Естественный стиль: у представителей каких месяцев рождения безупречный вкус

Некоторые люди с рождения знают, что будет смотреться стильно. Астрологи назвали четыре месяца, представители которых чаще получают комплименты за свой вкус.

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У кого лучший вкус: / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Люди, рожденные в определенных месяцах, обладают врожденным чувством стиля

Кто лучше всего чувствует будущие модные тенденции

Замечали ли вы, что некоторые люди умеют одеваться со вкусом, красиво обустраивают дом и всегда советуют лучшие рестораны? Это не зависит от денег или брендов — это просто врождённый талант. Астрологи говорят, что такое чутье на красивые вещи часто зависит от даты рождения. Особенно сильно этот дар развит у людей, родившихся в четыре определённых месяца года.

Конечно, хороший вкус можно развить в любом возрасте. Но люди, родившиеся в апреле, июне, сентябре или ноябре, чаще всего получают комплименты по поводу своего стиля. Главред расскажет подробнее.

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Апрель: покупают редко, но лучше всех

Апрельские люди очень уверены в себе. Независимо от знака зодиака (Овен или Телец), они четко знают, чего хотят. Они никогда не покупают кучу ненужных вещей только потому, что это сейчас в моде.

Эти люди выбирают качество. Они умеют находить одежду или вещи для дома, которые будут выглядеть стильно и спустя много лет. Даже если они покупают что-то необычное, это всё равно выглядит дорого и красиво.

Июнь: замечают каждую мелочь

Люди июня (Близнецы и Раки) обладают редким талантом замечать детали, которые другие просто не видят. Они умеют сочетать творчество с практичностью.

В их домах или социальных сетях всегда царит особый уют. Они умеют сделать пространство красивым без лишних усилий и пафоса. Друзья часто обращаются к ним за советами по поводу косметики или ремонта, ведь июньские именинники действительно разбираются в этом.

Сентябрь: любят идеальное качество

Сентябрьские люди (Девы и Весы) не терпят дешёвых вещей или плохой работы. Они ищут предметы, сделанные идеально — от мебели до одежды.

Они никогда не покупают вещи под влиянием эмоций. Каждый их выбор обдуман. Именно поэтому вокруг них всегда царит гармония, а их дом похож на картинку из модного журнала благодаря продуманному дизайну.

Ноябрь: сами создают моду

Люди ноября (Скорпионы и Стрельцы) никого не копируют. У них сильная интуиция, и они выбирают только то, что имеет свой характер и историю.

Они не следуют за толпой, а доверяют собственному вкусу. Более того, у людей, рожденных в ноябре, есть особая способность: они чувствуют, что станет модным задолго до того, как об этом начнут говорить все вокруг. Поэтому их стиль всегда уникален и запоминается.

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