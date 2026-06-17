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Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

Марина Иваненко
17 июня 2026, 17:45
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Астрологи считают, что с 17 июня начнётся период позитивных перемен для Весов, Рыб и Львов. Их ждут вдохновение, эмоциональное восстановление, приятные события.
Кому повезет с 17 июня
Кому повезет с 17 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Для каких трех знаков зодиака начнется светлая полоса
  • Как тригон Венеры с Нептуном повлияет на их судьбу

В среду, 17 июня 2026 года, для трех знаков зодиака начнётся период позитивных перемен. Главная причина этих приятных событий — тригон Венеры с Нептуном. Этот гармоничный астрологический аспект поможет оставить позади повседневную рутину, бытовые хлопоты и рабочее истощение.

Космические транзиты напоминают: усталость не длится вечно. Именно с 17 июня многие почувствуют прилив сил, вдохновения и желания двигаться вперед. Главред расскажет об этом подробнее.

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Весы

Для Весов этот период станет началом настоящей любви к себе. В последнее время вы слишком изнуряли себя работой, заботами и бесконечными обязанностями, но теперь, наконец, сможете услышать собственные потребности.

Под влиянием Венеры и Нептуна вы осознаете, что отдых — это не проявление слабости или лени, а необходимое условие для счастливой жизни. Позвольте себе сбавить темп, отложить второстепенные дела и уделить время тому, что приносит удовольствие. Как только вы дадите себе передышку, уровень энергии и внутренней гармонии начнёт расти.

Рыбы

Для Рыб с 17 июня открывается путь к долгожданной свободе и новым возможностям. Если в последнее время вам казалось, что жизнь превратилась в бесконечный круг однообразных событий, то теперь ситуация начнёт меняться.

Этот астрологический период будет способствовать смелым решениям, новым впечатлениям и выходу за пределы привычного. Не бойтесь экспериментировать, менять планы или пробовать что-то новое. Именно такие шаги помогут оставить позади скуку и стресс, а жизнь наполнится яркими красками.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов положительные изменения будут связаны с вдохновением, творчеством и самореализацией. Возможно, в последние месяцы у вас было немало интересных замыслов, но не хватало энергии или решимости для их воплощения.

С 17 июня ситуация начнёт меняться. Вы почувствуете мощный прилив мотивации и желания действовать. Идеи, которые раньше оставались лишь планами, постепенно начнут обретать реальные очертания. Появится стремление делиться своими замыслами с близкими, находить поддержку и делать первые шаги к большим целям.

Для всех трёх знаков этот период станет напоминанием о том, что даже после самых сложных этапов жизни всегда наступает время для обновления, отдыха и новых возможностей. Звёзды подсказывают: перемены уже начинаются, и они могут оказаться гораздо приятнее, чем вы ожидали.

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