероятный финансовый успех: кому повезет

Мария Тупик
10 сентября 2026, 12:44
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Астролог Анжелика Витренко рассказала, что принесет новолуние 11 сентября: какие знаки почувствуют изменения.
Новолуние 11 сентября принесет 3 знакам зодиака невероятный финансовый успех: кому повезет
Астролог о Новолунии 11 сентября / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

Важно:

  • Кому предстоит успех в Новолуние 11 сентября
  • Гороскоп для каждого знака зодиака на 11 сентября

Новолуние 11 сентября 2026 года станет важным периодом для переосмысления, обновления ресурсов и постановки новых целей для каждого знака зодиака. Как рассказала астролог Анжелика Витренко Главреду, Новолуние состоится в знаке Льва.

"Новолуние активизирует темы творчества, самореализации, внутреннего обновления и поиска собственного пути", - говорит астролог.

видео дня

Астролог рассказала, на какие сферы жизни стоит обратить внимание каждому знаку зодиака.

Гороскоп для каждого знака зодиака на Новолуние 11 сентября

Овен

Для представителей этого знака Новолуние активирует пятый дом - сферу творчества, интеллектуальных проектов и самовыражения.

Это благоприятное время для перезагрузки, поиска вдохновения и возвращения к идеям, которые ранее оставались без внимания.

Телец

У Тельцов внимание переходит на четвертый дом - дом, семью, внутренний комфорт и недвижимость.

Этот период может оказаться удачным для наведения порядка в окружающем пространстве и работы над эмоциональной стабильностью.

Близнецы

Новолуние активирует третий дом - информацию, общение, короткие поездки и контакты с близким окружением.

Время для новых знакомств, обучения и активной работы с информацией.

Рак

Для Раков главной темой становятся финансы.

Второй дом связан с доходами, расходами и материальной стабильностью. Астролог советует пересмотреть финансовый баланс и обратить внимание на собственные ресурсы.

О персоне: Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Лев

У Львов Новолуние происходит в первом доме - сфере личности, тела и внутреннего развития.

Это период для постановки новых целей, работы над собой и формирования нового жизненного направления.

Дева

Для Дев активируется двенадцатый дом - сфера уединения, восстановления и духовных практик.

Астролог подчеркивает: в этот период важно больше отдыхать, уделять внимание сну и не перегружать себя излишней социальной активностью.

Весы

У Весов активируется одиннадцатый дом - доходы, большие планы, социальные связи и работа с аудиторией.

Могут появиться новые идеи для реализации замыслов и развития собственных проектов.

Скорпион

Для Скорпионов Новолуние влияет на десятый дом - карьеру, статус и профессиональные достижения.

Это момент для переосмысления целей в работе и взаимодействия с руководством.

Стрелец

У Стрельцов активируется девятый дом - путешествия, образование, наставники и расширение кругозора.

Этот период может быть благоприятным для получения новых знаний и изменения взглядов.

Козерог

Для Козерогов Новолуние затрагивает восьмой дом - трансформации, общие ресурсы и внутренние изменения.

Астролог советует отпускать старые привязанности и сосредоточиться на восстановлении энергии.

Водолей

У Водолеев активируется седьмой дом - партнерство, отношения и общественная деятельность.

Главной темой становится баланс между собственными потребностями и взаимодействием с другими людьми.

Рыбы

Для Рыб Новолуние влияет на шестой дом - повседневные дела, работу, здоровье и привычки.

Это хорошее время для упорядочивания графика, наведения порядка в повседневных делах и уделения большего внимания собственному самочувствию.

По словам Анжелики Витренко, Новолуние в Льве может стать точкой перезагрузки, когда важно не только ставить новые цели, но и восстанавливать внутренний ресурс для их достижения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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