Таро-прогноз до конца сентября 2026: кого ждут деньги, а кого - поворот судьбы

Вы узнаете:
- Кого из знаков зодиака ждет денежный взлет в сентябре 2026 года
- Каким знакам Таро-прогноз сулит резкую смену работы и переезд
- Как новолуние в Деве поможет изменить жизнь к лучшему
Астролог и таролог Анжела Перл составила Таро-прогноз на период новолуния в знаке Девы. Это время мощной перестройки энергий, анализа и работы над собой. Энергетика ближайших двух недель принесет изменения во все сферы жизни, а для многих знаков зодиака откроет финансовый поток и новые возможности.
Новолуние произошло 11 сентября, а его влияние можно будет ощутить вплоть до полнолуния 26 числа.
Таро-прогноз на новолуние в сентябре 2026 для всех знаков зодиака
Овен
Карты: Паж кубков, Паж пентаклей
Овнам предстоит период расслабления, доверия к Вселенной и наслаждения жизнью. Не нужно пытаться ломать обстоятельства и идти напролом - принимайте события с легкостью.
Вторая карта указывает на то, что деньги в этот период будут зарабатываться легко. Символ финансов и достатка обещает Овнам надежную материальную поддержку, рассказала таролог на своем Youtube-канале.
Телец
Карты: 5 кубков, Шут
Тельцам стоит отпустить прошлые сожаления и прекратить переживать о том, что уже ушло. Пришло время перемен: сфокусируйтесь на будущем и контролируйте свои мысли.
Карта Шут знаменует начало с чистого листа - вам откроются новые двери, будь то поездка, работа или романтические отношения. Не бойтесь рисковать и соглашаться на новые предложения.
Близнецы
Карта: 9 кубков
Близнецам выпадает карта искреннего интереса к жизни. Занимайтесь тем, что приносит удовольствие и вдохновляет. Девятка кубков также может принести радостные новости о детях, внуках или долгожданной беременности. Кроме того, это прекрасный период для творчества, хобби и самовыражения.
Рак
Карта: Верховная Жрица
Ракам предстоит период важного осознания. Ответы на волнующие вопросы придут изнутри - вы уже знаете их на интуитивном уровне. Главный совет на эти две недели: отключить внешний шум, снизить эмоциональность и прислушаться к собственным чувствам. Кратковременные медитации помогут найти верный путь.
Лев
Карты: 7 мечей, Отшельник
У Львов возможен период трансформации в окружении или делах: придется отпустить проект, работу или человека, с которым больше не по пути. Будьте внимательны к личным идеям и вещам - есть риск воровства. А возможно, что кто-то тайно наблюдает за вами. В то же время Отшельник указывает на погружение в себя, учебу, медицинские обследования или общение с мудрым человеком.
Дева
Карты: Королева жезлов, Маг
Для Дев это новолуние станет ключевым моментом года. Карта Маг говорит: время пришло, ждать больше нельзя. Делайте первый шаг к материализации своих планов в ближайшие две недели.
Энергию и вдохновение вам принесет активный человек в окружении (Овен, Лев или Стрелец) либо же вы сами проявите лидерскую силу и уверенность победителя.
Весы
Карты: 3 пентаклей
Весов ждет успешная работа в коллективе, совместные проекты и монетизация собственных идей. Это период выгодного сотрудничества, обучения у мастера или найма специалистов для решения личных задач (например, ремонта). Любое командное взаимодействие принесет отличный финансовый результат.
Скорпион
Карты: Королева мечей, Королева пентаклей, Рыцарь кубков
Скорпионов ждет активное взаимодействие с окружающими, оформление документов, контакты с юристами, врачами или бухгалтерами. В вопросах финансов появится стабильность благодаря надежным партнерам.
В личной сфере и творческих проектах начнется активное продвижение: возможны романтические свидания, подарки, поездки или важные предложения.
Стрелец
Карта: Колесо фортуны
Стрельцов ждет поворот судьбы в лучшую сторону под эгидой управляющей планеты - Юпитера. Карта удачи, денежных выигрышей и невероятного везения.
Вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Вселенная откроет редкие двери и возможности - просто идите им навстречу и не упустите свой шанс.
Козерог
Карта: 6 мечей
Козероги отправляются в движение к лучшей жизни под надежной защитой. Это время переездов, поездок, смены работы или долгожданного отпуска. Карта шестерка мечей указывает на то, что темная полоса окончательно завершилась и впереди вас ждет светлый и перспективный период.
Водолей
Карта: Суд
Для Водолеев наступает время пробуждения и принятия важных решений. В ближайшие две недели спадет пелена с глаз, и вы ясно поймете, к чему хотите стремиться на самом деле. Возможны юридические решения или получение официальных документов, но главное - вы обретете глубокое внутреннее осознание своего истинного пути.
Рыбы
Карта: Сила
Рыбам нечего бояться: у вас достаточно ресурсов и внутренних сил, чтобы справиться с любой задачей. Ваша сила проявится не в конфликтах, а в харизме, мягкости и позитивной энергии. Доверьтесь Вселенной - она уже готовит для вас приятные сюрпризы и открывает любые двери.
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние в сентябре 2026 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
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