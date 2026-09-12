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Деньги притянутся словно магнитом: трем знакам зодиака вот-вот повезет

Мария Николишин
12 сентября 2026, 05:00
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Китайские знаки зодиака получат награду за завершение важного дела.
Деньги притянутся словно магнитом: трем знакам зодиака вот-вот повезет
Каким знакам зодиака улыбнется фортуна / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака получат вознаграждение за свои усилия
  • Кого ждет выгодное предложение

В течение недели, с 14 по 20 сентября, три китайских знака зодиака будут притягивать к себе большую удачу и успех. В частности, эта неделя вознаграждает за честные усилия.

Астрологи YourTango отмечают, что в понедельник что-то подходит к концу, а остальная часть недели готовит почву для чего-то нового, что начнется в воскресенье, пишет Главред.

видео дня

Кому повезет на протяжении всей недели

Змея

В течение новой недели от вас ничего не ускользнет. Вы будете мыслить очень четко и сосредоточенно, поэтому сможете заметить очень перспективную возможность задолго до других.

Интуиция редко вас подводит, поэтому лучшее, что вы можете сделать, - это довериться ей. Успех придет к вам прежде всего благодаря знакомому человеку, имеющему значительное влияние. Это именно то время, когда стоит поблагодарить судьбу за то, что вы сохранили с ней прекрасные отношения.

Дракон

Ваша профессиональная деятельность будет окутана аурой успеха. Возможности будут как будто возникать из ниоткуда. У вас будет достаточно шансов оказаться на пути к успеху. Чего вам не стоит делать, так это думать, что эти возможности - лишь слепая удача.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Ваша финансовая удача будет особенно сильной 20 сентября - в День закладки основ. В воскресенье кто-то может заплатить вам за хорошо выполненную работу, или же вам буквально в руки попадет новая, более высокооплачиваемая должность.

Бык

Все те маленькие шаги, которые вы делали в течение последних нескольких месяцев, в конце концов принесут результат. Поскольку 14 сентября - это День разрушения, именно в это время вы увидите реальную отдачу от своих усилий.

Удача улыбнется вам в виде финансовой прибыли, но настоящее счастье принесет вам удовлетворение от того, что вы довели начатое дело до конца.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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