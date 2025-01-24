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Астропрогноз на выходные: что не рекомендуется делать 25 и 26 января

Марина Фурман
24 января 2025, 17:26
68
В субботу и воскресенье следует сосредоточиться на спокойствии и гармонии.
гороскоп, деньги
Что предсказывают звезды на выходные / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каких дел лучше избегать 25 и 26 января
  • Какой день будет благоприятен для решения различных вопросов

Выходные - идеальное время для отдыха. Звезды 25 и 26 января рекомендуют быть осторожными и избегать определенных действий, чтобы сохранить гармонию и избежать непредсказуемых последствий. Главред выяснил, от чего лучше отказаться с 25 по 26 января текущего года.

Астролог Ания Анима в своем Telegram пишет, что 25 января Луна в знаке Скорпиона. В этом знаке Луна ослаблена, поэтому возможны эмоциональные волнения. Следует сосредоточиться на спокойствии и уравновешенности.

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Астропрогноз на 25 января

Как пишет астролог, суббота - день с неблагоприятной энергетикой. Звезды не рекомендуют совершать крупные покупки. Вместо этого стоит посвятить время административным задачам, духовным практикам, саморазвитию и обучению. Это отличный период для восстановления сил.

Астропрогноз на 26 января

В воскресенье, 26 января энергетика будет положительной, кроме того в этот день можете закрыть вопросы, которые волнуют.

Однако день будет неблагоприятен для финансовых операций или займов. Также не стоит браться за новые проекты.

"Это хорошее время для переосмысления своих целей на жизнь в целом и на следующую неделю в частности", - рекомендует астролог.

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