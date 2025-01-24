Гороскоп на февраль 2025 для Овнов: вдохновение, перемены и любовь

В финансовых делах стоит проявить осторожность, свидетельствует гороскоп.

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Гороскоп на февраль 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каких перемен Овнам ждать в любви и на работе

Когда дела сдвинутся с мертвой точки

В какие дни нельзя делать операции

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Овнов. В последний месяц зимы произойдут важные астрологические события - соединение Венеры с Нептуном, полнолуние и разворот Марса в прямое движение.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в прошлом месяце кармические узлы сменили знак, поэтому в жизни Овнов станет актуальной тема самопознания, здоровья, правильного образа жизни.

С 1 по 3 февраля Венера соединяется с Нептуном в 12 доме гороскопа.

"Венера - это любовь. Нептун - безусловная любовь. Также обе эти планеты отвечают за творчество, идеи и вдохновение. В первые дни февраля у вас может наступить как будто озарение. Состоится поездка куда-то далеко", - цитирует Главред Анжелу Перл.

В финансовом плане стоит быть осторожным, так как Нептун может символизировать исчезающие деньги или возможные финансовые аферы. Это время, когда вы неожиданно получите подарки, но также есть риск потерь.

4 февраля Юпитер - планета удачи и везения - разворачивается в прямое движение и будет способствовать удачным встречам и знакомствам. Это время будет благоприятным для общения, оформления документов и поездок. Вы можете начать обучение или получить новые навыки, которые могут быть полезны в будущем и принесут прибыль. Кроме того, круг друзей расширится. Овны могут познакомиться с влиятельными людьми, что откроет новые возможности.

5 февраля Венера входит в знак в знак Овнов до конца месяца. Вы будете шикарно выглядеть, излучать энергию любви и притягивать любовь к себе. Представители этого знака зодиака будут получать подарки, внимание, комплименты. Вас ждут приятные встречи, процедуры красоты. Астролог не советует делать пластические операции до 24 февраля, пока Марс будет ретроградным.

Овны будут излучать энергию любви, что может привести к новым знакомствам и романтическим встречам. Венера также отвечает за творчество, поэтому это время может быть благоприятным для начала новых творческих проектов или хобби.

15 февраля Меркурий входит в ваш 12 дом. Это такой приватный дом, закрытый, когда могут быть новости, касающиеся только вас, вы не будете о них рассказывать.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

12 февраля 2025 года произойдет полнолуние в пятом доме гороскопа Овнов. Этот день будет важным, так как этот сектор связан с любовью, радостью и удовольствиями. Полнолуние высветит аспекты ваших отношений с любимым человеком. В это время хорошо заниматься творчеством, хобби и любых мероприятий, которые приносят радость. Вы можете почувствовать вдохновение для новых проектов.

Полнолуние может также принести новости, касающиеся детей, беременность или рождение ребенка.

Возможно, вы захотите сходить в театр, на выставку или спортивные соревнования, что будет способствовать вашему эмоциональному и творческому развитию.

24 февраля Марс, который является планетой-управителем Овнов, разворачивается в прямое движение. Это будет означать окончание периода, связанного с конфликтами и травмоопасными ситуациями. С этого момента вы сможете более активно действовать и решать вопросы, которые были поставлены на паузу.

28 февраля - новолуние в 12 доме гороскопа. Это удачное время для того, чтобы завершать какие-то дела или заниматься подготовкой к новому этапу в жизни. Возможно, вы будете заниматься самопознанием или духовными практиками.

Детальный гороскоп для Овнов на декабрь смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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