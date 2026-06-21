Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

Марина Иваненко
21 июня 2026, 11:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Карты Таро раскрыли прогноз для всех знаков зодиака на последнюю полную неделю июня 2026 года. Кому судьба готовит перемены, важные решения и новые возможности.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие события и перемены готовят карты Таро каждому знаку
  • Кого ждут неожиданные возможности и повороты судьбы

Последняя полная неделя июня 2026 года принесет серьезные изменения в жизнь многих людей. Астрологи и тарологи прогнозируют, что этот период заставит задуматься о будущем, наладить общение с близкими и принять важные жизненные решения.

Главным астрологическим фактором станет переход Меркурия в знак Рака 22 июня, что обострит интуицию и побудит к искренним разговорам. В то же время карты Таро помогают конкретизировать, в какой именно сфере каждому знаку следует ожидать перемен. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Таро-гороскоп на неделю: Овен — Четвёрка Жезлов

На этой неделе Овнам стоит сосредоточиться на доме и семье. Карта символизирует стабильность, гармонию и праздник. Удачное время для откровенного разговора с родными, который поможет разрешить давние недоразумения, или для уютных посиделок в кругу близких.

Таро-гороскоп на неделю: Телец — Восьмерка Пентаклей

Для Тельцов наступает время продуктивного и упорного труда. Эта карта указывает на полную концентрацию на своём деле, оттачивание мастерства и развитие навыков. Любые усилия, приложенные в этот период к работе или учебе, принесут отличные финансовые результаты в будущем.

Таро-гороскоп на неделю: Близнецы — Двойка Пентаклей

Близнецам придётся искать баланс между несколькими делами одновременно. Возможно, придётся совмещать работу и личную жизнь или маневрировать в финансовых вопросах. Главное — сохранять гибкость и не паниковать из-за большого количества задач.

Таро-гороскоп на неделю: Рак — Маг

Раки становятся хозяевами своей жизни. Карта Мага говорит о том, что у них есть все необходимые ресурсы, знания и силы для реализации задуманного. Меркурий в этом знаке только усилит красноречие. Смело принимайте важные решения и действуйте.

Таро-гороскоп на неделю: Лев — Отшельник

Львы захотят временно отойти от дел и побыть наедине с собой. Неделя располагает к анализу прошлого, переосмыслению ценностей и отдыху. Не стоит начинать новые масштабные проекты — лучше уделить время восстановлению сил и внутреннему спокойствию.

Таро-гороскоп на неделю: Дева — Тройка Кубков

Для Дев неделя пройдет на волне позитива и общения. Карта символизирует радость, праздник и поддержку друзей. Ожидается активное участие в командной работе или приятные встречи с единомышленниками. Вы сможете разделить свой успех с теми, кто вам дорог.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю: Весы — Король Мечей

Весов ждут ситуации, которые потребуют хладнокровия, логики и четких решений. Возможны серьезные разговоры с руководством или государственными органами. Астрологи советуют отбросить эмоции и действовать исключительно в рамках правил и профессионализма.

Таро-гороскоп на неделю: Скорпион — Колесо Фортуны

Скорпионам неделя принесет неожиданные изменения и новые возможности, на которые будет трудно повлиять. Обстоятельства могут сложиться в их пользу в самый неожиданный момент. Это удачный период для поездок, начала обучения и открытия новых горизонтов.

Таро-гороскоп на неделю: Стрелец — Смерть (Трансформация)

Не пугайтесь названия карты — в Таро она означает завершение одного этапа и начало другого. Для Стрельцов это время глубоких внутренних перемен и освобождения от того, что уже отжило своё: старых привычек, токсичных отношений или неактуальных планов.

Таро-гороскоп на неделю: Козерог — Влюбленные

Главный фокус недели для Козерогов — отношения и ситуация выбора. Карта указывает на необходимость найти компромисс с партнерами как в любви, так и в бизнесе. Если планировался серьезный разговор, сейчас лучший момент, чтобы выслушать друг друга.

Таро-гороскоп на неделю: Водолей — Семерка Мечей

Водолеям на этой неделе следует быть осторожными и внимательными к деталям. Карта предупреждает о возможных уловках, закулисных играх или попытках кого-то обойти правила. Внимательно проверяйте информацию на работе и не рассказывайте о своих планах посторонним.

