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Астропрогноз на июнь: как взять от первого месяца лета максимум пользы

Сергей Кущ
3 июня 2025, 10:28
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Если не идти против течения, а использовать астрологические подсказки, можно не только избежать потерь, но и вырасти, обрести новое.
Гороскоп на июнь
Гороскоп на июнь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как извлечь максимум пользы в июне
  • Какие астрологические события произойду в первый месяц лета

Июнь 2025 года обещает быть ярким, переменчивым и в то же время непростым — месяц открылся под бурным влиянием Близнецов и новолуния 27 мая, запустив волну событий, которые могут полностью изменить восприятие реальности.

Этот лунный цикл — шанс для тех, кто стремится к истине, мечтает о любви, ценит искренность и не боится расставаться с устаревшими иллюзиями ради формирования новых смыслов, говорит астролог Влад Росс.

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Но, чтобы действительно извлечь максимум пользы из происходящего, важно учитывать ключевые астрособытия и действовать осознанно.

Ключевое астрособытие: переход Юпитера в знак Рака

10 июня Юпитер покидает Близнецов и переходит в Рак — знак своей экзальтации, где он стремится проявить щедрость, заботу и стремление к глубинным ценностям. Однако уже к середине месяца Юпитер попадает под жёсткое давление со стороны Сатурна и Нептуна (15 и 19 июня). Эти аспекты могут обернуться крахом иллюзий, когда ранее вдохновляющие идеи и проекты сталкиваются с суровой реальностью.

Совет: Избегайте поспешных решений, особенно если они основаны на эмоциях или идеализации. Пересматривайте свои мечты, фильтруйте информацию и принимайте перемены как шанс избавиться от ненужного.

Опасность: природные катаклизмы и нестабильность

Новолуние в Раке, которое произойдёт 25 июня в 13:31 (по киевскому времени), усилит напряжение между Юпитером, Сатурном и Нептуном. Астрологи предупреждают: лето может быть нестабильным, особенно в сфере природы и энергетики, с возможными катастрофами, связанными с водой, топливом и даже геополитическими кризисами.

Совет: В период с 25 июня по утро 26 июня — будьте особенно внимательны. Это время магической перезагрузки, когда можно избавиться от старого, но также велика опасность попадания под влияние разрушительных факторов. Берегите здоровье и дом.

Марс: от львиной отваги к девичьей осторожности

До 17 июня Марс в знаке Льва будет подталкивать к активным и творческим действиям. Особенно удачна первая неделя июня — время для продвижения проектов, вдохновляющих инициатив и уверенных шагов вперёд.

Но 15 июня — взрывоопасный день: Марс вступает в напряжённый аспект с Ураном, принося неожиданные и трудноуправляемые события.

С 17 июня по 7 августа Марс перейдёт в знак Девы, а это значит — пора включать аналитическое мышление и точный расчёт. Лучше сосредоточиться на рутинных, требующих внимания делах, которые раньше откладывались.

Совет: Планируйте активные действия на начало месяца. После 17 июня — наведите порядок, займитесь здоровьем, откройте для себя искусство медленного, но верного прогресса.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Венера в Тельце: любовь и финансы под контролем

С 6 июня Венера — планета любви и красоты — войдёт в свой родной знак Телец. Это одно из лучших положений для романтики, брака и улучшения финансовой стабильности. Особенно благоприятны дни 4 и 11 июня.

Но будьте осторожны 9 июня — напряжение с Плутоном может вызывать вспышки ревности, страстей и необдуманных поступков.

Совет: Идеальное время для любви, творчества и укрепления финансовой базы. Но следите за эмоциями — особенно в районе 9 июня.

Меркурий: сначала логика, потом интуиция

До 9 июня Меркурий находится в Близнецах — это время для учебы, поездок, общения, сдачи экзаменов и презентаций. 6 и 8 июня — благоприятные дни для деловых переговоров.

С 9 по 26 июня Меркурий переместится в знак Рака. Это усилит интуицию, но ослабит критическое мышление. Возможны манипуляции, недоразумения, влияние фейковой информации.

Особенно сложные дни — 9, 10 и 29 июня.

Совет: Используйте начало месяца для рациональных решений и договорённостей. После 9 июня — полагайтесь на внутренний голос, но фильтруйте информацию и не поддавайтесь внушениям.

Как использовать июнь с пользой:

  • Начинайте новое до 9 июня — учёба, документы, поездки, важные переговоры.
  • Проявляйте инициативу и креатив до 15 июня — энергия на подъёме.
  • С 17 июня — фокус на деталях, здоровье, организации быта.
  • Переосмысливайте цели и ценности весь месяц — особенно после 10 июня.
  • Очищайте пространство, мысли и окружение от иллюзий — это поможет выйти на новый уровень понимания жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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