Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

Карты Таро раскрыли прогноз для всех знаков зодиака на последнюю полную неделю июня 2026 года. Кому судьба готовит перемены, важные решения и новые возможности.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие события и перемены готовят карты Таро каждому знаку

Кого ждут неожиданные возможности и повороты судьбы

Последняя полная неделя июня 2026 года принесет серьезные изменения в жизнь многих людей. Астрологи и тарологи прогнозируют, что этот период заставит задуматься о будущем, наладить общение с близкими и принять важные жизненные решения.

Главным астрологическим фактором станет переход Меркурия в знак Рака 22 июня, что обострит интуицию и побудит к искренним разговорам. В то же время карты Таро помогают конкретизировать, в какой именно сфере каждому знаку следует ожидать перемен. Главред расскажет об этом подробнее.

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Таро-гороскоп на неделю: Овен — Четвёрка Жезлов

На этой неделе Овнам стоит сосредоточиться на доме и семье. Карта символизирует стабильность, гармонию и праздник. Удачное время для откровенного разговора с родными, который поможет разрешить давние недоразумения, или для уютных посиделок в кругу близких.

Таро-гороскоп на неделю: Телец — Восьмерка Пентаклей

Для Тельцов наступает время продуктивного и упорного труда. Эта карта указывает на полную концентрацию на своём деле, оттачивание мастерства и развитие навыков. Любые усилия, приложенные в этот период к работе или учебе, принесут отличные финансовые результаты в будущем.

Таро-гороскоп на неделю: Близнецы — Двойка Пентаклей

Близнецам придётся искать баланс между несколькими делами одновременно. Возможно, придётся совмещать работу и личную жизнь или маневрировать в финансовых вопросах. Главное — сохранять гибкость и не паниковать из-за большого количества задач.

Таро-гороскоп на неделю: Рак — Маг

Раки становятся хозяевами своей жизни. Карта Мага говорит о том, что у них есть все необходимые ресурсы, знания и силы для реализации задуманного. Меркурий в этом знаке только усилит красноречие. Смело принимайте важные решения и действуйте.

Таро-гороскоп на неделю: Лев — Отшельник

Львы захотят временно отойти от дел и побыть наедине с собой. Неделя располагает к анализу прошлого, переосмыслению ценностей и отдыху. Не стоит начинать новые масштабные проекты — лучше уделить время восстановлению сил и внутреннему спокойствию.

Таро-гороскоп на неделю: Дева — Тройка Кубков

Для Дев неделя пройдет на волне позитива и общения. Карта символизирует радость, праздник и поддержку друзей. Ожидается активное участие в командной работе или приятные встречи с единомышленниками. Вы сможете разделить свой успех с теми, кто вам дорог.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю: Весы — Король Мечей

Весов ждут ситуации, которые потребуют хладнокровия, логики и четких решений. Возможны серьезные разговоры с руководством или государственными органами. Астрологи советуют отбросить эмоции и действовать исключительно в рамках правил и профессионализма.

Таро-гороскоп на неделю: Скорпион — Колесо Фортуны

Скорпионам неделя принесет неожиданные изменения и новые возможности, на которые будет трудно повлиять. Обстоятельства могут сложиться в их пользу в самый неожиданный момент. Это удачный период для поездок, начала обучения и открытия новых горизонтов.

Таро-гороскоп на неделю: Стрелец — Смерть (Трансформация)

Не пугайтесь названия карты — в Таро она означает завершение одного этапа и начало другого. Для Стрельцов это время глубоких внутренних перемен и освобождения от того, что уже отжило своё: старых привычек, токсичных отношений или неактуальных планов.

Таро-гороскоп на неделю: Козерог — Влюбленные

Главный фокус недели для Козерогов — отношения и ситуация выбора. Карта указывает на необходимость найти компромисс с партнерами как в любви, так и в бизнесе. Если планировался серьезный разговор, сейчас лучший момент, чтобы выслушать друг друга.

Таро-гороскоп на неделю: Водолей — Семерка Мечей

Водолеям на этой неделе следует быть осторожными и внимательными к деталям. Карта предупреждает о возможных уловках, закулисных играх или попытках кого-то обойти правила. Внимательно проверяйте информацию на работе и не рассказывайте о своих планах посторонним.

Таро-гороскоп на неделю: Рыбы — Звезда

Для Рыб этот период будет полон вдохновения, надежды и душевного подъема. Карта обещает появление четких перспектив на будущее. Удачное время для творчества, планирования долгосрочных целей и восстановления гармонии в жизни.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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