Белая полоса начинается: какие три знака зодиака почувствуют себя счастливыми

Растущая Луна готовит особый сюрприз для трёх знаков зодиака.

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Три знака зодиака почувствуют себя счастливыми / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие три знака зодиака могут снова почувствовать себя счастливыми

Как растущая Луна в Весах влияет на эмоциональное состояние людей

Какие возможности для личного восстановления открывает этот астрологический период

Во вторник, 23 июня, энергия растущей Луны в Весах способствует восстановлению внутреннего равновесия и эмоционального спокойствия. Для трех знаков зодиака этот день становится возможностью снизить напряжение, отпустить лишние переживания и вернуть ощущение гармонии.

Главред узнал,

видео дня

что астролог Your Tango Руби Миранда рассказала, что этот период способствует восстановлению эмоционального равновесия и позволяет снизить уровень стресса. Многие чувствуют потребность сделать паузу, отдохнуть от напряжения и вернуться к более стабильному состоянию. Энергия Весов помогает успокоить мысли и обрести внутреннюю гармонию, что положительно сказывается как на самочувствии, так и на повседневных делах.

Весы

Для Весов этот день проходит под знаком гармонии и внутреннего баланса. Растущая Луна в вашем знаке усиливает естественное стремление к спокойствию и стабильности.

Вы чувствуете, что находитесь в состоянии эмоционального равновесия, и это настроение передаётся окружающим. В результате день проходит спокойно, без лишних конфликтов, с ощущением удовлетворения от происходящего.

Лев

Для Львов этот день становится временем тихого внутреннего торжества. Вместо внешней активности вы чувствуете потребность в покое и простых радостях.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Атмосфера дня способствует снижению напряжения и восстановлению внутреннего равновесия. Вы лучше воспринимаете спокойствие и начинаете ценить простые моменты, которые приносят ощущение радости и стабильности.

Рыбы

Рыбы в этот день получают возможность эмоционального и духовного восстановления. Растущая Луна в Весах помогает отпустить внутреннее напряжение и лишние переживания.

Это благоприятный период для восстановления внутреннего баланса и перехода к более спокойному состоянию. Вы почувствуете облегчение и возвращение к гармонии, что положительно сказывается на общем эмоциональном фоне.

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Об источнике: Your Tango YourTango — это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango — помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

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