Таро-гороскоп на неделю: Рыбы — Звезда

Для Рыб этот период будет полон вдохновения, надежды и душевного подъема. Карта обещает появление четких перспектив на будущее. Удачное время для творчества, планирования долгосрочных целей и восстановления гармонии в жизни.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

11:46Украина
Украинские дроны подожгли НПЗ в Сибири и морскую логистику в Крыму - подробности

Украинские дроны подожгли НПЗ в Сибири и морскую логистику в Крыму - подробности

11:11Война
Оккупанты ночью терроризировали Украину: есть погибшая и раненые

Оккупанты ночью терроризировали Украину: есть погибшая и раненые

08:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

Китайский гороскоп на сегодня, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

В Украине предлагают ограничить показ турецких сериалов – петиция

В Украине предлагают ограничить показ турецких сериалов – петиция

Давняя мечта наконец сбудется — три знака зодиака получат то, о чем мечтали

Давняя мечта наконец сбудется — три знака зодиака получат то, о чем мечтали

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Последние новости

12:48

Бензин в Крыму - все: чего добивается Украина и куда будем бить дальше

12:25

Любовный гороскоп на 22–28 июня: Близнецам — разговоры, Козерогам — уют

12:12

Почему помидоры трескаются и гниют прямо на ветках — главная ошибка

11:53

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

11:46

Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
11:37

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

11:11

Украинские дроны подожгли НПЗ в Сибири и морскую логистику в Крыму - подробностиВидео

11:04

"Обстрел, паркинг, дым": Никитюк раскрыла, как прошел день рождения ее сына

10:50

Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Реклама
10:49

Судьба может подбросить встречу с родной душой 22 июня: какой церковный праздник

09:53

Ребенок воссоединил Наталку Денисенко и Андрея Фединчика — семейное фото

09:53

После атак на мосты бензовозы в Крым стали сопровождать мобильные группы ПВО - ISW

09:48

Трамп забыл имя Маска во время выступления и взбудоражил сетьФотоВидео

08:55

Оккупанты ночью терроризировали Украину: есть погибшая и раненые

08:37

Гороскоп на завтра, 22 июня: Девам — раздражение, Козерогам — подарок

08:10

Июнь может побить рекорд: Коваленко спрогнозировал потери армии РФмнение

07:49

В Крыму и РФ прогремели взрывы: нанесены удары по портам в Керчи и Краснодарском крае

05:00

Три знака зодиака ждет неделя большой удачи: кому повезет больше всего

04:08

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомцаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Реклама
03:33

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Овнам — энергия, Ракам — спокойствие

03:18

Самые креативные знаки зодиака: кто генерирует гениальные идеи на ходу

02:22

Тихий океан раскрыл тайну климата: найден ключ к главной загадке планеты

20 июня, суббота
23:53

В Ивано-Франковске больше не работают "языковые патрули": мэр назвал причину

22:59

Копейки: Катерина Кузнецова ошарашила гонорарами украинских актеров

22:35

РФ массированно ударила по Полтаве: много раненых, среди них — 4 ребенка

22:16

Основные запреты в день Ивана Купала: какие привычные вещи могут навлечь беду

22:11

Рожденные в конкретные три месяца выходят на пенсию раньше: в чем причина

21:31

Украину охватит адская жара: где будет теплее всего

21:31

"Моя популярность тебя не касается": детали громких "разборок" Трампа с Мелони

21:23

Кольца на ногах и жемчуг: дизайнер назвал главные аксессуары лета

21:12

Посев моркови в июне и июле: правила выращивания и хранения

21:05

В Украине предлагают ограничить показ турецких сериалов – петиция

20:40

В США умер легендарный режиссер и продюсер Джеймс Берроуз

20:38

Есть погибший и раненые: последствия массированного удара КАБами по СумамФото

20:32

Не только Зеленский: кто из украинских топ-чиновников отказался от польских наград, список

20:28

Подробности ударов РФ по Киевщине: что известно о раненых и прилетахФото

20:13

"Сегодня ночью": россияне подготовились к новому массированному удару – Зеленский

19:34

"Больше, чем клип": Green Grey представила последнюю видеоработу с участием "Дизеля"Видео

19:32

Мощные удары по Москве: The Hill о кризисе среди союзников Путина

Реклама
19:22

Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине "придётся уничтожить"

19:13

Давняя мечта наконец сбудется — три знака зодиака получат то, о чем мечтали

19:10

Как Крым можно освободить без больших потерь: Свитан объяснил сценариймнение

19:02

Гороскоп Таро на завтра 21 июня: Весам - изменить внешность, Девам - верить

18:36

Почему пиво в пакетах стало хитом: главная причина необычной формы розлива в СССР

18:36

Показал все: Рикки Мартин похвастался шикарной формой

18:35

Женщина заявила о домогательствах в поезде: полиция открыла уголовное производство

18:29

Женщина забрала собаку из салона: необычная стрижка собаки стала хитомВидео

18:22

Число жертв быстро растет: Россия атакует Запорожье КАБами, что известно

18:20

О плесени можно забыть навсегда: простой метод работает прямо на глазахВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять