Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Давняя мечта наконец сбудется — три знака зодиака получат то, о чем мечтали

Марина Иваненко
20 июня 2026, 19:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
После длительного периода ожидания эти знаки зодиака получат шанс осуществить свои самые заветные желания — кому вскоре улыбнется удача.
У кого сбудется мечта
У кого сбудется мечта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Каким трем знакам зодиака повезет в ближайшее время
  • Кого ждут большие перемены и новые возможности

В жизни часто побеждает не тот, кто всё делает слишком быстро, а тот, кто умеет переждать тяжёлые времена и не бросает начатое. Новый гороскоп показывает, что сейчас начинается замечательный период для трех знаков зодиака. Они очень долго шли к своим целям, и теперь звезды помогут им осуществить то, о чем они мечтали годами.

Новая хорошая работа, большая поездка или важная личная победа — всё это может произойти уже совсем скоро. Этим людям наконец станет ясно, что они не зря трудились и верили в успех. Главред расскажет, о каких знаках идёт речь.

видео дня

Рыбы: вера в себя и большие перемены

Рыбы очень любят мечтать, но часто сами не верят, что действительно могут достичь чего-то большого. Они постоянно сомневаются в своих силах.

Однако сейчас всё изменится. В жизни Рыб появятся нужные люди или просто удачно сложатся обстоятельства, что поможет реализовать давние планы. Это может быть большой успех в творчестве, новая сильная любовь или долгожданные перемены в жизни, которые принесут много радости.

Стрелец: новые пути и большие планы

Стрельцы постоянно ищут для себя новые задачи, но у них есть одна особая мечта, о которой они думают уже много лет. В ближайшее время для них наконец откроются нужные двери.

У Стрельцов появится прекрасная возможность отправиться в дальнее путешествие, найти хорошую работу за границей или начать интересное обучение. Сейчас им очень поможет их смелость, поэтому не стоит бояться делать решительные шаги.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Телец: честная награда за тяжёлый труд

Тельцы привыкли делать всё очень спокойно и взвешенно. Из-за этого они иногда достигают цели чуть медленнее других, но их результат всегда самый надёжный. Именно этот упорство и трудолюбие принесут замечательные результаты уже в ближайшие дни.

Окружающие могут подумать, что Тельцам просто повезло, но на самом деле это результат их упорного труда за прошедшие годы. Они смогут разобраться с финансами, купить собственное жилье, открыть дело или реализовать важный семейный план.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине "придётся уничтожить"

Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине "придётся уничтожить"

19:22Война
Число жертв быстро растет: Россия атакует Запорожье КАБами, что известно

Число жертв быстро растет: Россия атакует Запорожье КАБами, что известно

18:22Украина
Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши "Новой почтой" - появились фото

Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши "Новой почтой" - появились фото

17:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнее

Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнее

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 14 с

Китайский гороскоп на завтра, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

Китайский гороскоп на завтра, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

Последние новости

19:34

"Больше, чем клип": Green Grey представила последнюю видеоработу с участием "Дизеля"

19:32

Мощные удары по Москве: The Hill о кризисе среди союзников Путина

19:22

Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине "придётся уничтожить"

19:13

Давняя мечта наконец сбудется — три знака зодиака получат то, о чем мечтали

19:10

Как Крым можно освободить без больших потерь: Свитан объяснил сценариймнение

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
19:02

Гороскоп Таро на завтра 21 июня: Весам - изменить внешность, Девам - верить

18:36

Почему пиво в пакетах стало хитом: главная причина необычной формы розлива в СССР

18:36

Показал все: Рикки Мартин похвастался шикарной формой

18:35

Женщина заявила о домогательствах в поезде: полиция открыла уголовное производство

Реклама
18:29

Женщина забрала собаку из салона: необычная стрижка собаки стала хитомВидео

18:22

Число жертв быстро растет: Россия атакует Запорожье КАБами, что известно

18:20

О плесени можно забыть навсегда: простой метод работает прямо на глазахВидео

17:42

Мужчина потратил $17 тысяч на старый гараж и нашел внутри "сокровище"Видео

17:34

Мощные взрывы в Москве: появились снимки последствий прилетов по НПЗ

17:29

Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши "Новой почтой" - появились фото

17:22

Ошибка в разговоре: почему не стоит просить "залишити у спокої"

17:21

"Стратегическая ошибка": у Навроцкого жестко ответили на скандал с орденом Зеленского

17:12

"Гринч" возвращается: оскароносный фильм с Джимом Керри получит продолжение

17:01

Россия готовится к ракетным ударам, "Шахеды" уже в воздухе

16:42

Взрывы на оккупированных территориях: "Мадяр" о масштабных ударах по целям РФВидео

Реклама
16:39

Что делать с картофелем во время цветения — как повысить урожайность

16:21

Почему 21 июня нельзя вспоминать старые обиды: какой церковный праздник

16:19

Укусили: в деле умершей турецкой актрисы появились новые факты

16:08

"Никто из россиян не останется": ВСУ готовят оккупантам новый "Херсонский сценарий"

16:06

Чернобыль во время оккупации удивил ученых: что показали камеры

15:41

Мощные удары по мосту и оккупантам: Силы обороны атаковали россиян

15:35

Беременная Витвицкая вышла замуж за своего возлюбленного

15:33

Ошибка при уборке: почему некоторые старые вещи нельзя хранить в доме

15:30

Ракета полетит на 500 км: в Bloomberg узнали о новом оружии для Украины

15:28

Сколько украинцев выехали из Украины за границу — в Раде назвали точную цифру

15:18

Девушка избавилась от старой картины: через годы она появилась вновь

14:54

"Окно возможностей": в FT назвали единственный реалистический способ окончить войну

14:52

Чем отличается сливочное масло от маргарина: раскрыт главный секретВидео

14:51

Как ещё можно назвать Ирину на украинском языке: неожиданные и мягкие формы

14:16

Как долго собака помнит хозяина: ответ удивит многихВидео

14:04

Одна ошибка испортит вкус и аромат: как правильно сушить пряные травыВидео

14:00

Летнее солнцестояние 2026: что принесет самый длинный день года каждому знаку

13:55

Путин готовит "месть" за атаки на Крым: назван сценарий массированного удара по Украине

13:50

Молодой картофель очистится за 5 минут: простой способ удивил хозяек

13:49

Дрова для госучреждений по "схеме": раскрыта афера на 1,2 млн грнФото

Реклама
13:39

Китайский гороскоп на завтра, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

13:29

Враг почувствует на поле боя: разработаны экспериментальные средства борьбы с дронамиФото

13:18

У Зеленского отобрали орден не просто так: чем скандал с Польшей грозит УкраинеВидео

13:08

Почему нельзя мыть пол в праздник 21 июня: строгие приметы

12:55

В удаленном уголке планеты возводят "Черный ящик Земли": что он хранит

12:36

Выгодно ли выключать двигатель авто в пробке: несколько секунд решают всеВидео

12:26

Главные сплетники среди знаков зодиака: астрологи составили список

11:56

Эта награда не для Зеленского, а для народа: Портников - о скандале с полякамимнение

11:38

Новые условия вместо мира: в ISW назвали истинные намерения Кремля в войне

11:10

Вселенная выбрала фаворитов лета 2026: кому повезет больше всех

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять