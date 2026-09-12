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Три знака зодиака вступают в новую эру: что изменится с 12 сентября

Константин Пономарев
12 сентября 2026, 14:15
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Растущая Луна в Весах 12 сентября откроет новую главу для трех знаков зодиака. Их ждут решительные шаги, важные открытия и большие перемены.
Три знака зодиака вступают в новую эру
Три знака зодиака вступают в новую эру / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака вступят в новую эру 12 сентября
  • Почему растущая Луна станет для них точкой невозврата
  • Какие судьбоносные перемены полностью изменят их жизнь

Фаза растущей Луны в Весах 12 сентября 2026 года может стать началом особенно важного периода для трех знаков зодиака. По мнению астрологов, Раки, Девы и Стрельцы окажутся на пороге перемен, после которых вернуться к прежней жизни уже не получится.

Энергия этого лунного периода располагает к восстановлению внутреннего равновесия, принятию судьбоносных решений и отказу от устаревших привычек. Представители трех знаков смогут яснее увидеть свои цели и почувствовать уверенность, необходимую для движения вперед. Об этом пишет Your Tango.

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Рак

В жизни Раков начинается время масштабных преобразований. Причем главным источником перемен станут они сами. Представители знака наконец поймут, что обладают достаточной силой, чтобы изменить обстоятельства в свою пользу.

Растущая Луна в Весах усилит стремление к гармонии и заставит Раков внимательно оценить происходящее. Им предстоит определить, какие отношения, планы и привычки помогают развиваться, а какие давно превратились в препятствие.

Полученные ответы могут подтолкнуть к решениям, способным изменить всю дальнейшую жизнь. Раки больше не захотят тратить время на сомнения или отказываться от желаемого из-за неуверенности. Решительный настрой позволит им сделать первый шаг в новую эпоху и значительно приблизиться к успеху.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Дева

Девам 12 сентября станет особенно ясно, что ждать, пока обстоятельства изменятся сами, больше нельзя. Будущее представителей знака будет зависеть прежде всего от их собственных действий и готовности взять ответственность за происходящее.

Долгое время Девы могли откладывать важные решения, ожидая поддержки или одобрения окружающих. Чужие советы и оценки мешали им прислушиваться к собственным желаниям и двигаться в выбранном направлении.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Во время растущей Луны в Весах ситуация изменится. Девы перестанут ориентироваться на мнение других людей и начнут самостоятельно создавать жизнь, о которой давно мечтали. Этот период может принести им ощущение свободы и стать отправной точкой для нового этапа.

Стрелец

Для Стрельцов наступает период глубокой внутренней трансформации. Представители знака могут почувствовать, что постепенно освобождаются от всего лишнего и становятся более сильной и уверенной версией себя.

Влияние растущей Луны в Весах поможет им отчетливо понять, чего они хотят от жизни. Цели, которые раньше казались туманными или недостижимыми, приобретут конкретные очертания, а сомнения начнут отступать.

Стрельцы осознают собственные возможности и будут готовы действовать без оглядки на прошлое. Изменения окажутся настолько значительными, что возвращаться к прежнему образу жизни им уже не захочется. Трансформация будет происходить стремительно, но ее результаты способны приятно удивить представителей знака.

Ранее Главред писал о том, что три знака китайского зодиака ждет богатство. Петух, Змея и Лошадь получат больше возможностей для привлечения процветания и достатка, однако для этого им придется действовать, а не просто ждать удачи.

Также сообщалось о том, какие знаки зодиака вскоре почувствуют облегчение. Астрологи говорят, что стихия воды связана с эмоциями, а под знаком Собаки эта энергия отражает отношения и верность.

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