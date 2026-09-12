Таро-прогноз до конца сентября 2026: кого ждут деньги, а кого - поворот судьбы

Карты Таро сулят крутые перемены. Детали ракрыла Анжела Перл.

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Анжела Перл раскрыла главный прогноз на новолуние в сентябре 2026 / скриншот

Вы узнаете:

Кого из знаков зодиака ждет денежный взлет в сентябре 2026 года

Каким знакам Таро-прогноз сулит резкую смену работы и переезд

Как новолуние в Деве поможет изменить жизнь к лучшему

Астролог и таролог Анжела Перл составила Таро-прогноз на период новолуния в знаке Девы. Это время мощной перестройки энергий, анализа и работы над собой. Энергетика ближайших двух недель принесет изменения во все сферы жизни, а для многих знаков зодиака откроет финансовый поток и новые возможности.

Новолуние произошло 11 сентября, а его влияние можно будет ощутить вплоть до полнолуния 26 числа.

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Таро-прогноз на новолуние в сентябре 2026 для всех знаков зодиака

Овен

Карты: Паж кубков, Паж пентаклей

Овнам предстоит период расслабления, доверия к Вселенной и наслаждения жизнью. Не нужно пытаться ломать обстоятельства и идти напролом - принимайте события с легкостью.

Вторая карта указывает на то, что деньги в этот период будут зарабатываться легко. Символ финансов и достатка обещает Овнам надежную материальную поддержку, рассказала таролог на своем Youtube-канале.

Телец

Карты: 5 кубков, Шут

Тельцам стоит отпустить прошлые сожаления и прекратить переживать о том, что уже ушло. Пришло время перемен: сфокусируйтесь на будущем и контролируйте свои мысли.

Карта Шут знаменует начало с чистого листа - вам откроются новые двери, будь то поездка, работа или романтические отношения. Не бойтесь рисковать и соглашаться на новые предложения.

Близнецы

Карта: 9 кубков

Близнецам выпадает карта искреннего интереса к жизни. Занимайтесь тем, что приносит удовольствие и вдохновляет. Девятка кубков также может принести радостные новости о детях, внуках или долгожданной беременности. Кроме того, это прекрасный период для творчества, хобби и самовыражения.

Рак

Карта: Верховная Жрица

Ракам предстоит период важного осознания. Ответы на волнующие вопросы придут изнутри - вы уже знаете их на интуитивном уровне. Главный совет на эти две недели: отключить внешний шум, снизить эмоциональность и прислушаться к собственным чувствам. Кратковременные медитации помогут найти верный путь.

Лев

Карты: 7 мечей, Отшельник

У Львов возможен период трансформации в окружении или делах: придется отпустить проект, работу или человека, с которым больше не по пути. Будьте внимательны к личным идеям и вещам - есть риск воровства. А возможно, что кто-то тайно наблюдает за вами. В то же время Отшельник указывает на погружение в себя, учебу, медицинские обследования или общение с мудрым человеком.

Дева

Карты: Королева жезлов, Маг

Для Дев это новолуние станет ключевым моментом года. Карта Маг говорит: время пришло, ждать больше нельзя. Делайте первый шаг к материализации своих планов в ближайшие две недели.

Энергию и вдохновение вам принесет активный человек в окружении (Овен, Лев или Стрелец) либо же вы сами проявите лидерскую силу и уверенность победителя.

Весы

Карты: 3 пентаклей

Весов ждет успешная работа в коллективе, совместные проекты и монетизация собственных идей. Это период выгодного сотрудничества, обучения у мастера или найма специалистов для решения личных задач (например, ремонта). Любое командное взаимодействие принесет отличный финансовый результат.

Скорпион

Карты: Королева мечей, Королева пентаклей, Рыцарь кубков

Скорпионов ждет активное взаимодействие с окружающими, оформление документов, контакты с юристами, врачами или бухгалтерами. В вопросах финансов появится стабильность благодаря надежным партнерам.

В личной сфере и творческих проектах начнется активное продвижение: возможны романтические свидания, подарки, поездки или важные предложения.

Стрелец

Карта: Колесо фортуны

Стрельцов ждет поворот судьбы в лучшую сторону под эгидой управляющей планеты - Юпитера. Карта удачи, денежных выигрышей и невероятного везения.

Вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Вселенная откроет редкие двери и возможности - просто идите им навстречу и не упустите свой шанс.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Козерог

Карта: 6 мечей

Козероги отправляются в движение к лучшей жизни под надежной защитой. Это время переездов, поездок, смены работы или долгожданного отпуска. Карта шестерка мечей указывает на то, что темная полоса окончательно завершилась и впереди вас ждет светлый и перспективный период.

Водолей

Карта: Суд

Для Водолеев наступает время пробуждения и принятия важных решений. В ближайшие две недели спадет пелена с глаз, и вы ясно поймете, к чему хотите стремиться на самом деле. Возможны юридические решения или получение официальных документов, но главное - вы обретете глубокое внутреннее осознание своего истинного пути.

Рыбы

Карта: Сила

Рыбам нечего бояться: у вас достаточно ресурсов и внутренних сил, чтобы справиться с любой задачей. Ваша сила проявится не в конфликтах, а в харизме, мягкости и позитивной энергии. Доверьтесь Вселенной - она уже готовит для вас приятные сюрпризы и открывает любые двери.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние в сентябре 2026 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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