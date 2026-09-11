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Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Львам - внимание, Близнецам - выбор

Марина Иваненко
11 сентября 2026, 20:56
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Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября расскажет, что ждёт все знаки Зодиака. Кому звёзды сулят новые возможности, успех и важные перемены.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что ждет знаки Зодиака 14–20 сентября
  • Кому неделя принесет новые возможности
  • Какие сферы жизни выйдут на первый план

Следующая неделя, с 14 по 20 сентября 2026 года, принесет значительные изменения, глубокие внутренние осознания и новые возможности для многих знаков Зодиака. Астрологические транзиты будут способствовать раскрытию скрытой информации, поиску баланса в отношениях и реализации давних профессиональных замыслов. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание YourTango, этот период пройдет под влиянием движения Луны через знаки Скорпиона, Стрельца и Козерога. Начало недели потребует особого внимания к эмоциям, середина даст мощный импульс вдохновения, а выходные помогут приземлиться и заложить прочный фундамент для будущих достижений.

видео дня

Гороскоп на неделю: Овен

Начало недели потребует тщательного планирования. Среда подарит мощный импульс вдохновения для совершенствования профессиональных замыслов, а выходные под влиянием Луны в Козероге станут удачным временем для первых практических шагов к успеху.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю: Телец

Первая половина недели принесет оживление в социальную жизнь. В середине недели внимание будет приковано к профессиональным достижениям и постановке новых целей. В конце недели астрологи советуют полноценно отдохнуть и восстановить силы.

Гороскоп на неделю: Близнецы

Неделя станет периодом восстановления сил после предыдущих испытаний. В среду ожидается укрепление как деловых, так и романтических отношений благодаря глубокому взаимопониманию, а выходные придадут отношениям стабильности и уверенности.

Гороскоп на неделю: Рак

Начало недели может вызвать ностальгию по прошлым отношениям, однако стоит сосредоточиться на настоящем. Появится дисциплина для завершения отложенных проектов, а выходные научат гармонично сочетать заботу о близких с защитой собственных границ.

Гороскоп на неделю: Лев

В начале недели важно поставить собственные потребности на первое место и избегать импульсивных решений. Середина недели будет способствовать обучению и завершению текущих дел, а выходные придадут рабочим процессам четкую структуру.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю: Дева

Первые дни недели принесут эмпатию и готовность поддержать других. Со среды важно сбалансировать время между работой и семьей. В конце недели появится возможность закрыть давние гештальты и постепенно проработать эмоциональные переживания.

Гороскоп на неделю: Весы

Благодаря пребыванию Меркурия в вашем знаке идеи могут получить всеобщее признание. В начале недели возможны удачные финансовые решения, середина недели подарит новые полезные знакомства, а выходные напомнят о ценности терпения и последовательности.

Гороскоп на неделю: Скорпион

Луна и Венера в вашем знаке в начале недели сделают вас максимально убедительными и харизматичными. В среду и четверг усилится стремление достичь новых вершин, а выходные прекрасно подойдут для командной работы и проявления лидерских качеств.

Гороскоп на неделю: Стрелец

Начало недели потребует больше времени на уход за собой и восстановление сил. Переход Луны в ваш знак в середине недели даст творческий импульс и настойчивость для достижения целей. Выходные принесут успех в работе и помогут сосредоточиться на важных задачах.

Гороскоп на неделю: Козерог

В начале периода полезно проанализировать достижения за год и поделиться эмоциями с близкими. Середина недели будет способствовать обновлению повседневной рутины, а выходные под влиянием Луны в вашем знаке советуют уделить время отдыху и восстановлению сил.

Гороскоп на неделю: Водолей

Начало недели привлечет к вам внимание окружающих и придаст уверенности в собственных силах. В среду и четверг ожидаются приятные встречи и поддержка единомышленников, а выходные стоит посвятить полной перезарядке и восстановлению энергии.

Гороскоп на неделю: Рыбы

Неделя откроет новые возможности для любви и выхода из зоны комфорта. В середине недели повысится организованность и системность в делах, а в конце периода пробудится мощное творческое вдохновение.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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