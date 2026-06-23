Белая полоса начинается: какие три знака зодиака почувствуют себя счастливыми

Вы узнаете:
- Какие три знака зодиака могут снова почувствовать себя счастливыми
- Как растущая Луна в Весах влияет на эмоциональное состояние людей
- Какие возможности для личного восстановления открывает этот астрологический период
Во вторник, 23 июня, энергия растущей Луны в Весах способствует восстановлению внутреннего равновесия и эмоционального спокойствия. Для трех знаков зодиака этот день становится возможностью снизить напряжение, отпустить лишние переживания и вернуть ощущение гармонии.
Главред узнал,
что астролог Your Tango Руби Миранда рассказала, что этот период способствует восстановлению эмоционального равновесия и позволяет снизить уровень стресса. Многие чувствуют потребность сделать паузу, отдохнуть от напряжения и вернуться к более стабильному состоянию. Энергия Весов помогает успокоить мысли и обрести внутреннюю гармонию, что положительно сказывается как на самочувствии, так и на повседневных делах.
Весы
Для Весов этот день проходит под знаком гармонии и внутреннего баланса. Растущая Луна в вашем знаке усиливает естественное стремление к спокойствию и стабильности.
Вы чувствуете, что находитесь в состоянии эмоционального равновесия, и это настроение передаётся окружающим. В результате день проходит спокойно, без лишних конфликтов, с ощущением удовлетворения от происходящего.
Лев
Для Львов этот день становится временем тихого внутреннего торжества. Вместо внешней активности вы чувствуете потребность в покое и простых радостях.
Атмосфера дня способствует снижению напряжения и восстановлению внутреннего равновесия. Вы лучше воспринимаете спокойствие и начинаете ценить простые моменты, которые приносят ощущение радости и стабильности.
Рыбы
Рыбы в этот день получают возможность эмоционального и духовного восстановления. Растущая Луна в Весах помогает отпустить внутреннее напряжение и лишние переживания.
Это благоприятный период для восстановления внутреннего баланса и перехода к более спокойному состоянию. Вы почувствуете облегчение и возвращение к гармонии, что положительно сказывается на общем эмоциональном фоне.
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Об источнике: Your Tango
YourTango — это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.
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