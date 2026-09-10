Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Судьба готовит щедрый подарок: четыре знака зодиака будут купаться в роскоши

Руслана Заклинская
10 сентября 2026, 05:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Благодаря влиянию Меркурия четыре знака зодиака смогут легко находить общий язык с нужными людьми, привлекать деньги и заключать выгодные сделки.
Судьба готовит щедрый подарок: четыре знака зодиака будут купаться в роскоши
Четыре знака зодиака ждет богатство с 10 сентября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака привлекут удачу и достаток 10 сентября
  • Как переход Меркурия в Весы повлияет на их возможности
  • Кто получит новые шансы благодаря общению и открытости к переменам

В четверг, 10 сентября, для четырех знаков зодиака может начаться период новых возможностей, удачи и благополучия. Астрологи связывают это с переходом Меркурия в Весы после нескольких недель пребывания в Деве.

Меркурий в Весах, по прогнозу астрологов Your Tango, будет способствовать общению, новым знакомствам и готовности рассматривать различные варианты. Именно открытость к переменам может помочь представителям этих знаков заметить возможности, которые ранее оставались без внимания.

видео дня

Главред выяснил, какие знаки зодиака могут ощутить положительное влияние этого астрологического транзита.

Весы

Для Весов 10 сентября может стать днём активного общения и новых знакомств. Переход Меркурия в ваш знак, по прогнозу, поможет легче находить нужные слова и привлекать внимание людей.

Случайный разговор может неожиданно открыть новую возможность. В то же время астрологи советуют Весам не торопиться с решениями, а сначала собрать необходимую информацию и посоветоваться с другими.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Овен

Овнам переход Меркурия в Весы может помочь лучше понимать людей и налаживать взаимодействие с ними. Представители этого знака станут более внимательными к эмоциям собеседников, что положительно скажется на отношениях.

Особенно благоприятным этот день может оказаться для дел, связанных с командной работой. Умение слушать других и находить компромиссы поможет Овнам быстрее продвигаться к поставленным целям.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Для Раков Меркурий в Весах связан с темами дома и семьи. 10 сентября представители знака могут почувствовать большую уверенность в создании комфортной и безопасной среды для себя.

Астрологический прогноз советует Ракам сосредоточиться на том, какую жизнь они хотят построить. Внутренний комфорт и уверенность в себе могут помочь привлечь нужные знакомства и благоприятные обстоятельства.

Козерог

Для Козерогов 10 сентября может стать особенно важным днём в профессиональной сфере. Переход Меркурия в Весы, согласно прогнозу, будет способствовать общению с руководителями и людьми, принимающими важные решения.

Представителям этого знака будет легче говорить о своих потребностях, просить о необходимом и искать компромиссы. Открытый диалог может создать новые возможности для профессионального развития.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

07:20Украина
В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: пострадали четыре спасателя

В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: пострадали четыре спасателя

06:49Война
РФ массированно терроризирует Кривой Рог "Шахедами": есть прямые попадания и раненые

РФ массированно терроризирует Кривой Рог "Шахедами": есть прямые попадания и раненые

01:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Последние новости

07:20

Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

06:49

В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: пострадали четыре спасателяФото

05:48

Судьба готовит щедрый подарок: четыре знака зодиака будут купаться в роскоши

05:11

Гаджет из СССР размером с спичечную коробку: почему он стал мировой сенсацией

04:32

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросеВидео

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на самокате за 37 с

03:54

Россия украла свой государственный флаг: где настоящая родина триколора

03:33

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

02:59

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Реклама
02:30

Как приготовить травяной мед: три проверенных рецепта для сна и иммунитета

01:56

Зачем оставлять гвоздику под кроватью: трюк решает сразу несколько проблем

01:13

РФ массированно терроризирует Кривой Рог "Шахедами": есть прямые попадания и раненые

00:02

Как быстро отмыть руки после грецких орехов: хитрость, о которой мало кто знает

09 сентября, среда
23:16

Трамп назвал причину, которая мешает Зеленскому и Путину договориться о мире

22:45

Сочи сотрясается от мощных взрывов: порт охватило пламя, поднимается густой дым

22:30

Пугающие изменения: Звезда Сватов испугал своим изможденным видом

22:26

Тест на IQ: нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд

21:46

Застарелый жир с вытяжки исчезнет в считанные минуты: поможет простой домашний раствор

21:45

Зачем добавлять водку в вазу с цветами: неожиданный результат простого трюка

21:40

Самолет Зеленского едва не сбил дрон — что известно

Реклама
21:23

Привлекут деньги и прогонят беду: какие деревья нужно посадить возле дома

21:05

Зачем наклеивать скотч на шину автомобиля: секретный лайфхак опытных водителей

20:47

Сеньйора 115 килограм: женщина покорила судей "Україна має талант" танцем животаВидео

20:34

РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

20:32

РФ повторно атаковала Киев: возле крупного ТРЦ поднялся густой дым - первые детали

20:26

Apple представила iPhone 18 и другие новинки: что изменилось и сколько они стоят

20:22

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

20:15

Замена Уиткоффа и Кушнера: кто может представлять США на переговорах с Путиным

20:10

Российские "Молнии" стали сложнее для обнаружения: "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:41

Какие дрова никогда нельзя бросать в огонь: лесоруб назвал их и объяснил, почемуВидео

19:35

Москитная сетка засияет чистотой: как быстро помыть ее без снятия

19:17

Дроны достали цель за 3200 км: Fire Point заявила о рекордном ударе по РФ

19:10

Кремль собрался перекроить Германию: Эйдман о плане Путинамнение

18:59

Улитки исчезнут и не вернутся: какое растение отпугивает их лучше, чем химияВидео

18:56

Встреча с прошлым — сентябрь 2026 года изменит жизнь 5 знаков зодиака

18:56

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: что происходит на фронте

18:36

Украина показала новую ракету для "Ольхи": на что способен боеприпас

18:24

Лаванда будет густой и пышной: что обязательно нужно сделать с кустом осенью

18:13

Ошибки при осеннем посеве: какие сидераты запрещено высевать вместе

18:07

Не "мучные изделия": как правильно на украинском назвать отдел с выпечкой

Реклама
17:46

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

17:46

Неожиданное средство из холодильника: что на самом деле удаляет налет в ванной

17:43

"Некрасивая": Мозговая поделилась откровением о жизни с Пономаревым

17:30

Гороскоп на завтра, 10 сентября: Весам — эмоции, Стрельцам — сюрприз

17:29

Метро в Киеве будет работать по новому графику: когда изменения вступят в силу

17:25

Россия ударила по 9-этажке в Киеве: есть жертвы, что известно о последствиях

17:15

Не такой уж и святой: что о прошлом Владимира Великого не рассказывают учебникиВидео

17:08

У Путина назвали место новых переговоров и выставили условие для завершения войны

16:56

Почему нельзя носить деньги в кармане: основные риски и финансовые приметы

16:49

Жучки могут появиться даже в закрытой упаковке: как правильно хранить муку и крупы

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять